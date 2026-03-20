Leuchtende Flecken auf weissem Grund – das ist das neue Auswärtstrikot der Nati
Kurz vor den Testspielen der Schweizer Männer-Nationalmannschaft gegen Deutschland (27. März) und Norwegen (31. März) hat der Verband gemeinsam mit Ausrüster Puma ein neues Auswärtstrikot vorgestellt.
Das aktuelle, fast ausschliesslich in Weiss gehaltene Auswärtstrikot wird durch ein weisses Leibchen mit neonfarbenen Akzenten ersetzt. «Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert», heisst es in der Mitteilung des Herstellers.
Die Pässe seien im gleichen Design gehalten, das Wasser darstellen soll, welches von den Schweizer Bergen in die Welt hinaus fliesst. Und weiter:
Genau wie beim Schweizer Pass glühen die neonfarbenen Akzente unter UV-Licht. Schon beim Anfang Dezember präsentierten neuen Heimtrikot sind besondere Elemente unter UV-Licht vorhanden.
Nati-Captain Granit Xhaka mag das neue Design. «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen», lässt der Sunderland-Profi in der Mitteilung ausrichten. Auch die Frauen-Nati wird das neue Leibchen künftig bei Auswärtsspielen tragen. Mittelfeldspielerin Smilla Valotto findet, das Trikot habe «mit seinen dynamischen Farben eine starke Energie».
Das neue Heimtrikot feiert beim Testspiel gegen Deutschland in Basel (Freitag, 27. März, 20.45 Uhr) seine Premiere. Das Auswärtstrikot wird vier Tage später in Oslo gegen Norwegen (Dienstag, 31. März, 18 Uhr) erstmalig in einem Spiel getragen. Ab dem 24. März wird es in Fanshops und im Fachhandel erhältlich sein. (abu)