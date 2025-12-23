freundlich
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Fenerbahçe-Chef Saran nach Festnahme wieder frei

Sport-News

Fenerbahçe-Chef Saran nach Festnahme wieder frei +++ Zwangspause für Hörhager

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
23.12.2025, 17:1225.12.2025, 14:31
Schicke uns deinen Input
14:27
Fenerbahçe-Chef nach Festnahme wieder frei
Der Präsident des türkischen Fussball-Traditionsclubs Fenerbahçe Istanbul, Sadettin Saran, ist nach seiner Verhaftung am Mittwochabend unter richterlichen Auflagen wieder freigelassen worden. Das berichteten staatliche Medien.

Der 61-Jährige war im Rahmen einer Drogenermittlung in Gewahrsam genommen worden, nachdem bei ihm bei einer Haarprobe der Konsum von Kokain nachgewiesen worden sei. Zudem weitete die Staatsanwaltschaft Istanbul laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die Vorwürfe nach «zusätzlichen Beweisen aus dem laufenden Verfahren» auch auf Drogenhandel und Beihilfe zum Drogenkonsum aus.

Saran bestreitet die Vorwürfe. Er habe nie Kokain konsumiert. Vielmehr bezeichnete Saran das Vorgehen gegen ihn als eine «eindeutige Verleumdungskampagne».

Nach seiner Aussage am Donnerstag ordnete ein Istanbuler Gericht an, dass sich Saran zweimal pro Woche bei einer Polizeidienststelle melden muss. Anadolu zufolge unterliegt er zudem weiterhin einem bereits früher im Zuge der Ermittlungen verhängten Ausreiseverbot. Die Ermittlungen laufen seit Beginn des Monats.

Vor seiner Freilassung am Donnerstag versammelten sich Fans vor dem Hochsicherheitsgerichtsgebäude Çağlayan in Istanbul und skandierten Solidaritätsparolen für den Clubpräsidenten. Die Vereinsführung von Fenerbahçe, die vor Ort war, sagte Saran die volle Unterstützung zu.

14:19
Zwangspause für Hörhager
Fast elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss gibt Ricarda Haaser am Wochenende ihr Comeback im alpinen Ski-Weltcup. Dafür fehlt Lisa Hörhager.

Ricarda Haaser wird beim Weltcup-Riesenslalom am Samstag am Semmering am Start stehen. Haaser hatte sich beim WM-Super-G im Februar in Saalbach einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen. Auf das anvisierte Comeback bei den Speed-Events in St. Moritz und Val d'Isère verzichtete die 32-jährige Tiroler Allrounderin, nun folgt beim Heimrennen die Rückkehr.

Nicht dabei ist dagegen Lisa Hörhager. Die 24-jährige Tirolerin hat sich beim Slalomtraining in St. Michael bei einem Einfädler einen Einriss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen und muss vorerst pausieren. (sda/apa)
In der NHL werden kurz vor Weihnachten noch Fäuste statt Geschenke verteilt
Niederhäuser gewinnt das Schweizer Derby
Zwölf Tage nach der knappen Niederlage revanchieren sich die Los Angeles Clippers. Das Team mit Yanic Konan Niederhäuser gewinnt gegen die Houston Rockets mit Clint Capela 128:108.

Die Clippers drehten die Partie im zweiten Viertel und feierten ihren erst achten Saisonsieg. Der Freiburger Rookie Niederhäuser kam bei 15:19 Minuten Spielzeit, seinem zweitlängsten Einsatz in dieser Saison, auf drei Punkte und zwei Rebounds. Der Genfer Capela musste sich mit 5:15 Minuten begnügen, in denen er zwei Punkte und einen Rebound verbuchte. Das erste Duell der beiden Teams, bei dem Niederhäuser noch zuschauen musste, hatten die Rockets 115:113 für sich entschieden.

Der aus dem Wallis stammende Kyshawn George erlebte mit den Washington Wizards einen Abend zum Vergessen. Sein Team verlor gegen die Charlotte Hornets mit 109:126, und George blieb trotz über 30 Minuten Einsatzzeit bei jeweils zwei Punkten und Rebounds. (nih/sda)
Augsburg bis Saisonende mit Baum als Cheftrainer
Der Bundesligist Augsburg, das Team der Schweizer Fabian Rieder und Cédric Zesiger, setzt bis zum Saisonende auf Manuel Baum als Cheftrainer. Ursprünglich hätte der Nachfolger des Anfang Dezember entlassenen Sandro Wagner nur für drei Spiele als Interimslösung einspringen sollen. In diesen drei Partien holte der Tabellen-15. vier Punkte. Augsburg liegt nur zwei Zähler vor einem Abstiegsplatz. (riz/sda/dpa)


Niederlage für Jubilar Pius Suter
Jubilar Pius Suter verliert in der NHL das neueste Schweizer Duell. Der Zürcher muss sich mit den St. Louis Blues bei den Tampa Bay Lightning mit Janis Moser 1:4 geschlagen geben. Suter war am einzigen Treffer nicht beteiligt, womit er auch in seiner persönlichen Bilanz ein weiteres Mal leer ausging. Der einstige Stürmer der ZSC Lions wartet sein nunmehr neun Partien auf einen Skorerpunkt. Verteidiger Moser seinerseits verliess das Eis mit einer Plus-2-Bilanz.

