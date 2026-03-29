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Tritt Max Verstappen aus Formel 1 zurück? «Habe keinen Spass mehr»

SUZUKA - Formula 1 driver Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing during the Formula 1 Japan Suzuka race at the Suzuka Formula 1 circuit on March 29, 2025 in Suzuka, Japan. Photo by DeFodi Images - * ...
Max Verstappen ist kein Fan der neuen Formel 1.Bild: www.imago-images.de

«Habe keinen Spass mehr»: Max Verstappen denkt über Rücktritt nach

Schon seit Saisonstart meckert Max Verstappen über die neuen Regeln in der Formel 1. Jetzt stellt der Vierfach-Weltmeister seine Zukunft offen infrage.
29.03.2026, 16:1029.03.2026, 16:10
nils kögler / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat nach dem Grossen Preis von Japan ein mögliches Karriereende zum Saisonende nicht ausgeschlossen. Bei BBC Radio 5 Live sagte er, er habe «keinen Spass mehr an der ganzen Sache» – und stellte offen infrage, ob sich das Engagement in der Königsklasse noch lohne.

Auf die Frage, ob er sich einen Abschied vorstellen könne, antwortete der Red-Bull-Pilot: «Genau das meine ich. Ich denke über alles hier im Fahrerlager nach.» Privat sei er «sehr glücklich», sagte Verstappen. Das straffe Programm von 22 Rennen stellt ihn vor eine grundsätzliche Frage: «Lohnt es sich? Oder geniesse ich es mehr, zu Hause bei meiner Familie zu sein, meine Freunde öfter zu sehen, wenn man keinen Spass am Sport hat?»

Die Zusammenfassung des Rennens.Video: SRF

«Möchte hier sein, um Spass zu haben»

Ein zentraler Kritikpunkt ist die neue Formel 1 mit Hybridmotoren und hohem Elektroanteil. Verstappen hatte das Regelwerk in den vergangenen Wochen unter anderem als «Witz» bezeichnet. Auf der Strecke müssen Fahrer ihre Autos regelmässig aufladen – was zwar Positionswechsel begünstigt, für Verstappen aber vor allem Frustration bedeutet. So schilderte er sein Duell in Suzuka gegen Alpine-Fahrer Pierre Gasly: «Hier kannst du zwar überholen, aber dann hast du für die nächste Gerade keinen Akku mehr.» Gasly zog anschließend direkt wieder an ihm vorbei. Verstappens Fazit: «Das war die Geschichte des Tages. Du kannst überholen, aber dann wirst du wieder überholt.»

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Er versuche zwar, sich «darauf einzustellen, aber die Art und Weise, wie man fahren muss, ist nicht schön», sagte Verstappen: «Und irgendwann ist es einfach nicht mehr das, was ich machen will.» Seinen aktuellen Leistungsstand bei Red Bull akzeptiere er: «Ich habe in der Formel 1 nicht nur gewonnen. Aber wenn man auf Platz sieben oder acht liegt und nicht die ganze Formel dahinter geniesst, fühlt sich das für einen Rennfahrer nicht natürlich an.»

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Sein Vertrag bei Red Bull läuft noch bis Ende 2028. Bereits vor dem Rennen hatte sein Vater Jos Verstappen dem niederländischen «Telegraaf» gesagt, sein Sohn könne die Motivation verlieren. Max Verstappen selbst formulierte es so: «Ich möchte hier sein, um Spass zu haben, eine tolle Zeit zu verbringen und mich zu amüsieren.» Im Moment sei das aber nicht der Fall. (nih/t-online/sid)

Über der Motor-Revolution thront die Frage: Ist das noch die Formel 1?
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