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Reuteler vor dem Wechsel auf die Insel +++ Wird dieser Ex-FCZ-Trainer zum GC-Retter?
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Reuteler vor Wechsel auf die Insel
Zieht es die nächste Nati-Stütze auf die Insel? Wie englische Medien berichten, soll Géraldine Reuteler vor dem Wechsel zu Arsenal stehen. Die 26-Jährige soll Eintracht Frankfurt in diesem Sommer nach Ablauf ihres Vertrages ablösefrei verlassen. In 21 Bundesligaspielenhat Reuteler in dieser Saison sechs Tore geschossen und sieben Assists gegeben. (abu)
Wird Moniz zum GC-Retter?
Die Grasshoppers bringen keinen Fuss vor den anderen und zittern vor dem ersten Spiel gegen Schlusslicht Winterthur am Samstag um den Klassenerhalt. Der Trainerwechsel beim Rekordmeister fruchtete fürs erste nicht, unter Gernot Messner gab es eine 0:5- und eine 0:4-Niederlage.
Der «Blick» lanciert deshalb Ricardo Moniz. Der 61-jährige Niederländer sei genau der Mann, den GC in der jetzigen Situation brauche. Der Ex-FCZ-Trainer sei bereit für eine Rückkehr nach Zürich, schreibt die Zeitung. Moniz arbeitet seit vergangenen Sommer bei Trencin in der Slowakei. (ram)
Der «Blick» lanciert deshalb Ricardo Moniz. Der 61-jährige Niederländer sei genau der Mann, den GC in der jetzigen Situation brauche. Der Ex-FCZ-Trainer sei bereit für eine Rückkehr nach Zürich, schreibt die Zeitung. Moniz arbeitet seit vergangenen Sommer bei Trencin in der Slowakei. (ram)
Von Ballmoos fix zu Lugano
Der FC Lugano übernimmt David von Ballmoos definitiv von den Young Boys. Der 31-jährige Berner erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2029, wie der Tessiner Super-League-Klub mitteilt.
Von Ballmoos wechselte im September 2025 zu den Bianconeri, bei welchen er bislang auf zehn Einsätze kam. Bei YB kam der Goalie auf 263 Pflichtspieleinsätze. Mit sechs Meistertiteln und zwei Cupsiegen ist er der erfolgreichste Spieler der Klubgeschichte. (ram/sda)
Von Ballmoos wechselte im September 2025 zu den Bianconeri, bei welchen er bislang auf zehn Einsätze kam. Bei YB kam der Goalie auf 263 Pflichtspieleinsätze. Mit sechs Meistertiteln und zwei Cupsiegen ist er der erfolgreichste Spieler der Klubgeschichte. (ram/sda)
De Zerbi beerbt Tudor bei Tottenham
Roberto De Zerbi folgt bei Tottenham Hotspur auf Igor Tudor, der nach nur 44 Tagen wieder entlassen wurde, als Trainer. Der Italiener hat beim Klub aus London einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben. De Zerbi soll bei den Spurs demnach umgerechnet mehr als 12 Millionen Franken pro Jahr verdienen.
Eine Bestätigung seitens des Klubs steht noch aus. Der 46-Jährige steht vor einer schwierigen Aufgabe und muss Tottenham vor dem Abstieg retten. Die Spurs haben in dieser Saison erst sieben von 31 Spielen gewonnen und liegen nur noch einen Punkt vor West Ham auf dem 17. Platz. Die Teams auf den Plätzen 18 bis 20 steigen in der Premier League ab. (abu)
Eine Bestätigung seitens des Klubs steht noch aus. Der 46-Jährige steht vor einer schwierigen Aufgabe und muss Tottenham vor dem Abstieg retten. Die Spurs haben in dieser Saison erst sieben von 31 Spielen gewonnen und liegen nur noch einen Punkt vor West Ham auf dem 17. Platz. Die Teams auf den Plätzen 18 bis 20 steigen in der Premier League ab. (abu)
🚨💣 BREAKING: Tottenham agree deal to appoint Roberto De Zerbi as new head coach, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2026
Story revealed yesterday now confirmed as De Zerbi has accepted #THFC job with IMMEDIATE effect.
