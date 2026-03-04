«Swiss Devils» feiern wichtigen Erfolg – Kurashev skort bei Spektakelsieg

New Jersey Devils – Florida Panthers 5:1

Nico Hischier (Devils): 2 Schüsse, 1 Block, TOI 19:06 Min.

Timo Meier (Devils): 2 Schüsse, TOI 16:03 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): 2 Schüsse, 1 Block, TOI 17:33 Min.​

Die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion um Captain Nico Hischier holten im Kellerduell gegen die Florida Panthers einen nötigen 5:1-Sieg, damit die Playoff-Teilnahme weiterhin ein Thema bleiben kann. Weder Hischier noch Jonas Siegenthaler oder Timo Meier liessen sich einen Skorerpunkt notieren.

San Jose Sharks – Montreal Canadiens 7:5

Philipp Kurashev (Sharks): 1 Assist, 1 Schuss, TOI 12:58 Min.

Die San Jose Sharks jubelten am Ende doch noch, obwohl sie im Schlussdrittel eine 5:2-Führung preisgaben. In der 57. Minute erhielten die Sharks ein Powerplay. Der Schweizer Philipp Kurashev bereitete dabei das 6:5 gegen die Montreal Canadiens vor. Nach einem Empty-Net-Treffer stand der 7:5-Sieg endgültig fest.

Calgary Flames – Dallas Stars 1:6

Lian Bichsel (Stars): 1 Schuss, 1 Block, TOI 15:36 Min.

Die Dallas Stars feierten den zehnten Sieg in Serie. Sie dominierten die Calgary Flames mit 6:1 Toren. Der Solothurner Lian Bichsel, am Vortag noch Doppel-Torschütze, ging diesmal leer aus.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning 5:1

J.J. Moser (Lightning): 1 Schuss, 1 Block, TOI 16:14 Min.

Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser kassierten derweil gegen die Minnesota Wild die dritte Niederlage in Serie (1:5). Sowohl den Stars mit Bichsel als auch den Lightning mit Moser ist die Playoff-Teilnahme kaum mehr zu nehmen.

Buffalo Sabres – Vegas Golden Knights 3:2

Akira Schmid (Golden Knights): 25 Paraden, Abwehrquote 89,3 %

Bei den Vegas Golden Knights stand Akira Schmid im Tor. Der Keeper konnte mit einer Fangquote von 90 Prozent die 2:3-Niederlage gegen die Buffalo Sabres jedoch nicht verhindern. Der Emmentaler kam in den vergangenen zehn Partien der Knights viermal zum Einsatz und ging dabei nur einmal als Sieger vom Eis. Mit Blick auf die Playoffs wurde die Situation für sein Team schwieriger. Nach drei Niederlagen in Serie rutschte die Mannschaft aus der Spielermetropole ins Mittelfeld ab.

Columbus Blue Jackets – Nashville Predators 3:2

Roman Josi (Predators): 1 Schuss, 2 Blocks, TOI 26:52 Min.

Die Nashville Predators mit Roman Josi verlieren nach der dritten Niederlage in Serie etwas den Anschluss an die Playoff-Plätze. Gegen die Columbus Blue Jackets setzte es auswärts eine 2:3-Niederlage ab.

Wie schon am Tag zuvor bei der Niederlage gegen die Detroit Red Wings entschied ein Powerplay die Partie. Statt die Führung auf 3:1 auszubauen, kassierten die Predators einen Shorthander zum 2:2. Josi stand in dieser Szene auf dem Eis. Mit einer Minus-3-Bilanz erlebte der Berner erneut einen schwachen Abend. (ram/sda)