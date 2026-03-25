Die Frauen des EV Zug sind Schweizer Meister. Sie gewinnen mit 6:3 zuhause gegen den entthronten Titelverteidiger SC Bern auch das dritte Spiel der Playoff-Finalserie und nehmen damit erfolgreich Revanche für den mit 0:3 Siegen verloren Playoff-Final vor einem Jahr.
Gleichzeitig machten die von Daniela Diaz gecoachten Zugerinnen zwei Monate nach dem Cupsieg auch den Gewinn des Doubles perfekt. Für den EVZ ist es drei Jahre nach dem Wiedereinstieg ins Frauen-Eishockey der fünfte Meistertitel nach 1998, 1999, 2004 und 2005. (sda)
Gleichzeitig machten die von Daniela Diaz gecoachten Zugerinnen zwei Monate nach dem Cupsieg auch den Gewinn des Doubles perfekt. Für den EVZ ist es drei Jahre nach dem Wiedereinstieg ins Frauen-Eishockey der fünfte Meistertitel nach 1998, 1999, 2004 und 2005. (sda)