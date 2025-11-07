In der einzigen NBA-Partie, die in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit stattfand, verloren die Los Angeles Clippers mit dem Schweizer Yanic Niederhäuser mit 102:115 gegen die Phoenix Suns.
Niederhäuser, der sich Anfang November am Knöchel verletzt hatte, wurde in der Partie im letzten Viertel während 2:37 Minuten eingesetzt. Dem Freiburger Rookie gelangen vier Punkte und ein Rebound. (riz/sda)
