Dania Allenbach hat in der nächsten Saison einen Weltcup-Startplatz im Riesenslalom auf sicher. Bild: keystone

Schweizer überzeugen im Europacup und sichern sich drei zusätzliche Startplätze im Weltcup

Die Schweizerinnen trumpfen in Schladming beim Europacup-Finale im Riesenslalom noch einmal gross auf. Sue Piller siegt, Dania Allenbach belegt Platz 3 und gewinnt die Disziplinen-Wertung.

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Die im Mai 21 Jahre alt werdende Piller errang ihren zweiten Sieg auf zweithöchster Ebene. Im Januar hatte die Freiburgerin in Sestriere im Piemont ebenfalls im Riesenslalom dominiert.

Allenbach sicherte sich dank Platz 1 in der Riesenslalom-Wertung einen fixen Startplatz in der kommenden Weltcup-Saison. Im Weltcup sorgte die 19-jährige Berner Oberländerin schon in diesem Winter für Aufsehen. Bei ihren ersten vier Starts in dieser Disziplin fuhr sie dreimal in die Punkteränge.

Die in Schladming nach dem ersten Lauf führende 20-jährige Shaienne Zehnder fiel im Schlussklassement auf Platz 4 zurück. Die 20-jährige Berner Oberländerin muss damit weiter auf ihren ersten Podestplatz im Europacup warten. Janine Mächler, Simone Wild und Stefanie Grob rundeten mit den Plätzen 7, 9 und 10 das ausgezeichnete Abschneiden der Schweizer Fahrerinnen ab.

Shaienne Zehnder verpasste das Podest knapp. Bild: keystone

Weltcup-Startplätze auch für Zurbrügg und Janutin

Im abschliessenden Riesenslalom der Männer gab es keine weiteren Schweizer Spitzenklassierungen. Als Beste des Swiss-Ski-Teams belegten Fadri Janutin und Sandro Zurbrügg die Plätze 7 und 11. Der Norweger Hans Grahl-Madsen siegte vor dem Franzosen Guerlain Favre.

Auf die Disziplinen-Wertung hatte das Abschneiden des Bündners und des Berner Oberländers keinen Einfluss mehr. Zurbrügg sicherte sich den Sieg vor Janutin. Das Duo hat damit in der kommenden Saison Startplätze in den Weltcup-Riesenslaloms auf sicher. Bereits seit einigen Tagen ist klar, dass auch Lenz Hächler in der nächsten Saison einen Platz im Weltcup sicher hat. Der Zuger gewann im Europacup die Gesamtwertung. (riz/sda)