Leverkusen bleibt in der Verfolgergruppe der Bundesliga. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand gewinnt das Nachholspiel beim Hamburger SV mit 1:0 und ist nur noch drei Punkte von der Top 4 entfernt.
Nach drei Spielen ohne Sieg sorgte in Hamburg der Kameruner Christian Kofane in der 73. Minute für die drei Punkte von Leverkusen. Bei den Gästen sass Goalie Jonas Omlin auf der Ersatzbank, beim HSV fehlte Miro Muheim wegen einer Gelbsperre. (riz/sda)
