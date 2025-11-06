Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Erbschaftssteuer: Schweizer Milliardär plant Land ebenfalls zu verlassen

«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative

06.11.2025, 05:1506.11.2025, 05:35
Valentin Grünig
Valentin Grünig

Die Juso spricht von Gerechtigkeit und Zukunftschancen, Superreiche wittern einen Angriff auf das Unternehmertum: Die Zukunftsinitiative hat viel Goldstaub aufgewirbelt. Betroffene äussern sich kritisch gegenüber dem Vorstoss – manche wollen die Schweiz im Falle einer Annahme sogar verlassen.

2500 Personen wären direkt von der Juso-Initiative betroffen. Das entspricht 0,05 Prozent der Bevölkerung. Einer von ihnen ist Urs Wietlisbach, Mitgründer des Vermögensverwalters Partners Group und mit einem geschätzten Vermögen von 2,8 Milliarden Franken. Seine Erben müssten bei einer Annahme der Initiative rund 1,4 Milliarden Franken abgeben. «Ich bin teilweise sogar einverstanden. Wenn man viel Geld hat, sollte man das verteilen. Das machen in der Schweiz auch viele – nur reden sie nicht darüber», erklärt er in der SRF-Rundschau vom Mittwochabend.

Wietlisbach und seine Frau haben die «Giving Pledge» unterzeichnet – eine Initiative von Bill Gates und Warren Buffett, die Superreiche dazu aufruft, grosse Teile ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden.

Urs Wietlisbach, Finanzunternehmer, vorne, spricht waehrend einer Medienkonferenz zur Eidgenoessischen Volksinitiative &quot;Fuer eine direktdemokratische und wettbewerbsfaehige Schweiz - keine EU-Pas ...
Urs Wietlisbach ist Mitgründer Partners Group – die Schweizer Firma ist einer der grössten Vermögensverwalter Europas.Bild: keystone

«Nicht effizient»

Doch warum nicht einfach mehr Steuern zahlen? Das sei für Unternehmer ein schwieriges Unterfangen, erklärt Wietlisbach der Rundschau-Reporterin.

«Ich habe nichts gegen den Staat, aber wie wir alle wissen, ist er nicht der effizienteste Apparat. Ohne angeben zu wollen: Ich kann das Geld viel besser und effizienter verteilen.»

Kürzlich wurde Wietlisbach an einer Podiumsdiskussion von Aktivistinnen und Aktivisten unterbrochen. Dasselbe passierte dem UBS-Chef Sergio Ermotti und Peter Spuhler, Verwaltungsrat der Stadler Rail AG und SVP-Mitglied. Letzterer drohte gar offen, er würde die Schweiz verlassen, falls die Initiative durchkommt.

«Ich gehe auch»

«Ich gehe auch – es ist alles vorbereitet», zeigt sich Wietlisbach im Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen ähnlich entschlossen. In seinem Umfeld gebe es zehn bis fünfzehn weitere Personen, die ihm und Spuhler folgen würden. «Das ist aber natürlich keine Drohung», fügt er an.

Mitglieder der Juso sprechen von einer historischen Chance, gerechtere Vermögensverhältnisse zu schaffen. Ihre Gegner warnen vor einem Angriff auf die Leistungsgesellschaft. Am 30. November wird sich die Schweiz für eines der beiden Narrative entscheiden.

Mehr zur Juso-Initiative:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Von arm bis reich: Die Lieblingsspielzeuge von Kindern
1 / 24
Von arm bis reich: Die Lieblingsspielzeuge von Kindern
JORDANIENBudget dieser Familie: 7433 US-Dollar pro Erwachsener im Monat.Das Lieblingsspielzeug dieses Jungen: ein Stofftier.Bild: Zoriah Miller for Dollar Street
quelle: zoriah miller for dollar street
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
16
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
Dem «Schweizer Tesla» droht das Aus – oder die Abwanderung nach China
3
«Ist es peinlich, einen Freund zu haben?» – Vogue-Beitrag sorgt für heftige Diskussionen
4
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
5
Ab 2029 erhalten alle ein elektronisches Patientendossier – das Wichtigste in 5 Punkten
Meistgeteilt
1
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
2
Wawrinka verliert kanpp gegen Musetti +++ 45-jährige Venus Williams möchte weitermachen
3
Mariah Carey ist wieder aufgetaut – und bricht alle Rekorde
4
Mann fährt in Frankreich mehrfach Passanten an – 10 Verletzte
5
Vizepräsident unter George W. Bush: Dick Cheney ist tot
«Sehr erfreulich»: Erstmals taucht eine Alpenfledermaus in Basel auf
Erstmals haben die Behörden eine Alpenfledermaus in Basel-Stadt nachgewiesen. Mit diesem Fund zählt der Kanton bereits 23 der 30 in der Schweiz vorkommenden Fledermausarten. Das Tier wurde im August verletzt am Centralbahnplatz aufgefunden.
Zur Story