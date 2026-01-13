Der am Sonntag in Zauchensee abgesagte Weltcup-Super-G der Frauen wird Ende Februar in Andorra nachgeholt. In Soldeu finden nun drei Rennen statt.
Das Programm in Soldeu sieht nun von Freitag, 27. Februar, bis Sonntag, 1. März, der Reihe nach eine Abfahrt, das Ersatzrennen für Zauchensee und den schon im ursprünglichen Kalender aufgeführten Super-G vor.
Im Salzburgerland hatten heftige Schneefälle in der Nacht auf Sonntag und starker Wind die Durchführung des Super-G verunmöglicht. (nih/sda)
