Der Spanier Jorge Martin gewinnt den Sprint beim Grand Prix der USA in Austin. Martin überholte auf seiner Aprilia den italienischen Ducati-Piloten Francesco Bagnaia kurz vor dem Ziel mit einem riskanten Manöver, das zum Sturz beider Piloten hätte führen können. Bagnaia verhinderte die Kollision, musste sich dafür aber mit dem 2. Platz zufrieden geben. Den 3. Platz sicherte sich der Spanier Pedro Acosta.
Für Weltmeister Marc Marquez war der Sprint schon in der 1. Runde vorbei. Der Spanier stürzte mit seiner Ducati in einer der ersten Kurven beim Versuch, Fabio Di Giannantonio zu überholen. Weil er den Italiener bei seinem Sturz mitriss, könnte das noch eine Strafe für Marquez nach sich ziehen. Neben dem Weltmeister Marquez und dem Qualifikationssieger Di Giannantonio stürzte auch WM-Leader Marco Bezzecchi im Sprint. In seiner Ehrenrunde fiel dann auch Sieger Martin von seiner Machine. (nih/sda)
WHAT A LAST LAP IN THE SPRINT!! 🔥🔥— TNT Sports Bikes (@bikesontnt) March 28, 2026
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Für Weltmeister Marc Marquez war der Sprint schon in der 1. Runde vorbei. Der Spanier stürzte mit seiner Ducati in einer der ersten Kurven beim Versuch, Fabio Di Giannantonio zu überholen. Weil er den Italiener bei seinem Sturz mitriss, könnte das noch eine Strafe für Marquez nach sich ziehen. Neben dem Weltmeister Marquez und dem Qualifikationssieger Di Giannantonio stürzte auch WM-Leader Marco Bezzecchi im Sprint. In seiner Ehrenrunde fiel dann auch Sieger Martin von seiner Machine. (nih/sda)
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