Five year deal set to be signed as De Zerbi decides to accept this challenge. pic.twitter.com/3kFE88F4Y3
Tudor bei Tottenham bereits wieder entlassen
Igor Tudor ist nach nur sieben Spielen nicht mehr Trainer von Tottenham Hotspur, wie der englische Verein bekannt gab. Der 47-jährige Kroate hatte Mitte Februar interimistisch die Nachfolge des entlassenen Thomas Frank übernommen. In fünf Partien in der Premier League unter seiner Führung holte Tottenham lediglich einen Punkt. Zudem schieden die Londoner in der Champions League gegen Atletico Madrid aus.
Die Spurs sind in der Premier League bis auf Platz 17 abgerutscht und warten seit 13 Spielen auf einen Sieg. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt. Wer Tudor beerben wird, ist noch offen. Laut Medienberichten gilt der Italiener Roberto De Zerbi als Wunschlösung. Auch der Österreicher Adi Hütter, der von 2015 bis 2018 bei den Young Boys tätig war und 2018 Meister wurde, soll ein Kandidat sein. (nih/sda)
Die Spurs sind in der Premier League bis auf Platz 17 abgerutscht und warten seit 13 Spielen auf einen Sieg. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt. Wer Tudor beerben wird, ist noch offen. Laut Medienberichten gilt der Italiener Roberto De Zerbi als Wunschlösung. Auch der Österreicher Adi Hütter, der von 2015 bis 2018 bei den Young Boys tätig war und 2018 Meister wurde, soll ein Kandidat sein. (nih/sda)
Inter will Yann Sommer halten – aber nur als Ersatz
Der Vertrag von Yann Sommer bei Inter Mailand läuft im Sommer aus. In der nächsten Saison werde er sicher nicht mehr Stammgoalie des Serie-A-Leaders sein, dennoch wollen die Nerazzuri den 37-jährigen halten. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport. So solle Sommer mit seiner Erfahrung einer neuen Nummer 1 helfen. Wunschkandidat ist Tottenhams Vicario – auch weil der im Oktober in einen Autounfall verwickelte Josep Martinez als nicht ganz sattelfest angesehen wird.
Doch, ob Sommer sich mit dieser Rolle zufriedengeben würde, ist unklar. Sommer hat nämlich weitere Optionen, unter anderem eine Rückkehr nach Basel. Die Verantwortlichen des FCB haben bereits öffentlich darüber gesprochen, den ehemaligen Nati-Goalie zurückholen zu wollen. Auch ein Rücktritt sei aber eine Möglichkeit. (nih)
Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 35 Gegentore, 18 Spiele zu null
Doch, ob Sommer sich mit dieser Rolle zufriedengeben würde, ist unklar. Sommer hat nämlich weitere Optionen, unter anderem eine Rückkehr nach Basel. Die Verantwortlichen des FCB haben bereits öffentlich darüber gesprochen, den ehemaligen Nati-Goalie zurückholen zu wollen. Auch ein Rücktritt sei aber eine Möglichkeit. (nih)
Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 35 Gegentore, 18 Spiele zu null
Schlotterbeck vor Verlängerung beim BVB
Borussia Dortmund hat wohl einen Durchbruch in den Verhandlungen mit Abwehrchef Nico Schlotterbeck erzielt. Gemäss der Bild sei der neue Vertrag des 26-Jährigen beinahe vollständig ausgehandelt. So solle der deutsche Innenverteidiger bis 2031 verlängern und künftig bis zu 14 Millionen Euro jährlich verdienen, ausserdem beinhalte die Einigung eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro ab Sommer 2027.