Suter bestritt in der Nacht auf Dienstag sein 400. Spiel in Regular Seasons. Dazu kommen 13 Einsätze in den Playoffs der vorletzten Meisterschaft mit den Vancouver Canucks. Die Franchise von der Westküste Kanadas war Suters dritte Station in der NHL nach Chicago und Detroit, der Wechsel zu den Blues folgte im vergangenen Juli.

Eine Niederlage setzte es auch für die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala ab. Das Team aus Kalifornien verlor das Duell zweier zuletzt kriselnder Mannschaften gegen die Columbus Blue Jackets 1:3. Für die Kings war es die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen, die Blue Jackets hatten von den vorangegangenen acht Partien nur eine gewonnen. (nih/sda)
Napoli gewinnt italienischen Supercup
Napoli hat zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Supercup gewonnen. Der Serie-A-Meister setzte sich im Final im saudi-arabischen Riad gegen Cupsieger Bologna 2:0 durch.

David Neres war Napolis Matchwinner. Der Brasilianer brachte die Süditaliener Ende der ersten Halbzeit in Führung und doppelte nach knapp einer Stunde mit seinem zweiten Treffer nach.

Bologna, das im Halbfinal Inter Mailand im Penaltyschiessen bezwungen hatte, musste in seinem ersten Supercup-Final unter anderem ohne den Schweizer Internationalen Remo Freuler auskommen, der sich noch von seinem Schlüsselbeinbruch erholt. (nih/sda)
Basels Broschinski mehrere Wochen out
Der FC Basel muss mehrere Wochen ohne Stürmer Moritz Broschinski auskommen. Der 25-jährige Deutsche zog sich am Samstag in der Partie gegen Servette (1:1) einen Teilriss des Aussenbandes im linken Knie zu, wie der Klub mitteilte. Diesen Befund habe eine MRI-Untersuchung ergeben.

Broschinski falle «bis auf Weiteres aus, sicher für mehrere Wochen», schrieb der FCB. Für den Meister der Vorsaison geht es in der Super League am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen Sion weiter. (nih/sda)

Sion - Winterthur wird am 14. Januar nachgeholt
Das Spiel der 19. Runde der Super League zwischen Sion und Winterthur findet neu am 14. Januar 2026 (20.30 Uhr) statt. Dies teilte die Swiss Football League am Montag mit. Die ursprünglich am letzten Samstag angesetzte Partie musste verschoben werden, weil ein Virus acht Spieler des FC Winterthur befallen hatte. (nih/sda)


Liverpools Isak fällt wohl länger aus
Englands Meister Liverpool muss wohl für längere Zeit ohne Alexander Isak auskommen. Der im Sommer für fast 145 Millionen Euro von Newcastle United verpflichtete Stürmer wurde am Montag wegen einer Knöchelverletzung und einer Fraktur des Wadenbeins operiert. Das gaben die «Reds» bekannt. Über die Ausfalldauer machte der Tabellenfünfte der Premier League keine Angaben. Es gebe kein bestimmtes Zeitfenster für eine Rückkehr.

Isak war am Samstag beim 2:1-Sieg bei Tottenham bei seinem Treffer zum 1:0 von Micky van de Ven umgegrätscht worden. (sda/apa/con)

Milan - Como nicht in Australien
Die Serie-A-Partie zwischen der AC Milan und Como findet im Februar nicht wie vorgesehen im australischen Perth statt. Darauf einigten sich die Serie A und die westaustralische Regierung am Montag einvernehmlich. Grund für die Absage seien finanzielle Risiken wegen zusätzlicher Auflagen, die der asiatische Fussballverband AFC kurzfristig auferlegte, erklärten die involvierten Parteien.

Die Partie der 24. Meisterschaftsrunde findet am 8. Februar während den Olympischen Winterspielen in Norditalien statt. «Wir bedauern das Scheitern dieses Projekts und sind fest davon überzeugt, dass dies eine verpasste Chance für die internationale Förderung des italienischen Fussballs ist», kommentierte Ezio Simonelli, der Präsident Serie A. Bei den Fans stiess die Idee auf Kritik.

Im Oktober war bereits der Plan der spanischen La Liga verworfen worden, die Meisterschaftspartie zwischen dem FC Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen. (nih/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Es ist doch zum Schämen – wir müssen mindestens auf das Niveau von Deutschland kommen»
Urs Wietlisbach und Bernhard Heusler sind die Co-Präsidenten der Schweizer Sporthilfe. Sie sprechen über ihr Engagement, ihre Beziehung und das grosse Ziel, bei Mitgliedern und Förderung einen Quantensprung zu erreichen.
Seit 2018 teilen sich der ehemalige FCB-Präsident Bernhard Heusler und der Unternehmer Urs Wietlisbach das Präsidium der Schweizer Sporthilfe. Beim Duo ist keine Amtsmüdigkeit zu erkennen. Ganz im Gegenteil: Die Pläne und Ziele bleiben äussert ambitioniert.
Zur Story