freundlich
DE | FR
burger
Blogs
Sektenblog

Artemis-2-Mission ruft Verschwörungstheorien auf den Plan

Die Artemis 2 umrundete den Mond.
Die Artemis 2 umrundete den Mond.
Sektenblog

«Komplette Lüge»: Die Artemis-2-Mission lässt Verschwörungstheoretiker heiss laufen

«Wir werden nie auf dem Mond landen. Es ist nicht möglich, die Erde zu verlassen». So kommentieren Verschwörungstheoretiker die jüngste Mondumrundung der Artemis 2. Für sie ist die Mission «eine Lüge».
18.04.2026, 07:5918.04.2026, 07:59
Hugo Stamm
Hugo Stamm

Verbote sind für eine aufgeklärte Gesellschaft meist eine Kapitulation. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung dienen dazu, wichtige Entscheidungen in Freiheit zu treffen: Sind Ideen, Konzepte, Weltanschaungen oder Religionen seriös, nützlich und hilfreich oder problematisch, manipulativ und gefährlich?

Bei manchen Leuten scheint dieses Koordinatennetz massiv verschoben zu sein. Sie sind anfällig für Fake News und Verschwörungsideen. Früher fiel dies weniger auf, im Zeitalter des Internets lässt es sich hingegen dokumentieren.

Fazit: Das World Wide Web überquillt heute vor geistigem Schrott. Viele User schicken täglich Müll um die Welt. In ihrem missionarischen Eifer glauben sie, die verdummte Menschheit aufklären zu müssen. Sie sind sogar stolz darauf, der Menschheit ihre «alternative Wahrheit» mitzuteilen.

Krude Ergüsse in Echtzeit

Das Internet bietet ihnen mit den sozialen Medien die Tools, mit denen sie ihre Ergüsse in Echtzeit verbreiten können. Diese Höllenmaschine schluckt alles, was man ihr in den Rachen schmeisst. Dass sie primär eine sehr nützliche Seite hat, ist unbestritten, den gefährlichen Schrott müsste man aber verbannen.

Daran haben aber die milliardenschweren Techgiganten, die X, Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok und Co. besitzen, kein Interesse. Sie verdienen sich daran eine goldene Nase. Mit ihren Algorithmen fördern sie den Ausstoss von geistigem Schrott. Elon Musk lädt die Schwurbler sogar ein, sich auf X auszutoben, verbreitet er doch selbst rechtsradikale, antisemitische, sexistische und verschwörungstheoretische Ideen.

Ein paar Beispiele aus einer einzigen Reddit-Seite zeigen das Phänomen auf: Ein beliebtes, aktuelles Thema der Schwurbler ist die Mondumrundung von Artemis 2. Sie behaupten, die Mission sei ein Fake wie schon die Mondlandung von 1969.

Die Artemis-2-Mission provozierte Verschwörungstheorien.Video: YouTube/WALULIS

Eine Userin schreibt: «Die wollen uns gerade erzählen, dass sie zum zweiten Mal auf dem Mond gelandet sind. Das erste Mal war schon eine komplette Lüge. Wir werden nie auf dem Mond landen. Es ist nicht möglich, diese Erde zu verlassen. Wir leben nicht auf einer Kugel, die mit wer weiss wieviel km/h durch dieses Universum fliegt. Das ist der grösste Quatsch und eine so grosse Lüge, die uns schon seit Anbeginn dieser Zeit, seitdem dieses System herrscht, beigebracht wird. Die komplette Nasa ist eine grosse Lüge.»

Bezeichnenderweise liefert die Userin keine Begründung für ihre Behauptung. Offenbar hat sie nicht einmal realisiert, dass Artemis 2 den Mond nur umrundet hat.

Der User Alternative-Leg6822 hat ein Video mit dem Titel «Die Freimaurer hängen wieder drin!» produziert. Als Hauptbeweis führt er an, dass das Logo der Artemis-2-Mission und jenes der Freimaurer Ähnlichkeiten aufweisen würden. Der Zusammenhang: Verschwörungstheoretiker behaupten, Freimaurer würden einen Geheimbund bilden und seien Teil der geheimen Weltregierung, die die Menschheit manipuliert.

«Wie schaffen es reiche Leute, in kürzester Zeit an jedem Punkt der Welt zu erscheinen?»

Bei den Verschwörungstheoretikern sind auch die Chemtrail-Ideen beliebt. Sie behaupten, geheime Mächte würden den Flugzeugen Gift beimischen und auf die Erde niederrieseln lassen. Die Kondensstreifen der Flugzeuge seien Giftspuren. In Wirklichkeit bilden sich Kondensstreifen bei einer gewissen Luftfeutigkeit.