Schlotterbeck wechselte 2022 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zum BVB, seither entwickelte er sich zu einem der besten Innenverteidiger der Welt und etablierte sich auch als fester Bestandteil des deutschen Nationalteams. Sollte er in Dortmund tatsächlich verlängern, wäre das ein grosser Erfolg für den derzeitigen Zweiten der Bundesliga. (nih)
Nico Schlotterbeck 🇩🇪
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
Schlotterbeck wechselte 2022 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zum BVB, seither entwickelte er sich zu einem der besten Innenverteidiger der Welt und etablierte sich auch als fester Bestandteil des deutschen Nationalteams. Sollte er in Dortmund tatsächlich verlängern, wäre das ein grosser Erfolg für den derzeitigen Zweiten der Bundesliga. (nih)
Nico Schlotterbeck 🇩🇪
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
Nächster Star für die MLS: Griezmann verlässt Atlético
Antoine Griezmann wechselt im Sommer zu Orlando City in die nordamerikanische MLS. Dies hat der US-Klub bekannt gegeben. Der 35-jährige Franzose unterschreibt bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Bis zum Saisonende wird der Offensivspieler noch bei Atlético Madrid bleiben, wo er in dieser Saison meist nur noch als Joker fungiert. Mit dem Klub steht er im Cupfinal und in den Viertelfinals der Champions League.
Damit verlässt der Weltmeister von 2018 die Rojiblanco zum zweiten Mal. Schon 2019 war er für 120 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt, nach zwei Jahren aber erst per Leihe und im Sommer 2023 dann definitiv in die Hauptstadt zurückgekehrt. Griezmann ist mit 211 Toren Rekordtorschütze von Atlético, 2018 führte er den Klub zum Titel in der Europa League. Die WM in Nordamerika wird er nicht mehr bestreiten, schon im September 2024 hat er seine Karriere bei der Équipe Tricolore für beendet erklärt. (nih)
Antoine Griezmann 🇫🇷
Alter: 35 Jahre
Position: Hängende Spitze
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 13 Tore, 4 Vorlagen
Damit verlässt der Weltmeister von 2018 die Rojiblanco zum zweiten Mal. Schon 2019 war er für 120 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt, nach zwei Jahren aber erst per Leihe und im Sommer 2023 dann definitiv in die Hauptstadt zurückgekehrt. Griezmann ist mit 211 Toren Rekordtorschütze von Atlético, 2018 führte er den Klub zum Titel in der Europa League. Die WM in Nordamerika wird er nicht mehr bestreiten, schon im September 2024 hat er seine Karriere bei der Équipe Tricolore für beendet erklärt. (nih)
Antoine Griezmann 🇫🇷
Alter: 35 Jahre
Position: Hängende Spitze
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 13 Tore, 4 Vorlagen
FC Sevilla entlässt Trainer Almeyda
Ruben Vargas und Djibril Sow bekommen einen neuen Trainer. Einen Tag nach der 0:2-Heimniederlage gegen Valencia trennten sich die Andalusier von Trainer Matias Almeyda, wie der Klub mitteilte.
Der 53-jährige Argentinier Almeyda war im Sommer zum FC Sevilla gestossen. Nach 29 Runden belegt der Europa-League-Rekordsieger in der spanischen Meisterschaft nur den 15. Platz, mit drei Punkten Reserve auf die Abstiegsränge. Den Nachfolger von Almeyda hat der FC Sevilla noch nicht kommuniziert. (riz/sda/afp)
Der 53-jährige Argentinier Almeyda war im Sommer zum FC Sevilla gestossen. Nach 29 Runden belegt der Europa-League-Rekordsieger in der spanischen Meisterschaft nur den 15. Platz, mit drei Punkten Reserve auf die Abstiegsränge. Den Nachfolger von Almeyda hat der FC Sevilla noch nicht kommuniziert. (riz/sda/afp)
Zidane wird mit ziemlicher Sicherheit neuer französischer Nationaltrainer
Die französische Fussballlegende Zinedine Zidane wird nach der Weltmeisterschaft 2026 wohl neuer Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft. Dies berichtet «Le Parisien». Gemäss der französischen Zeitung haben sich der französische Verband und Zidane mündlich geeinigt. Der aktuelle Nationaltrainer Didier Deschamps wird die Équipe Tricolore nach 14 Jahren verlassen.
