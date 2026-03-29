WHAT A LAST LAP IN THE SPRINT!! 🔥🔥



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Der Spanierauf seiner Aprilia den italienischen Ducati-Pilotenmit einem riskanten Manöver, das zum Sturz beider Piloten hätte führen können. Bagnaia verhinderte die Kollision, musste sich dafür aber mit dem 2. Platz zufrieden geben. Densicherte sich der SpanierFürwar der Sprint. Der Spanier stürzte mit seiner Ducati in einer der ersten Kurven beim Versuch, Fabio Di Giannantonio zu überholen. Weil er den Italiener bei seinem Sturz mitriss, könnte das noch eine Strafe für Marquez nach sich ziehen. Neben dem Weltmeister Marquez und dem Qualifikationssieger Di Giannantonioim Sprint. In seiner Ehrenrunde fiel dann auch Sieger Martin von seiner Machine. (nih/sda)