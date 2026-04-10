Swiss-Ski meldet eine schwere Knieverletzung von Sandro Zurbrügg. Der 23-jährige Berner Oberländer stürzte am Donnerstag bei der Abfahrt im Rahmen der Schweizer Meisterschaften in St. Moritz.
Medizinische Untersuchungen in Zürich ergeben einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie weitere Verletzungen im linken Knie. Zurbrügg muss sich in den kommenden Tagen operieren lassen.
Der Nachwuchsfahrer blickt zugleich auf eine erfolgreiche Saison im Europacup zurück. Mit dem Gewinn der Gesamtwertung im Riesenslalom sicherte er sich einen festen Startplatz für die Weltcup-Rennen in dieser Disziplin in der nächsten Saison. (car/sda)
Medizinische Untersuchungen in Zürich ergeben einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie weitere Verletzungen im linken Knie. Zurbrügg muss sich in den kommenden Tagen operieren lassen.
Der Nachwuchsfahrer blickt zugleich auf eine erfolgreiche Saison im Europacup zurück. Mit dem Gewinn der Gesamtwertung im Riesenslalom sicherte er sich einen festen Startplatz für die Weltcup-Rennen in dieser Disziplin in der nächsten Saison. (car/sda)