Die Handballerin Tabea Schmid fällt lange aus. Wie der Handballverband am Dienstagabend mitteilt, hat sich die Kreisläuferin im letzten WM-Hauptrundenspiel am vergangenen Sonntag gegen Rumänien einen Kreuzbandriss zugezogen.
Die Verletzung ereignete sich in der 37. Minute, als Schmid bei einem Wurfversuch mit dem Knie wegknickte. Neben dem Kreuzbandriss wurden auch eine Innenband-Verletzung und eine Meniskusquetschung festgestellt.
Die 22-Jährige war an der WM mit 39 Treffern in sechs Spielen die treffsicherste Schweizerin gewesen. (nih/sda)
