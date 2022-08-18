Chance für den FC Basel: Inter Mailand will Yann Sommer halten – aber nur als Ersatzgoalie

wechselt im Sommer zuin die nordamerikanische MLS. Dies hat der US-Klub bekannt gegeben. Der 35-jährige Franzose unterschreibt bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Bis zum Saisonende wird der Offensivspieler noch bei Atlético Madrid bleiben, wo er in dieser Saison meist nur noch als Joker fungiert. Mit dem Klub steht er im Cupfinal und in den Viertelfinals der Champions League.Damit verlässt der Weltmeister von 2018 die Rojiblanco zum zweiten Mal. Schon 2019 war er für 120 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt, nach zwei Jahren aber erst per Leihe und im Sommer 2023 dann definitiv in die Hauptstadt zurückgekehrt. Griezmann ist mit 211 Toren Rekordtorschütze von Atlético, 2018 führte er den Klub zum Titel in der Europa League. Die WM in Nordamerika wird er nicht mehr bestreiten, schon im September 2024 hat er seine Karriere bei der Équipe Tricolore für beendet erklärt. (nih)🇫🇷Alter: 35 JahrePosition: Hängende SpitzeMarktwert: 10 Mio. EuroBilanz 2025/26: 43 Spiele, 13 Tore, 4 Vorlagen