Europa League: FC Basel empfängt Pilsen – das Spiel im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Lichtsteiners FCB-Premiere ist eine Bewährungsprobe – gelingt der Sieg gegen Pilsen?

29.01.2026, 20:00
Inhaltsverzeichnis
Das Spiel im LivetickerHier geht's zum YB-TickerDie Live-TabelleAlle Resultate in der Übersicht
  • Der letzte Spieltag der Ligaphase der Europa League verspricht Spannung. Involviert sind mit Basel und den Young Boys auch zwei Schweizer Teams, wobei die Berner die schwierigere Aufgabe vor der Brust, aber die bessere Ausgangslage haben.
  • Das Team von Trainer Gerardo Seoane kann den Einzug in die K.o.-Phase aus eigener Kraft schaffen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg beim formstarken VfB Stuttgart. Bei einem Punktgewinn oder einer Niederlage sind die Berner von den Resultaten auf den anderen Plätzen abhängig.
  • Der FC Basel muss vor Heimpublikum gegen Viktoria Pilsen gewinnen, um seine Chancen auf eine Platzierung in den Top 24 und somit den Einzug in die 1/16-Finals aufrecht zu halten.
  • Die 18 Spiele beginnen um 21 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert.

Das Spiel im Liveticker

Hier geht's zum YB-Ticker

Die Live-Tabelle

Alle Resultate in der Übersicht

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
