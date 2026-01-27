In der NHL stand in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit lediglich ein Schweizer im Einsatz. Janis Moser gewann mit den Tampa Bay Lightning 2:0 gegen die Utah Mammoth. Damit beendete Tampa die seit fünf Spielen andauernde Siegesserie von Utah.
Janis Moser war einer der Assistgeber beim Treffer zum 2:0. Das Tor erzielte Anthony Cirelli in Überzahl, weniger als eine Minute vor dem Ende der Partie. Auch der erste Treffer war, durch Darren Raddysh, in einem Powerplay der Lightning gefallen.
Die Partie zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und den Columbus Blue Jackets wurde wegen eines «heftigen Wintereinbruchs» in Columbus verschoben, das Spiel wird am 9. März nachgeholt. (nih/sda)
