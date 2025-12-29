meist klar-2°
Sportnews-Ticker: FIFA vermeldet Rekord-Interesse an WM-Tickets

Sport-News

Rekord-Interesse an WM-Tickets +++ Fähndrich und Weber lassen nach gutem Start nach

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
29.12.2025, 16:0729.12.2025, 18:09
150 Millionen Ticket-Bestellungen
Wegen der (teuren) Tickets für die Fussball-WM 2026 gibt es Kritik. Dennoch kann die FIFA eine riesige Nachfrage vermelden. Noch können sich die Fans weiter um Billette bewerben.

Der Internationale Fussballverband FIFA teilt mit, dass bis zur Hälfte der aktuellen Verkaufsphase 150 Millionen Bestellungen aus mehr als 200 Ländern eingegangen sind. Damit ist die Nachfrage jetzt schon 30-mal grösser als die Menge der verfügbaren Tickets. Ausserdem sei noch nie in der WM-Geschichte die Nachfrage so gross gewesen.

Die aktuelle Bewerbungsphase läuft seit dem 11. Dezember und endet am 13. Januar um 17 Uhr Schweizer Zeit. Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Vorrunde erhältlich. Die Tickets werden durch eine Zufallsziehung vergeben. Danach folgt eine weitere Verkaufsphase. (nih/sda)
Schweizerinnen büssen für hohes Anfangstempo
Im Gegensatz zu den Männern zeigt das Schweizer Frauenteam in der 2. Etappe der Tour de Ski ansprechende Leistungen. Nadine Fähndrich und Anja Weber können ihr hohes Anfangstempo über 10 km klassisch mit Einzelstart allerdings nicht halten. Letztlich resultierten für die Luzernerin und die Zürcherin die Plätze 17 und 25.

Die beiden Frauen wählten eine offensive Taktik und gingen das Rennen (zu) schnell an. Nach 5 km tauchten sie im 5. und 9. Zwischenrang auf. Auf der zweiten Schlaufe wurde die beiden durchgereicht. 1:04 beziehungsweise 1:16 Minuten büssten die beiden letztlich auf Norwegens Siegerin Astrid Slind ein, die sich vor der Österreicherin Teresa Stadlober und der Amerikanerin Jessie Diggins durchsetzte. Nadja Kälin belegte Platz 32 (1:37 Minuten zurück), ihre Schwester Marina den 35. Rang (1:46).

Die zweifache Tour-de-Ski-Siegerin Jessie Diggins sitzt mit komfortablem Vorsprung auf dem Leader-Thron. Sie führt 39 Sekunden vor Astrid Slind. Nadine Fähndrich ist mit 1:12 Minuten Rückstand Achte. Nach einem Ruhetag steht am Mittwoch der Massenstarts über 5 km in verschiedenen Heats an. Die FIS testet ein neues Wettkampfformat. (nih/sda)
Schweizer Männer kassieren eine Niederlage
Die Schweizer Männer hielten in der 2. Etappe der Tour de Ski über 10 km klassisch mit Einzelstart nicht mit den Besten mit. Die angepeilten Top 30 wurden klar verfehlt. Das Bestresultat ging auf das Konto von Nicola Wigger, der als 48. 1:38 Minuten einbüsste. Innerhalb von zwei Minuten blieb auch noch Janik Riebli (63.). Eine herbe Enttäuschung setzte es für Valerio Grond (83.) ab. Nach dem starken Auftritt im Sprint kam tags darauf «nicht mehr genug Power aus den Armen», wie er im SRF-Interview sagte.

Das Podest gehörte wie erwartet den Norwegern allein. Mattis Stenshagen liess sich mit 29 Jahren erstmals als Weltcupsieger feiern. Da er bereits im 10-km-Rennen von Davos Dritter geworden war, dürfte er sich für das norwegische Olympia-Team aufdrängen.


Lightning mit Umweg zum Sieg
Die Tampa Bay Lightning mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser feiern ihren vierten Sieg in Serie. Beim 5:4 gegen die Montreal Canadiens fällt die Entscheidung erst im Penaltyschiessen.

Es war ein ärgerlicher Umweg für das Team aus Florida, das im Duell mit dem Divisionsrivalen bis zur 50. Minute 4:1 führte. Den Ausgleich kassierten die Lightning vier Sekunden vor der Schlusssirene, Janis Moser stand dabei auf dem Eis. Im Penaltyschiessen war die Partie dann bereits nach vier Schützen entschieden. Dank des Erfolgs liegen die Lightning nun einen Punkt vor den Canadiens und zwei Zähler hinter Divisionsleader Detroit, das allerdings zwei Spiele mehr absolviert hat. Das nächste Spiel steht an Silvester auf dem Programm. (riz/sda)
Schweizer Junioren unterliegen auch Schweden knapp
Die Schweizer Junioren verlieren ihr zweites Spiel an der U20-Eishockey-WM in Minnesota gegen Schweden 2:4.

