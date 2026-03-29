Mauro Schmid gewinnt wie im Jahr 2023 die «Settimana Internazionale Coppi e Bartali», ein Etappenrennen der Europe Tour in Italien.
Der 26-jährige Zürcher schaffte am Schlusstag nochmals die Wende, nachdem er am Samstag das Leadertrikot hatte abgeben müssen. Schmid reichten die zehn Bonussekunden für den Tagessieg in Gemona, um den Franzosen Axel Laurance zu entthronen. Dieser war mit zwei Sekunden Vorsprung in die fünfte und letzte Etappe gestartet, erhielt für Platz 2 aber nur sechs Sekunden gutgeschrieben. Schmid und Laurance hatten sich kurz vor dem Ziel abgesetzt. (nih/sda)
Der 26-jährige Zürcher schaffte am Schlusstag nochmals die Wende, nachdem er am Samstag das Leadertrikot hatte abgeben müssen. Schmid reichten die zehn Bonussekunden für den Tagessieg in Gemona, um den Franzosen Axel Laurance zu entthronen. Dieser war mit zwei Sekunden Vorsprung in die fünfte und letzte Etappe gestartet, erhielt für Platz 2 aber nur sechs Sekunden gutgeschrieben. Schmid und Laurance hatten sich kurz vor dem Ziel abgesetzt. (nih/sda)