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Schweizer Fussball-Nati hat ein neues Auswärtstrikot – so sieht es aus

PUMA und der SFV präsentieren das neue Auswärtstrikot der Schweizer Nationalteams
Da ist es, das neue Auswärtstrikot der Schweizer Nati.Bild: puma

Leuchtende Flecken auf weissem Grund – das ist das neue Auswärtstrikot der Nati

20.03.2026, 09:0020.03.2026, 09:00

Kurz vor den Testspielen der Schweizer Männer-Nationalmannschaft gegen Deutschland (27. März) und Norwegen (31. März) hat der Verband gemeinsam mit Ausrüster Puma ein neues Auswärtstrikot vorgestellt.

Das aktuelle, fast ausschliesslich in Weiss gehaltene Auswärtstrikot wird durch ein weisses Leibchen mit neonfarbenen Akzenten ersetzt. «Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert», heisst es in der Mitteilung des Herstellers.

PUMA und der SFV präsentieren das neue Auswärtstrikot der Schweizer Nationalteams
Die Stabilo-Flecken Gewässernetzkarte im Detail.Bild: puma

Die Pässe seien im gleichen Design gehalten, das Wasser darstellen soll, welches von den Schweizer Bergen in die Welt hinaus fliesst. Und weiter:

«Die Grafik auf dem Shirt zeigt eine abstrahierte Gewässernetzkarte, welche die prägende Rolle des Wassers in der Landestopografie symbolisiert. Ergänzt wird diese durch feine Kreuze aus der kartographischen Symbolik und als Zeichen der Schweiz.»

Genau wie beim Schweizer Pass glühen die neonfarbenen Akzente unter UV-Licht. Schon beim Anfang Dezember präsentierten neuen Heimtrikot sind besondere Elemente unter UV-Licht vorhanden.

PUMA und der SFV präsentieren das neue Auswärtstrikot der Schweizer Nationalteams. Es leuchtet unter UV-Licht.
Wie das Heimtrikot leuchtet auch das neue Auswärtsleibchen unter UV-Licht.Bild: puma
PUMA und der Schweizerische Fussballverband (SFV) präsentieren das neue Auswärtstrikot der Schweizer Nationalteams. Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert. Dabei orientiert sich ...
Die Details mit Verbandslogo, Ausrüsterlogo und Schweizer Fahne.Bild: puma

Nati-Captain Granit Xhaka mag das neue Design. «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen», lässt der Sunderland-Profi in der Mitteilung ausrichten. Auch die Frauen-Nati wird das neue Leibchen künftig bei Auswärtsspielen tragen. Mittelfeldspielerin Smilla Valotto findet, das Trikot habe «mit seinen dynamischen Farben eine starke Energie».

Auch die Frauen-Nati trägt das neue Trikot der Schweizer Fussball-Nati.
Auch die Frauen-Nati wird das neue Trikot tragen.Bild: puma
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Das neue Heimtrikot feiert beim Testspiel gegen Deutschland in Basel (Freitag, 27. März, 20.45 Uhr) seine Premiere. Das Auswärtstrikot wird vier Tage später in Oslo gegen Norwegen (Dienstag, 31. März, 18 Uhr) erstmalig in einem Spiel getragen. Ab dem 24. März wird es in Fanshops und im Fachhandel erhältlich sein. (abu)

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