Die Schweizer bezahlten am Ende einen hohen Preis für einen miserablen Start ins letzte Drittel. Nur 57 Sekunden nach der zweiten Pause glich Viggo Björck für die Schweden aus, weitere sechs Minuten später brachte Lucas Pettersson die Skandinavier zum zweiten Mal in Führung. Bereits den Start ins Spiel hatte das Team des zukünftigen Schweizer A-Nationaltrainers Jan Cadieux verschlafen. Nach 53 Sekunden lag man bereits im Hintertreffen, doch Beni Waidacher (15.) und Lars Steiner (39.) wendeten das Blatt – wenn auch nur vorübergehend.

Die Schweizer warten damit auf U20-Stufe seit 2019 auf einen Sieg gegen einen «Grossen». In den restlichen beiden Vorrundenpartien geht es nun aber am Dienstag gegen Deutschland und an Silvester gegen die Slowakei. Eines dieser beiden Teams muss man hinter sich lassen, um die Viertelfinals zu erreichen. (nih/sda)
Algerien erstmals seit 2019 im Achtelfinal
Algerien mit dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie steht am Afrika-Cup erstmals seit 2019 wieder in den Achtelfinals.

Algerien steht nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum als Gruppensieger fest. Der Sieg gegen Burkina Faso fiel mit 1:0 dank eines Penaltys von Riyad Mahrez mager aus – und wurde vielleicht teuer bezahlt. YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam musste bereits nach zwölf Minuten verletzt vom Platz. (nih/sda)
Kadetten Schaffhausen gewinnen den Schweizer Cup
Die Kadetten Schaffhausen werden im Final ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen gegen Pfadi Winterthur mit einem 29:26-Sieg zum elften Mal den Schweizer Cup.

Im Final in der im Herbst neu eröffneten Pilatus Arena in Kriens lagen die Kadetten Schaffhausen nie im Rückstand. Beim Stand von 10:10 war die Partie in der 24. Minute zum letzten Mal ausgeglichen. Mit dem 20:21 kamen die Winterthurer eine Viertelstunde vor Schluss noch einmal bis auf ein Tor heran, danach schaukelte der Favorit den Sieg aber routiniert nach Hause.

Vor knapp 2700 Zuschauern war der Isländer Odinn Rikhardsson mit elf Treffern aus zwölf Abschlüssen der mit Abstand beste Torschütze. Die Kadetten sind der logische Sieger, nachdem sie in der Meisterschaft nach 18 Runden bei 18 Siegen stehen. St. Otmar St.Gallen sicherte sich mit einem 30:28-Sieg gegen den NLB-Klub Stans die Bronzemedaille. Nicht zum erhofften Heimauftritt kam der Titelverteidiger Kriens-Luzern, der bereits im Viertelfinal gescheitert war. (nih/sda)





Deschwanden meldet sich zurück
Gregor Deschwanden schürt zum Auftakt der Vierschanzentournee in der Qualifikation von Oberstdorf die Hoffnung, dass er das Zwischentief überwunden hat. Der Luzerner landet im 8. Rang.
Vor Olympia stimmt bei Schweizer Skisprung-Hoffnung «das innere Gefühl nicht»
Einzig mit dem Tournee-Favoriten und Weltcup-Leader Domen Prevc hielt der Schweizer wie auch alle anderen Skispringer nicht mit. Der Slowene segelte auf 139,5 m und flog somit in einer eigenen Liga. Deschwanden landete nach 132,5 m und klassierte sich zwischen Ryoyu Kobayashi und Anze Lanisek, die in der Overall-Wertung des Weltcups die Plätze 2 und 3 belegen.

Der Gstaader Sandro Hauswirth (27. Rang) und Simon Ammann (35.) sprangen mit 121,5 beziehungsweise 117,5 m etwas kürzer. Der Routinier aus dem Toggenburg vergab bei der Landung Punkte. Diese muss Ammann am Montag besser hinkriegen. (nih/sda)
Zwei Schweizer Sprint-Finalisten
Die Schweizer Männer lancieren die Tour de Ski aus Schweizer Sicht. Valerio Grond verpasst im Skating-Sprint in Toblach als Vierter zwar sein zweites Weltcup-Podest, zeigt aber eine starke Leistung. Janik Riebli läuft als Finalist in den 6. Rang. Mit Noe Näff und Roman Alder kamen bei ihrem Tour-de-Ski-Debüt zwei weitere Schweizer in die Viertelfinals.

