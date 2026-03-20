Mit einem 3. Platz beim Sprint in Oslo sichert sich der Franzose Eric Perrot den Gesamtsieg im Biathlon-Weltcup. Bester Schweizer ist Niklas Hartweg im 18. Rang. Der Norweger Sturla Laegreid gewann zuhause am Holmenkollen sein viertes Weltcuprennen in Folge. Der 3. Rang reicht Perrot zwei Wettkämpfe vor Schluss zum erstmaligen Sieg im Gesamtweltcup.
Die Schweizer konnten wie in den letzten Wochen nicht mit den Besten mithalten. Niklas Hartweg lief mit einem Schiessfehler auf den 18., Jeremy Finello nach deren zwei auf den 30. und Joscha Burkhalter nach einer Strafrunde auf den 31. Platz. Damit ist in der Verfolgung vom Samstag zumindest noch einiges möglich. (riz/sda)
Die Schweizer konnten wie in den letzten Wochen nicht mit den Besten mithalten. Niklas Hartweg lief mit einem Schiessfehler auf den 18., Jeremy Finello nach deren zwei auf den 30. und Joscha Burkhalter nach einer Strafrunde auf den 31. Platz. Damit ist in der Verfolgung vom Samstag zumindest noch einiges möglich. (riz/sda)