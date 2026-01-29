Liveticker
Lichtsteiners FCB-Premiere ist eine Bewährungsprobe – gelingt der Sieg gegen Pilsen?
- Der letzte Spieltag der Ligaphase der Europa League verspricht Spannung. Involviert sind mit Basel und den Young Boys auch zwei Schweizer Teams, wobei die Berner die schwierigere Aufgabe vor der Brust, aber die bessere Ausgangslage haben.
- Das Team von Trainer Gerardo Seoane kann den Einzug in die K.o.-Phase aus eigener Kraft schaffen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg beim formstarken VfB Stuttgart. Bei einem Punktgewinn oder einer Niederlage sind die Berner von den Resultaten auf den anderen Plätzen abhängig.
- Der FC Basel muss vor Heimpublikum gegen Viktoria Pilsen gewinnen, um seine Chancen auf eine Platzierung in den Top 24 und somit den Einzug in die 1/16-Finals aufrecht zu halten.
- Die 18 Spiele beginnen um 21 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert.