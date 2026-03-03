Qualifikationssieger Sierre vergibt im Playoff-Viertelfinal der Swiss League den ersten Matchpuck. Die Walliser müssen im vierten Spiel gegen die GCK Lions mit 3:5 die erste Niederlage hinnehmen. Zur Spielmitte lagen die Favoriten in Küsnacht bereits mit 0:4 zurück.
Thurgau, der Zweite der Qualifikation, kassierte in Olten die dritte Niederlage. 2:2 steht es in den Duellen zwischen Basel und Visp sowie zwischen Chur und La Chaux-de-Fonds. Die Basler gewannen daheim 3:1, die Bündner 7:2. Visp und La Chaux-de-Fonds sind als einzige Swiss-League-Teams aufstiegsberechtigt. (abu/sda)
