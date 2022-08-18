Chance für den FC Basel: Inter Mailand will Yann Sommer halten – aber nur als Ersatzgoalie

Der Vertrag von Yann Sommer bei Inter Mailand läuft im Sommer aus. In der nächsten Saison werde er sicher nicht mehr Stammgoalie des Serie-A-Leaders sein, dennoch wollen die Nerazzuri den 37-jährigen halten. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport. So solle Sommer mit seiner Erfahrung einer neuen Nummer 1 helfen. Wunschkandidat ist Tottenhams Vicario – auch weil der im Oktober in einen Autounfall verwickelte Josep Martinez als nicht ganz sattelfest angesehen wird.
Doch, ob Sommer sich mit dieser Rolle zufriedengeben würde, ist unklar. Sommer hat nämlich weitere Optionen, unter anderem eine Rückkehr nach Basel. Die Verantwortlichen des FCB haben bereits öffentlich darüber gesprochen, den ehemaligen Nati-Goalie zurückholen zu wollen. Auch ein Rücktritt sei aber eine Möglichkeit. (nih)
Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 35 Gegentore, 18 Spiele zu null
Doch, ob Sommer sich mit dieser Rolle zufriedengeben würde, ist unklar. Sommer hat nämlich weitere Optionen, unter anderem eine Rückkehr nach Basel. Die Verantwortlichen des FCB haben bereits öffentlich darüber gesprochen, den ehemaligen Nati-Goalie zurückholen zu wollen. Auch ein Rücktritt sei aber eine Möglichkeit. (nih)
Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 35 Gegentore, 18 Spiele zu null