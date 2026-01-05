Wicky kehrt als Trainer in die USA zurück +++ Nancy bei Celtic bereits entlassen

Derhat sich nach der 0:3-Klatsche vom Wochenende gegen die TSG Hoffenheim von Trainergetrennt. Der Klub mit den Schweizern Fabian Rieder und Cédric Zesiger steht mit nur drei Siegen aus zwölf Spielen auf dem 14. Platz der Bundesliga. «In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim haben wir festgestellt, dass der Glaube und die Überzeugung fehlen, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen», liess sich FCA-Geschäftsführer Michael Ströll zitieren.Wagner war erst im Sommer als vielversprechendes Trainertalent geholt worden, der 38-Jährige konnte bei seiner ersten Station im deutschen Oberhaus aber nicht den gewünschten Erfolg bringen. Zuvor hatte er unter anderem als Assistent von Deutschlands Nationaltrainer Julian Nagelsmann gearbeitet und Unterhaching in zwei Jahren zum Aufstieg aus der viertklassigen Regionalliga in die 3. Liga geführt. (nih)