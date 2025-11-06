wechselnd bewölkt
Supermond im November 2025: Die schönsten Bilder des Bibermondes

Diesen Menschen gelangen die besseren Bilder des Supermondes als dir

06.11.2025, 10:3806.11.2025, 10:52

Am Mittwoch erstrahlte am Himmel der grösste Supermond des Jahres. In der Nacht auf den Donnerstag liess sich der Erdtrabant besonders gut fotografieren, weshalb diverse Menschen zur Kamera griffen. Wir haben euch die besten Bilder zusammengesucht:

Valens, Schweiz

Der Supermond geht auf ueber dem Vilan, aufgenommen am Mittwoch, 5. November 2025, in Valens. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller). The so-called Supermoon rises above the mountains, pictured on Wednesday, Nov ...
Bild: keystone

Aus der Schweiz erreicht uns dieses Bild, aufgenommen wurde es in Valens im Kanton St. Gallen. Der Supermond steht hier über dem Vilan.

Waadt, Schweiz

A full moon shines above the summit of &quot;Chamossaire&quot; in the Vaud Alps in Switzerland on Wednesday, November 5, 2025. This full moon, known as the Beaver Moon, is the second supermoon of 2025 ...
Bild: keystone

Auch aus dem Kanton Waadt gibt es ein eindrückliches Bild: Hier erstrahlt der Mond hinter dem Gipfel Le Chamossaire.

Louisville, USA

A UPS Boeing 747 inbound from Anchorage, Alaska, passes in front of the supermoon as it approaches Louisville Muhammad Ali International Airport on Wednesday, Nov. 5, 2025, in Louisville, Ky. (AP Phot ...
Bild: keystone

Wir begeben uns auf Reisen, hier ein Foto aus Louisville in den Vereinigten Staaten.

Bayern, Deutschland

Nicht nur den USA gelang der Flugzeug-Schnappschuss, auch in Bayern hat jemand das Kunststück vollbracht:

Allgemein waren in Bayern diverse Fotografen und Fotografinnen unterwegs:

Kärnten, Österreich

Doch auch unsere Nachbarn im Osten können Gebäude vor dem Mond fotografieren:

Los Angeles, USA

Zurück in die USA: Hinter der Skyline von Los Angeles macht die angeleuchtete Kugel ebenfalls eine gute Falle.

The Beaver Moon, also a supermoon, rises over downtown Los Angeles, Wednesday, Nov. 5, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Ethan Swope) Supermoon California
Bild: keystone

Das Panorama lockte auch hier diverse Menschen an.

Photographers take photos of the Beaver Moon, also a supermoon, as it rises over downtown Los Angeles, Wednesday, Nov. 5, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Ethan Swope) Supermoon California
Bild: keystone

Bei der Erscheinung von gestern handelt es sich um den zweiten Supermond des Jahres. Bereits im Oktober erstrahlte der Vollmond grösser, weil er sich etwas näher an der Erde befand.

Sachsen, Deutschland

Auch der Dezember wird einen Supermond hervorbringen, dann ist der Erdtrabant allerdings bereits wieder etwas weiter entfernt als gestern.

Dallas, USA

A statue of the Angel Moroni atop the Dallas Texas Temple is visible with the full &quot;beaver&quot; supermoon above it Wednesday, Nov. 5, 2025, in Dallas. (AP Photo/Julio Cortez) Texas Supermoon
Die Statue des Moroni-Engels in Texas im Schein des Supermondes im November 2025.Bild: keystone
A statue of the Angel Moroni atop the Dallas Texas Temple is visible with the full beaver supermoon behind it Wednesday, Nov. 5, 2025, in Dallas. (AP Photo/Julio Cortez) Texas Supermoon
Bild: keystone

Der Vollmond im November wird übrigens Bibermond genannt. Der Grund: Früher war der November eine entscheidende Zeit, um sich auf den Winter vorzubereiten. Die Menschen mussten Vorräte anlegen, Kleidung herstellen und Feuerholz sichern. Biber sind im November besonders aktiv – sie bauen Dämme und sammeln Vorräte. Dies machte sie zu einem Ziel für Jäger, die ihr Fell für warme Kleidung nutzten.

Louisiana, USA

In this aerial photo, a supermoon rises above the Dow Chemical Plant and the Shell Norco Oil Refinery along the Mississippi River in St. John the Baptist Parish, La., Wednesday, Nov. 5, 2025. (AP Phot ...
Sogar die Industrie von Dow Chemical macht im Mondschein eine gute Falle.Bild: keystone

Weitere erstaunliche Bilder des Supermondes aus aller Welt:

Missouri, USA

Heath Rohlfing harvests soy beans as the full &quot;beaver&quot; supermoon rises in the distance Wednesday, Nov. 5, 2025, near Boonville, Mo. (AP Photo/Charlie Riedel) APTOPIX Supermoon Missouri
Ernten im Mondschein, hier in Boonville, Missouri.Bild: keystone

Frankfurt, Deutschland

The beaver moon rises next to the European Central Bank in Frankfurt, Germany, Wednesday, Nov. 5, 2025. (AP Photo/Michael Probst) APTOPIX Germany Supermoon
Die Europäische Zentralbank in Frankfurt.Bild: keystone

Przemysl, Polen

epaselect epa12505475 A full moon shines over Przemysl, Poland, 05 November 2025. The Beaver Moon, is the second supermoon of 2025. EPA/DAREK DELMANOWICZ POLAND OUT
Dieses Bild wurde an der polnischen Grenze zur Ukraine aufgenommen – in Przemysl. Bild: keystone

Sanaa, Jemen

epa12505352 A full moon shines over Sana?a, Yemen, 05 November 2025. The full moon on this date, known as the Beaver Moon, is the second supermoon of 2025. EPA/YAHYA ARHAB
Die Hauptstadt Jemens erstrahlt unter dem Supermond.Bild: keystone

Jakarta, Indonesien

A woman uses a telescope, provided by Planetarium Jakarta, to watch the moon rising in Jakarta, Indonesia, Wednesday, Nov. 5, 2025. (AP Photo/Tatan Syuflana) Indonesia Supermoon
Bild: keystone

Münster, Deutschland

Berlin, Deutschland

epa12505435 A full moon rises over Berlin, Germany, 05 November 2025. The Beaver Moon, is the second supermoon of 2025. EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Bild: keystone

Dakar, Senegal

epa12505948 The &#039;beaver&#039; supermoon rises over Dakar, Senegal, 05 November 2025. Supermoons occur when full moons coincide with the moon?s closest position to Earth in its orbit, about 360000 ...
Bild: keystone

Hamm, Deutschland

(leo)

Du hast selbst ein Bild des Supermondes gemacht? Ab in die Kommentare damit!

Themen
