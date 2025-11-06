Diesen Menschen gelangen die besseren Bilder des Supermondes als dir
Am Mittwoch erstrahlte am Himmel der grösste Supermond des Jahres. In der Nacht auf den Donnerstag liess sich der Erdtrabant besonders gut fotografieren, weshalb diverse Menschen zur Kamera griffen. Wir haben euch die besten Bilder zusammengesucht:
Valens, Schweiz
Aus der Schweiz erreicht uns dieses Bild, aufgenommen wurde es in Valens im Kanton St. Gallen. Der Supermond steht hier über dem Vilan.
Waadt, Schweiz
Auch aus dem Kanton Waadt gibt es ein eindrückliches Bild: Hier erstrahlt der Mond hinter dem Gipfel Le Chamossaire.
Louisville, USA
Wir begeben uns auf Reisen, hier ein Foto aus Louisville in den Vereinigten Staaten.
Bayern, Deutschland
Nicht nur den USA gelang der Flugzeug-Schnappschuss, auch in Bayern hat jemand das Kunststück vollbracht:
Allgemein waren in Bayern diverse Fotografen und Fotografinnen unterwegs:
Kärnten, Österreich
Doch auch unsere Nachbarn im Osten können Gebäude vor dem Mond fotografieren:
Los Angeles, USA
Zurück in die USA: Hinter der Skyline von Los Angeles macht die angeleuchtete Kugel ebenfalls eine gute Falle.
Das Panorama lockte auch hier diverse Menschen an.
Bei der Erscheinung von gestern handelt es sich um den zweiten Supermond des Jahres. Bereits im Oktober erstrahlte der Vollmond grösser, weil er sich etwas näher an der Erde befand.
Sachsen, Deutschland
Auch der Dezember wird einen Supermond hervorbringen, dann ist der Erdtrabant allerdings bereits wieder etwas weiter entfernt als gestern.
Dallas, USA
Der Vollmond im November wird übrigens Bibermond genannt. Der Grund: Früher war der November eine entscheidende Zeit, um sich auf den Winter vorzubereiten. Die Menschen mussten Vorräte anlegen, Kleidung herstellen und Feuerholz sichern. Biber sind im November besonders aktiv – sie bauen Dämme und sammeln Vorräte. Dies machte sie zu einem Ziel für Jäger, die ihr Fell für warme Kleidung nutzten.
Louisiana, USA
Weitere erstaunliche Bilder des Supermondes aus aller Welt:
Missouri, USA
Frankfurt, Deutschland
Przemysl, Polen
Sanaa, Jemen
Jakarta, Indonesien
Münster, Deutschland
Berlin, Deutschland
Dakar, Senegal
Hamm, Deutschland
(leo)