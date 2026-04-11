Corinne Suter fuhr in St. Moritz überlegen zum Schweizer Meistertitel im Super-G. Die Schwyzerin holte bereits zum fünften Mal an nationalen Titelkämpfen in dieser Disziplin den Sieg.
Corinne Suter, die nach den olympischen Spielen im Weltcup wieder in die Weltspitze fuhr, distanzierte Jasmine Flury um 1,67 Sekunden, die drittklassierte Daria Zurlinden büsste bereits zweieinhalb Sekunden ein.
Stefanie Grob, die am Donnerstag in der Abfahrt gewonnen hatte, kam nicht ins Ziel. Von den 52 Gestarteten schieden insgesamt 22 Fahrerinnen aus. (dab/sda)
Corinne Suter, die nach den olympischen Spielen im Weltcup wieder in die Weltspitze fuhr, distanzierte Jasmine Flury um 1,67 Sekunden, die drittklassierte Daria Zurlinden büsste bereits zweieinhalb Sekunden ein.
Stefanie Grob, die am Donnerstag in der Abfahrt gewonnen hatte, kam nicht ins Ziel. Von den 52 Gestarteten schieden insgesamt 22 Fahrerinnen aus. (dab/sda)