Die Artemis 2 umrundete den Mond.

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«Komplette Lüge»: Die Artemis-2-Mission lässt Verschwörungstheoretiker heiss laufen

«Wir werden nie auf dem Mond landen. Es ist nicht möglich, die Erde zu verlassen». So kommentieren Verschwörungstheoretiker die jüngste Mondumrundung der Artemis 2. Für sie ist die Mission «eine Lüge».

Hugo Stamm Folge mir

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Verbote sind für eine aufgeklärte Gesellschaft meist eine Kapitulation. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung dienen dazu, wichtige Entscheidungen in Freiheit zu treffen: Sind Ideen, Konzepte, Weltanschaungen oder Religionen seriös, nützlich und hilfreich oder problematisch, manipulativ und gefährlich?

Bei manchen Leuten scheint dieses Koordinatennetz massiv verschoben zu sein. Sie sind anfällig für Fake News und Verschwörungsideen. Früher fiel dies weniger auf, im Zeitalter des Internets lässt es sich hingegen dokumentieren.

Fazit: Das World Wide Web überquillt heute vor geistigem Schrott. Viele User schicken täglich Müll um die Welt. In ihrem missionarischen Eifer glauben sie, die verdummte Menschheit aufklären zu müssen. Sie sind sogar stolz darauf, der Menschheit ihre «alternative Wahrheit» mitzuteilen.

Krude Ergüsse in Echtzeit

Das Internet bietet ihnen mit den sozialen Medien die Tools, mit denen sie ihre Ergüsse in Echtzeit verbreiten können. Diese Höllenmaschine schluckt alles, was man ihr in den Rachen schmeisst. Dass sie primär eine sehr nützliche Seite hat, ist unbestritten, den gefährlichen Schrott müsste man aber verbannen.

Daran haben aber die milliardenschweren Techgiganten, die X, Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok und Co. besitzen, kein Interesse. Sie verdienen sich daran eine goldene Nase. Mit ihren Algorithmen fördern sie den Ausstoss von geistigem Schrott. Elon Musk lädt die Schwurbler sogar ein, sich auf X auszutoben, verbreitet er doch selbst rechtsradikale, antisemitische, sexistische und verschwörungstheoretische Ideen.

Ein paar Beispiele aus einer einzigen Reddit-Seite zeigen das Phänomen auf: Ein beliebtes, aktuelles Thema der Schwurbler ist die Mondumrundung von Artemis 2. Sie behaupten, die Mission sei ein Fake wie schon die Mondlandung von 1969.

Eine Userin schreibt: «Die wollen uns gerade erzählen, dass sie zum zweiten Mal auf dem Mond gelandet sind. Das erste Mal war schon eine komplette Lüge. Wir werden nie auf dem Mond landen. Es ist nicht möglich, diese Erde zu verlassen. Wir leben nicht auf einer Kugel, die mit wer weiss wieviel km/h durch dieses Universum fliegt. Das ist der grösste Quatsch und eine so grosse Lüge, die uns schon seit Anbeginn dieser Zeit, seitdem dieses System herrscht, beigebracht wird. Die komplette Nasa ist eine grosse Lüge.»

Bezeichnenderweise liefert die Userin keine Begründung für ihre Behauptung. Offenbar hat sie nicht einmal realisiert, dass Artemis 2 den Mond nur umrundet hat.

Der User Alternative-Leg6822 hat ein Video mit dem Titel «Die Freimaurer hängen wieder drin!» produziert. Als Hauptbeweis führt er an, dass das Logo der Artemis-2-Mission und jenes der Freimaurer Ähnlichkeiten aufweisen würden. Der Zusammenhang: Verschwörungstheoretiker behaupten, Freimaurer würden einen Geheimbund bilden und seien Teil der geheimen Weltregierung, die die Menschheit manipuliert.

«Wie schaffen es reiche Leute, in kürzester Zeit an jedem Punkt der Welt zu erscheinen?»

Bei den Verschwörungstheoretikern sind auch die Chemtrail-Ideen beliebt. Sie behaupten, geheime Mächte würden den Flugzeugen Gift beimischen und auf die Erde niederrieseln lassen. Die Kondensstreifen der Flugzeuge seien Giftspuren. In Wirklichkeit bilden sich Kondensstreifen bei einer gewissen Luftfeutigkeit.

Ein weiterer User fragt: «Wie schaffen es reiche Leute, in kürzester Zeit an jedem Punkt der Welt zu erscheinen?» Seine Antwort: Hyperloop-Fahrzeuge würden mit 3000 Kilometern pro Stunde durch Vakuumröhren geschossen. Gleichzeitig fragt er sich, weshalb manche Bauprojekte 20-fache Kostenüberschreitungen aufweisen würden. Seine Antwort: Um den Beton zu härten, würde ihm Blut beigemischt. Eine Begründung dafür liefert der User nicht.

Keine Beweise für die spekulativen Behauptungen

In ihrer Verblendung halten es die Schwurbler nicht für nötig, ihre irren Ideen zu begründen. Sie bestätigen sich die Fake News in ihrer Echokammer gegenseitig so oft, dass sich diese unauslöschlich ins Hirn und Bewusstsein eingraben. Durch die permanente Autosuggestion akzeptiert das Unterbewusste die «Lüge» irgendwann als Wahrheit.

Ausserdem glauben Schwurbler, dass unsere Welt eigentlich nach einfachen Gesetzen und Konzepten funktioniert. Die Eliten und geheimen Mächte hätten hingegen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik absichtlich verkompliziert, um die Menschen zu verunsichern und zu manipulieren, behaupten sie.

Mit dieser Begründung werden die überforderten Schwurbler angeblich zu den «Wissenden» und «Eingeweihten». Sie glauben, mit ihren Verschwörungstheorien hinter die Geheimnisse der dunklen Mächte gekommen zu sein und den Schlüssel der Weisheit gefunden zu haben.

Verwirren und unterdrücken

Ihr Erklärungsmuster: Wissenschafter, Politiker und Wirtschaftsbosse lügen permanent, um die Menschen zu verwirren und zu unterdrücken. Wahr ist in ihren Augen immer das Gegenteil ihrer vermeintlichen Erkenntnisse.

Denn die «Eliten» behaupten, die Welt sei eine Kugel, dann ist sie für die Schwurbler flach. Wenn die Nasa erklärt, Artemis 2 habe den Mond umrundet, dann ist für sie die ganze Mission inszeniert, und die Videos und Fotos sind mit KI konstruiert.

Sie glauben so stur an ihre kruden Ideen, dass sie sich selbst von wissenschaftlichen Beweisen nicht von ihren Überzeugungen abbringen lassen. Denn die «Beweise» kommen für sie von der falschen Seite, den manipulierten Forschern.

So verrückt es klingt: Die radikalen Verschwörungstheoretiker leiden unter grösseren Wahrnehmungsverschiebungen und Realitätsverlusten als viele gehirngewaschene Sektenmitglieder.