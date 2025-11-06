Diesen Menschen gelangen die besseren Bilder des Supermondes als dir

Am Mittwoch erstrahlte am Himmel der grösste Supermond des Jahres. In der Nacht auf den Donnerstag liess sich der Erdtrabant besonders gut fotografieren, weshalb diverse Menschen zur Kamera griffen. Wir haben euch die besten Bilder zusammengesucht:

Valens, Schweiz

Bild: keystone

Aus der Schweiz erreicht uns dieses Bild, aufgenommen wurde es in Valens im Kanton St. Gallen. Der Supermond steht hier über dem Vilan.

Waadt, Schweiz

Bild: keystone

Auch aus dem Kanton Waadt gibt es ein eindrückliches Bild: Hier erstrahlt der Mond hinter dem Gipfel Le Chamossaire.

Louisville, USA

Bild: keystone

Wir begeben uns auf Reisen, hier ein Foto aus Louisville in den Vereinigten Staaten.

Bayern, Deutschland

Nicht nur den USA gelang der Flugzeug-Schnappschuss, auch in Bayern hat jemand das Kunststück vollbracht:

Allgemein waren in Bayern diverse Fotografen und Fotografinnen unterwegs:

Kärnten, Österreich

Doch auch unsere Nachbarn im Osten können Gebäude vor dem Mond fotografieren:

Los Angeles, USA

Zurück in die USA: Hinter der Skyline von Los Angeles macht die angeleuchtete Kugel ebenfalls eine gute Falle.

Bild: keystone

Das Panorama lockte auch hier diverse Menschen an.

Bild: keystone

Bei der Erscheinung von gestern handelt es sich um den zweiten Supermond des Jahres. Bereits im Oktober erstrahlte der Vollmond grösser, weil er sich etwas näher an der Erde befand.

Sachsen, Deutschland

Auch der Dezember wird einen Supermond hervorbringen, dann ist der Erdtrabant allerdings bereits wieder etwas weiter entfernt als gestern.

Dallas, USA

Die Statue des Moroni-Engels in Texas im Schein des Supermondes im November 2025. Bild: keystone

Bild: keystone

Der Vollmond im November wird übrigens Bibermond genannt. Der Grund: Früher war der November eine entscheidende Zeit, um sich auf den Winter vorzubereiten. Die Menschen mussten Vorräte anlegen, Kleidung herstellen und Feuerholz sichern. Biber sind im November besonders aktiv – sie bauen Dämme und sammeln Vorräte. Dies machte sie zu einem Ziel für Jäger, die ihr Fell für warme Kleidung nutzten.

Louisiana, USA

Sogar die Industrie von Dow Chemical macht im Mondschein eine gute Falle. Bild: keystone

Weitere erstaunliche Bilder des Supermondes aus aller Welt:

Missouri, USA

Ernten im Mondschein, hier in Boonville, Missouri. Bild: keystone

Frankfurt, Deutschland

Die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Bild: keystone

Przemysl, Polen

Dieses Bild wurde an der polnischen Grenze zur Ukraine aufgenommen – in Przemysl. Bild: keystone

Sanaa, Jemen

Die Hauptstadt Jemens erstrahlt unter dem Supermond. Bild: keystone

Jakarta, Indonesien

Bild: keystone

Münster, Deutschland

Berlin, Deutschland

Bild: keystone

Dakar, Senegal

Bild: keystone

Hamm, Deutschland