Die Schweizer Frauen bringen zwar drei Frauen in die Top 15, stellen aber keine Finalistin. Nadine Fähndrich verpasste den Finaleinzug knapp, auch Nadja Kälin und Anja Weber holten als Viertelfinalistinnen Bonus-Punkte. Die Tagessiege gehen mit Kristine Skistad und Johannes Klaebo nach Norwegen. (nih/sda)
Capelas Rockets fahren nächsten Sieg ein
Die Houston Rockets gewinnen in der NBA das Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers mit 117:100. Clint Capela steuert für die Rockets vier Punkte und acht Rebounds bei. Die Houston Rockets gewannen nach dem 119:96 auswärts bei den Los Angeles Lakers auch ihr zweites Spiel nach Weihnachten und halten weiter Platz 4 in der Western Conference. Innerhalb von drei Wochen bestreiten die Rockets nun elf Partien. (pre/sda)
Bunting scheitert überraschend in Runde 3
Dicke Überraschung bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace: Mit Stephen Bunting hat es am Samstagabend den nächsten Hochkaräter erwischt. Der Weltranglisten-Vierte, der bei der vergangenen WM noch im Halbfinal gestanden hatte, verlor sein Duell gegen James Hurrell mit 3:4 und schied somit schon in der 3. Runde aus. Bunting ist neben dem Waliser Gerwyn Price der ursprünglich aussichtsreichste Anwärter, der bei dieser WM bereits ausgeschieden ist.

Keine Mühe hatte dagegen Titelverteidiger Luke Littler. Der 18-jährige Engländer besiegte Österreichs Routinier Mensur Suljovic erwartungsgemäss deutlich mit 4:0 und trifft in der Runde der letzten 16 entweder auf Damon Heta (Australien) oder Rob Cross (England). Suljovic hatte vor dem Duell noch angekündigt, er werde Littler «von der Bühne schmeissen». Doch daraus wurde nichts: Littler, der im gesamten Turnier noch keinen Satz abgegeben hat, holte isch zwölf der 15 gespielten Legs. (pre)
Schweizer U20-Nati verliert nur knapp gegen USA
Die Schweizer U20-Auswahl verliert an der Eishockey-Junioren-WM in St. Paul, Minneapolis, gegen die USA mit 1:2. Basile Sansonnens erzielt den Schweizer Treffer.

Die drei Tore fielen im zweiten Abschnitt innerhalb von 13 Minuten. Brodie Ziemer (22.) und Will Zellers (35.) brachten die USA zweimal in Führung, dazwischen glich Sansonnens (33.) aus. Basile Sansonnens (19) verteidigt in der Schweiz für den Lausanne Hockey Club.

«Wir spielten sehr solid, darum ist es enttäuschend, dass wir die Partie verloren», so der künftige A-Nati-Trainer Jan Cadieux. Wenn sein Team aber so weitermache, werde es auch Spiele gewinnen. Im Vorfeld war eine höhere Niederlage befürchtet worden, die Diskrepanz zwischen der Schweiz und Top-Nationen ist im Junioren-Hockey für gewöhnlich grösser als bei den Profis.

Schon am Sonntag steht das Schweizer Team ab 20 Uhr Schweizer Zeit gegen Schweden zum zweiten Mal im Einsatz.

Einen Schockmoment erlebten alle Spieler Mitte des zweiten Drittels, als der Amerikaner Cole Hutson von einem Puck am Kopf (oberhalb der Nackengegend) getroffen wurde. Er bewegte sich minutenlang nicht und musste per Bahre abtransportiert werden. Mittlerweile gibt es aber leichte Entwarnung, Hutson konnte das Spital wieder verlassen. (con/sda)

Nigeria als zweites Team im Achtelfinal
Nigeria steht am Afrika-Cup nach einem 3:2-Sieg im zweiten von drei Gruppenspielen gegen Tunesien als zweites Team vorzeitig im Achtelfinal. Die Nigerianer gingen in Fès bis zur 70. Minute 3:0 in Führung, ehe die Tunesier die Partie mit zwei Treffern nochmals spannend machten. Am Ende brachten die «Super Eagles» den Erfolg aber über die Zeit.

Auch Tunesien hat noch alle Chancen, ein Unentschieden zum Abschluss gegen Tansania reicht zum Weiterkommen. (abu/sda)


Clippers fahren dritten Sieg in Serie ein
Die Los Angeles Clippers mit dem 22-jährigen Schweizer Rookie Yanic Niederhäuser gewinnen in Portland 119:103. Zum ersten Mal diese Saison gewinnen die Clippers drei Partien hintereinander. Die Portland Trail Blazers (10.) belegen aktuell im Westen den letzten Platz in der Rangliste, von dem aus man sich noch Hoffnungen für die Playoffs machen darf. Die Clippers haben bislang drei Partien weniger gewonnen.

«Natürlich sieht das traurig aus», so James Harden, der Starspieler der Clippers, der mit 34 Punkten das Team in Portland zum Sieg führte. «Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wir viel besser sind, als die Tabelle das aussagt. Noch stehen über 50 Spiele aus. Aber wir müssen noch mehr kämpfen.» Gekämpft haben die Clippers in Portland. Fünfmal lagen sie mit mindestens zwölf Punkten zurück. Aber sie realisierten in der zweiten Halbzeit die Wende.

Yanic Niederhäuser wurde nach seiner Verletzungspause zum zweiten Mal in Folge wieder eingesetzt, spielte etwas mehr als 12 (der 48) Minuten und steuerte zwar keine Punkte, aber immerhin zwei Rebounds bei. (pre/sda)
