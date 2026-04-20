Moser verliert mit Tampa zum Playoff-Auftakt +++ Evenepoel gewinnt das Amstel Gold Race

Die Tampa Bay Lightning mit dem Bieler Janis Moser kassierten zum Auftakt der NHL-Playoffs gleich ein Break. Sie verloren die erste Achtelfinal-Partie gegen die Montreal Canadiens 3:4 n.V. Moser stand über 22 Minuten auf dem Eis, das er mit einer Minus-1-Bilanz verliess. Der 25-jährige Verteidiger bestritt die sechste Playoff-Partie seiner Karriere.
Die Los Angeles Kings ohne den verletzten Kevin Fiala bezogen zum Auftakt ihrer Playoff-Spiele in der Western Conference eine 1:2-Niederlage gegen den Qualifikationssieger Colorado Avalanche. Die Kalifornier schafften zwei Minuten vor Ende der Partie den Anschlusstreffer, mehr lag nicht mehr drin.
Ebenfalls zuschauen musste der Schweizer Goalie Akira Schmid. Er stand bei den Vegas Golden Knights nicht im Aufgebot. Im Tor stand Carter Hart, der seinen Job mit einer Fangquote von 94 Prozent gut erledigte und so sein Team zu einem 4:2-Sieg über Utah Mammoth führte. Als Ersatz wäre Adin Hill zum Einsatz gekommen. (nih/sda)
Die Los Angeles Kings ohne den verletzten Kevin Fiala bezogen zum Auftakt ihrer Playoff-Spiele in der Western Conference eine 1:2-Niederlage gegen den Qualifikationssieger Colorado Avalanche. Die Kalifornier schafften zwei Minuten vor Ende der Partie den Anschlusstreffer, mehr lag nicht mehr drin.
Ebenfalls zuschauen musste der Schweizer Goalie Akira Schmid. Er stand bei den Vegas Golden Knights nicht im Aufgebot. Im Tor stand Carter Hart, der seinen Job mit einer Fangquote von 94 Prozent gut erledigte und so sein Team zu einem 4:2-Sieg über Utah Mammoth führte. Als Ersatz wäre Adin Hill zum Einsatz gekommen. (nih/sda)