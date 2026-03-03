Liverpool ist im Kampf um die Rückkehr in die Top 4 der Premier League wieder zurückgebunden worden. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot unterlag in der 29. Runde beim abgeschlagenen Schlusslicht Wolverhampton 1:2.
Der Brasilianer André Trindade erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute. Zehn Minuten zuvor hatte Mohamed Salah für Liverpool ausgeglichen. Auch das 1:0 durch Rodrigo Gomes fiel in der Schlussviertelstunde. Derweil gewann Sunderland auswärts gegen Leeds mit 1:0. Granit Xhaka wurde nach der Pause eingewechselt. (abu/sda)
