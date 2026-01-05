Rechts auf dem Bild soll sich der Eingang zum Raucherraum befinden, wo der Notausgang war. bild: x

Ex-Mitarbeiterin: «Es war uns verboten, die Notausgangstür zu öffnen»

Eine ehemalige Angestellte der Bar «Le Constellation» berichtete gegenüber dem französischen Sender BFMTV, dass es zwar einen Notausgang gab, dieser jedoch jederzeit verschlossen war. Derzeit ist noch unklar, wie es am Abend des Unglücks um den Notausgang bestellt war.

Nach dem Drama, bei dem es in Crans-Montana zu Neujahr 40 Tote und 119 Verletzte gab, werfen die Sicherheitsvorkehrungen in der Bar «Le Constellation» Fragen auf.

Wenn das Feuer durch brennende Kerzen ausgelöst wurde, muss die Untersuchung insbesondere klären, ob die Renovierungsarbeiten und Kontrollen den Normen entsprechend durchgeführt wurden.

Die Journalisten von BFMTV haben eine ehemalige Angestellte der Bar befragt, in der sich der dramatische Brand ereignet hat. Diese arbeitete 2023 im «Constellation» und wohnte in demselben Gebäude, in dem sich die Bar befand. Der Journalist fragt:

Journalist Wenn die Bar geöffnet war und Gäste da waren, haben Sie dann dafür gesorgt, dass der Notausgang verschlossen war?

Ex-Mitarbeiterin Die Nottür war verschlossen, weil sie direkt ins Gebäude führte.

Ex-Mitarbeiterin Ich selbst musste einen Schlüssel nehmen, um diese Tür zu benutzen und nach oben gehen zu können.

Journalist Es war Ihnen also verboten, diese Tür zu öffnen. Was sagten Ihnen die Manager des Unternehmens?

Ex-Mitarbeiterin Es war verboten, sie zu öffnen, es sei denn, man wollte nach Hause gehen. Aber zu der Zeit, als ich dort arbeitete, war ich die Einzige, die oben wohnte, also war ich die Einzige, die dort vorbeikam.

Es ist jedoch nicht bekannt, ob diese Tür am Abend des Dramas verschlossen war. Zeugen gaben jedoch laut «20 Minuten» an, dass sie blockiert war.



BFMTV erwähnte anschliessend die Ausgangstreppe. Dieser einzige Fluchtweg aus dem Untergeschoss schien in der Tat viel zu eng zu sein, wie zahlreiche Zeugen nach dem Brand berichteten.

Journalist Es gab nur diese eine Treppe für eine Kapazität von 300 Personen im Falle einer Evakuierung. Beschreiben Sie uns diese Treppe.

Ex-Mitarbeiterin Auf dieser Treppe ist es meiner Meinung nach völlig unmöglich, 200 Personen innerhalb von 10 Minuten zu evakuieren. Sobald es etwas voller wurde, kam es bereits zu Staus auf den Treppen.

Ex-Mitarbeiterin Ich glaube, wenn diese Tür, die sich gegenüber den Toiletten am Ende des unteren Stockwerks befand, geöffnet werden könnte, hätte dies die Zahl der Todesopfer und Verbrennungen begrenzen können, da die Menschen viel schneller hätten fliehen können.

Ex-Mitarbeiterin Es gab diese Tür und diese Treppe, nur diese beiden Stellen.

Die Behörden haben bislang keine Informationen zu diesem Thema bekannt gegeben. BFMTV erwähnte anschliessend die Arbeiten, die in der Einrichtung durchgeführt wurden.

Als Sie dort arbeiteten, waren diese Arbeiten Ihrer Meinung nach bereits durchgeführt worden?

Ja, ich habe 2023 dort gearbeitet, die Arbeiten waren abgeschlossen. Alles war aus Holz. Glühkerzen zu verwenden, war also doch gefährlich. Aber ich habe das Risiko nicht unbedingt wahrgenommen, da ich wusste, dass es schon seit einiger Zeit so war.

