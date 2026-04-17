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SRF-Moderator Pascal Schmitz nach Recherche zu Patrick Fischer bedroht

Pascal Schmitz SRF Moderator
Pascal Schmitz ist Redaktor und Moderator bei SRF.Bild: SRF/Oscar Alessio

SRF-Moderator Schmitz über Fischer-Recherche: «Kann Konsequenzen nicht beeinflussen»

SRF-Journalist Pascal Schmitz erfuhr bei einem Mittagessen mit Patrick Fischer von dessen gefälschtem Covid-Zertifikat. Nachdem er die Veröffentlichung eines Berichts angekündigt hatte, trat Fischer die Flucht nach vorn an. Schmitz verrät nun, warum SRF so vorging.
17.04.2026, 10:2117.04.2026, 10:32

Für die meisten war die Nachricht am Montag eine Überraschung. Doch dass Patrick Fischer für die Olympischen Spiele 2022 ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft hatte, wusste Pascal Schmitz seit Mitte März. Der Moderator und Inlandreporter von SRF plante eigentlich ursprünglich einen «10vor10»-Beitrag über Fischers unkonventionelles Vorgehen, wie er in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger berichtet. Doch mit der Beichte Fischers wurden die Pläne über den Haufen geworfen.

«Wir haben direkt nach dem Dreh intern zu diskutieren begonnen. Wir sind schnell zum Schluss gekommen, dass wir Fischer und den Verband damit konfrontieren müssen», sagt er im Nachhinein. Dabei sei man immer transparent geblieben. «Wir haben Patrick Fischer und den Verband konfrontiert mit den Fragen, die sich dann neu gestellt haben, aus dieser Covid-Zertifikatsfrage. Darauf wollten sie nicht eingehen. Dann ist unsere Recherche losgegangen.»

Patrick Fischer se fait remonter les bretelles par Swiss Olympic
Patrick Fischer ist mittlerweile nicht mehr Trainer der Hockey-Nati.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Beleidigungen von Massnahmenkritikern

Schliesslich sei der Verband am Montagvormittag darüber informiert worden, dass der Fall publik gemacht werde. Für die Fragen wurde ein zweitägiges Zeitfenster eingeräumt. Doch schon am Montagabend postete Fischer selbst seine Beichte. «Das hatten wir als Möglichkeit schon im Kopf gehabt. Wir konnten dann noch am selben Abend darlegen, dass das nicht aus freien Stücken geschah, sondern nachdem wir ihn konfrontiert hatten.»

Das Vorgehen wurde bei SRF zuerst im Inlandressort, schliesslich auch mit Chefredaktor Tristan Brenn besprochen. Dass der Fall publik gemacht wurde, stösst Fischer-Fans sauer auf. Beim SRF sind laut Persönlich rund 170 Meldungen eingegangen, Schmitz selbst wurde auf Social Media teils heftig beschimpft und beleidigt, besonders aus Kreisen von Corona-Massnahmenkritikern.

«Hätten wir die Information für uns behalten, hätten wir uns mitschuldig gemacht.»
Pascal Schmitz

Trotzdem sagt der SRF-Journalist im Interview mit dem «Tages-Anzeiger», dass er wieder gleich vorgehen würde. «Hätten wir die Information für uns behalten, hätten wir uns mitschuldig gemacht, wenn die Sache auf anderem Wege ans Licht gekommen wäre. Wir wären Mitwissende, die nichts unternommen haben, und damit auch irgendwo Günstlinge des Verbandes und von Fischer.»

Schliesslich sei es seine Aufgabe, solchem Wissen nachzugehen und den Menschen die Möglichkeit für eine Stellungnahme zu bieten. «Es ist nicht meine Verantwortung, was daraus passiert. Ich kann die Konsequenzen nicht beeinflussen.» Dass Fischer nun kurz vor der Heim-WM seinen Trainer-Job verloren hat, sei nicht sein Ziel gewesen, sagt Schmitz im Interview. «Es war einfach mein Job.» (vro)

Mehr zum Fall Fischer:

Deshalb wollte das SRF die Straftat von Patrick Fischer öffentlichmachen
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Yankee25
17.04.2026 10:34registriert September 2018
Spannend finde ich, wieviele Massnahmenkritiker plötzlich riesige Eishockey Fans werden und ihnen das Schicksal der Nati so sehr am Herzen liegt.
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Ich mein ja nur
17.04.2026 10:44registriert September 2015
Was für ein riesen Theater. Reicht da eine einfache Meldung nicht aus? Wir verlieren immer mehr die Relationen...
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Totoro.2
17.04.2026 10:49registriert September 2025
Fischer hatte Jahrelang die Möglichkeit diese Straftat in seinem Sinne Öffentlich zu erklären, aber er sah nicht die Notwendigkeit sich für sein damaliges Verhalten zu entschuldigen.
Deshalb finde ich es richtig dass seine Straftat mitgeteilt wurde und Konsequenzen gezogen wurden.

Sein Entscheid damals war egoistisch gewesen, er war nicht für das Team wie er so gerne behauptet, sondern der Entscheid war für ihn allein.
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SRF-Redaktor erklärt, wie Patrick Fischer seine Straftat selbst verriet
In der Hockey-Schweiz dreht sich in diesen Tagen alles um ein Thema: das gefälschte Covid-Zertifikat von Nati-Trainer Patrick Fischer. Kurz vor der Heim-WM machte der Coach öffentlich, mit einem solchen an die Olympischen Spiele 2022 in Peking gereist zu sein. Nach öffentlichem Druck wurde Fischer am Mittwochabend vom Verband abgesetzt und von Jan Cadieux ersetzt.
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