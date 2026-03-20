Batter up!



Nico Hischier, just a ~little~ early for Opening Day ⚾ pic.twitter.com/L6EngnNs1J — Sports on Prime Canada (@SportsOnPrimeCA) March 18, 2026

Diehalten in der NHL ihre kleine Chance auf die Teilnahme an den Playoffs aufrecht.Der Rückstand auf einen Platz in der K.o.-Phase der Meisterschaft beträgt immer noch zehn Punkte – bei 14 ausstehenden Spielen in der Regular Season.im ersten Drittel wie ein Baseballer zum 1:1. Der Walliser war mit seinem Saisontor Nummer 24 im Powerplay erfolgreich:im dritten Drittel auf 4:2. Verteidiger Jonas Siegenthaler, der dritte Devils-Schweizer, war an keinem der sechs Tore beteiligt.Die Nummer 2 der Liga entschied das Gipfeltreffen gegen die Nummer 1, die Colorado Avalanche, auswärts mit 2:1 nach Penaltyschiessen für sich. Die Stars haben 15 ihrer letzten 17 Partien gewonnen.Eine weitere Niederlage mussten auch diehinnehmen. Sie verloren das Duell zweier Teams aus den hinteren Ranglisten-Regionen bei den Calgary Flames 1:2 nach Penaltyschiessen. (ram/sda)