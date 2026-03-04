gibt ihren Rücktritt vombekannt. Mit den letzten Rennen der Saison 2025/26 wird die Bernerin ihre aktive Karriere auf höchstem Niveau beenden. Sofern ihr in Val di Fassa dieses Wochenende keine Exploits gelingen und sie nicht doch noch die Qualifikation für die Weltcupfinals schafft, wird die Karriere bereits in wenigen Tagen zu Ende sein.Die 34-jährige Speed-Spezialistin absolvierte bis heute insgesamt 166 Weltcup-Rennen. Ihr Debüt auf höchster Stufe gab sie im November 2013 in Beaver Creek. In ihrer Laufbahn erreichte sie fünf Weltcup-Podestplätze (dreimal Zweite und zweimal Dritte) sowie 27 Top-10-Resultate in Abfahrt und Super-G. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt war der Gewinn eines olympischen Diploms bei den Winterspielen 2022 (6. Rang in der Abfahrt). (abu/sda)