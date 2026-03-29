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Formel 1: Antonelli gewinnt in Japan vor Piastri und Leclerc

Mercedes driver Kimi Antonelli of Italy gestures after he clocked the fastest time in the qualifying session of the Japanese Formula One Grand Prix at the Suzuka Circuit in Suzuka, Japan, Saturday, Ma ...
Dem 19-jährigen Kimi Antonelli steht womöglich eine grosse Karriere bevor.Bild: keystone

Antonelli gewinnt schon wieder – Piastri und Leclerc brechen Mercedes-Dominanz in Japan

In Japan gewinnt Kimi Antonelli trotz eines ganz schwachen Starts und profitiert dabei auch von einem Unfall. Mit seinem Sieg stellt der Italiener zudem einen Rekord auf.
29.03.2026, 08:5529.03.2026, 08:55
Ein Artikel von
t-online

Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli hat den Grossen Preis von Japan gewonnen. Der Italiener triumphierte vor Oscar Piastri im McLaren und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. George Russell im zweiten Mercedes wurde nur Vierter.

Dabei hatte Antonelli, der sich im Qualifying am Samstag die Pole Position gesichert hatte, einen ganz schwachen Start erwischt und fiel von Platz eins auf Rang sechs zurück. Später im Rennen profitierte er aber von einem Safety Car zur richtigen Zeit, das nach einem heftigen Unfall von Haas-Pilot Oliver Bearman kommen musste, Antonelli einen Boxenstopp ohne viel Zeitverlust ermöglichte und ihn damit wieder an die Spitze spülte. Teamkollege Russell hatte hingegen kurz zuvor die Reifen gewechselt und fiel zurück.

Durch seinen Sieg springt Antonelli auch der WM-Gesamtwertung an die Spitze. Mit erst 19 Jahren ist der Italiener damit der jüngste WM-Führende der Formel-1-Geschichte und löst damit Lewis Hamilton ab.

+++ Update folgt +++

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