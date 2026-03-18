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Champions League: Liverpool gegen Galatasaray im Liveticker

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Liverpool muss gegen Gala eine Reaktion zeigen + Barcelona nach Torspektakel weiter

18.03.2026, 17:4518.03.2026, 20:49

Liverpool – Galatasaray (Liveticker)

Vinis Rache und kuriose Geschichte – das lief in der Champions League

Barcelona – Newcastle 7:2 (Gesamtskore 8:3)

Der FC Barcelona zieht mit einem Kantersieg in die Viertelfinals der Champions League ein. Die Spanier deklassieren Newcastle United im Achtelfinal-Rückspiel daheim mit 7:2.

Ohne den weiterhin verletzten Fabian Schär konnte Newcastle Dreiviertel des Duells mit Barcelona ausgeglichen gestalten. Nach dem 1:1 im Heimspiel glichen die Engländer im Camp Nou durch Anthony Elanga (15. und 28.) zwei Führungen von Barcelona aus, bevor die Gastgeber unwiderstehlich davonzogen und einen ihrer höchsten Siege in der Champions League feiern konnten.

epa12830774 Barcelona&#039;s Raphinha celebrates scoring the 7-2 goal during the UEFA Champions League round of 16 second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC, in Barcelona, S ...
Raphinha war an vier Treffern beteiligt.Bild: keystone

Lamine Yamal traf kurz vor der Pause mittels Penalty zum 3:2. Fermin (51.) und zweimal Robert Lewandowski (56. und 61.) nahmen dem in der ersten Halbzeit spannenden und spektakulären Match mit den drei Toren innerhalb von zehn Minuten jegliche Brisanz. Der beste Spieler der Partie war aber der Brasilianer Raphinha, welcher zwei Tore selbst erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.

Für Newcastle war es die höchste Niederlage seit 1986 und die mit Abstand brutalste in einem internationalen Wettbewerb. Zuvor hatte Newcastle in 151 Europacup-Partien nie mehr als vier Gegentreffer zugelassen.

FC Barcelona - Newcastle United 7:2 (3:2)
56'662 Zuschauer. - SR Letexier (FRA).
Tore: 6. Raphinha 1:0. 15. Elanga 1:1. 18. Bernal 2:1. 28. Elanga 2:2. 45. Lamine Yamal (Penalty) 3:2. 51. Fermin 4:2. 56. Lewandowski 5:2. 61. Lewandowski 6:2. 72. Raphinha 7:2.
Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt). (riz/sda)

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