Ein weiterer User fragt: «Wie schaffen es reiche Leute, in kürzester Zeit an jedem Punkt der Welt zu erscheinen?» Seine Antwort: Hyperloop-Fahrzeuge würden mit 3000 Kilometern pro Stunde durch Vakuumröhren geschossen. Gleichzeitig fragt er sich, weshalb manche Bauprojekte 20-fache Kostenüberschreitungen aufweisen würden. Seine Antwort: Um den Beton zu härten, würde ihm Blut beigemischt. Eine Begründung dafür liefert der User nicht.

Keine Beweise für die spekulativen Behauptungen

In ihrer Verblendung halten es die Schwurbler nicht für nötig, ihre irren Ideen zu begründen. Sie bestätigen sich die Fake News in ihrer Echokammer gegenseitig so oft, dass sich diese unauslöschlich ins Hirn und Bewusstsein eingraben. Durch die permanente Autosuggestion akzeptiert das Unterbewusste die «Lüge» irgendwann als Wahrheit.

Ausserdem glauben Schwurbler, dass unsere Welt eigentlich nach einfachen Gesetzen und Konzepten funktioniert. Die Eliten und geheimen Mächte hätten hingegen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik absichtlich verkompliziert, um die Menschen zu verunsichern und zu manipulieren, behaupten sie.

Mit dieser Begründung werden die überforderten Schwurbler angeblich zu den «Wissenden» und «Eingeweihten». Sie glauben, mit ihren Verschwörungstheorien hinter die Geheimnisse der dunklen Mächte gekommen zu sein und den Schlüssel der Weisheit gefunden zu haben.

Sektenblog

Verwirren und unterdrücken

Ihr Erklärungsmuster: Wissenschafter, Politiker und Wirtschaftsbosse lügen permanent, um die Menschen zu verwirren und zu unterdrücken. Wahr ist in ihren Augen immer das Gegenteil ihrer vermeintlichen Erkenntnisse.

Denn die «Eliten» behaupten, die Welt sei eine Kugel, dann ist sie für die Schwurbler flach. Wenn die Nasa erklärt, Artemis 2 habe den Mond umrundet, dann ist für sie die ganze Mission inszeniert, und die Videos und Fotos sind mit KI konstruiert.

Sie glauben so stur an ihre kruden Ideen, dass sie sich selbst von wissenschaftlichen Beweisen nicht von ihren Überzeugungen abbringen lassen. Denn die «Beweise» kommen für sie von der falschen Seite, den manipulierten Forschern.

So verrückt es klingt: Die radikalen Verschwörungstheoretiker leiden unter grösseren Wahrnehmungsverschiebungen und Realitätsverlusten als viele gehirngewaschene Sektenmitglieder.

Sektenblog
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
461
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
von Hugo Stamm
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
335
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
von Hugo Stamm
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
271
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
von Hugo Stamm
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
335
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
von Hugo Stamm
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
220
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
von Hugo Stamm
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
420
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
von Hugo Stamm
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
415
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
von Hugo Stamm
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
662
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
von Hugo Stamm
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
608
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
von Hugo Stamm
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
168
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
von Hugo Stamm
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
575
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
von Hugo Stamm
Sekten? Das sind immer die anderen
1.1k
Sekten? Das sind immer die anderen
von Hugo Stamm
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
313
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
von Hugo Stamm
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
1.1k
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
von Hugo Stamm
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
371
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
von Hugo Stamm
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
321
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
von Hugo Stamm
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
268
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
von Hugo Stamm
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
194
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
von Hugo Stamm
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
294
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
von Hugo Stamm
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
570
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
von Hugo Stamm
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
261
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
von Hugo Stamm
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
267
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
von Hugo Stamm
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
358
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
von Hugo Stamm
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
336
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
von Hugo Stamm
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
186
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
von Hugo Stamm
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
135
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
von Hugo Stamm
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
371
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
von Hugo Stamm
Hugo Stamm
Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.
Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.

Du kannst Hugo Stamm auf Facebook folgen und seinen Podcast findest du auf YouTube.
infobox image
Bild: zvg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Auf zum Mond: Die «Artemis 2»-Mission
1 / 33
Auf zum Mond: Die «Artemis 2»-Mission

Die Crew der «Artemis 2»-Mission: Missionsspezialist Jeremy Hansen, Pilot Victor Glover, Kommandant Reid Wiseman und Missionsspezialistin Christina Koch. Hansen ist Kanadier, die anderen kommen aus den USA.
quelle: keystone / chris o&#039;meara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Artemis II ist zurück auf der Erde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
13
Das Weisse Haus wird von christlichen Fundis und Kriegsgurgeln dominiert
Präsident Donald Trump, sein Vize JD Vance, Aussenminister Marco Rubio und Kriegsminister Pete Hegseth legitimieren den Krieg teilweise mit religiösen Argumenten.
Im Weissen Haus in Washington herrscht manchmal eine tiefreligiöse Atmosphäre. Die mächtigsten Herren im Oval Office bekennen sich gern zum christlichen Glauben. In ihrem missionarischen Eifer überbieten sie sich gelegentlich mit religiösen Bekenntnissen.
Zur Story