Der mittlerweile 53-jährige Zidane stand zuletzt vor fünf Jahren an der Seitenlinie, als er Real Madrid coachte. «Ich möchte eines Tages der Cheftrainer der französischen Mannschaft sein», betonte Zidane bereits mehrmals. (riz)
Der mittlerweile 53-jährige Zidane stand zuletzt vor fünf Jahren an der Seitenlinie, als er Real Madrid coachte. «Ich möchte eines Tages der Cheftrainer der französischen Mannschaft sein», betonte Zidane bereits mehrmals. (riz)
BVB verpflichtet Elversberg-Sportdirektor als Kehl-Nachfolger
Einen Tag nach der Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl gibt Borussia Dortmund bereits die sofortige Nachfolge bekannt. Dabei handelt es sich um Ole Book vom SV Elversberg, der 40-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Book war seit 2017 bei den Saarländern tätig, erst ein Jahr als Scout, dann als Sportdirektor und seit 2023 als Sportvorstand. In der Zeit wirkte er als wichtiger Teil in der Entwicklung des SV Elversberg vom viertklassigen Regionalligisten zum Anwärter auf den Aufstieg in die Bundesliga. Nun soll er beim BVB ein Team formen, dass wieder um Titel mitspielen kann. Letztmals gewannen die Borussen in der Saison 2020/21 mit dem DFB-Pokal eine Trophäe. Das entspricht nicht den Ansprüchen der Dortmunder.
Geschäftsführer Lars Ricken zeigt sich von seinem Wunschkandidaten «absolut überzeugt, dass Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt.» Ausserdem fügte er an: «Wir haben grosses Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln.» (nih)
Benaglio bei Wolfsburg interimsweise Geschäftsführer
Der frühere Schweizer Nationalgoalie Diego Benaglio übernimmt beim VfL Wolfsburg die durch die Entlassung von Peter Christiansen frei gewordene Stelle als Geschäftsführer bis Ende Saison. Dies bestätigte Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph am heutigen Montag. Der 42-Jährige solle «mit seiner sportlichen Expertise noch enger an das Team rücken, als Bindeglied zu Dieter Hecking, zu Pirmin Schwegler sowie zur Mannschaft und zum Stab». Schwegler fungiert beim Tabellen-17. der Bundesliga als Sportchef, Hecking wurde als Nachfolger für den am Sonntag entlassenen Trainer Daniel Bauer engagiert.
Wolfsburg steht aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz, neun Runden vor Schluss beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer sowie zum Barrageplatz vier Punkte. Benaglio sass bereits seit Juni 2025 im Aufsichtsrat des Klubs, bei dem er zwischen 2008 und 2017 im Tor stand und Meister sowie Pokalsieger wurde. Ausserdem ist der Zürcher Sportkoordinator der U21-Nati. (nih)
Wolfsburg steht aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz, neun Runden vor Schluss beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer sowie zum Barrageplatz vier Punkte. Benaglio sass bereits seit Juni 2025 im Aufsichtsrat des Klubs, bei dem er zwischen 2008 und 2017 im Tor stand und Meister sowie Pokalsieger wurde. Ausserdem ist der Zürcher Sportkoordinator der U21-Nati. (nih)
Martin Demichelis neuer Trainer von Mallorca
Der frühere argentinische Nationalspieler Martin Demichelis ist neuer Trainer des spanischen Erstligisten Mallorca. Er unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison, teilte der Verein mit.
Der 45-jährige langjährige Verteidiger von Bayern München tritt beim abstiegsgefährdeten Mallorca die Nachfolge des am Montag entlassenen Jagoba Arrasate an. Zuletzt trainierte Demichelis in seiner Heimat River Plate und in Mexiko Monterrey. (hkl/sda)
Der 45-jährige langjährige Verteidiger von Bayern München tritt beim abstiegsgefährdeten Mallorca die Nachfolge des am Montag entlassenen Jagoba Arrasate an. Zuletzt trainierte Demichelis in seiner Heimat River Plate und in Mexiko Monterrey. (hkl/sda)
Red-Bull-Geschäftsführer dementiert Gerüchte über Klopp-Aus
Oliver Mintzlaff hat die Gerüchte über Unzufriedenheit mit der Arbeit von Jürgen Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull dementiert. Die Berichte über einen möglichen Abgang im Sommer sei «völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp.»
Zuvor hatten die «Salzburger Nachrichten» berichtet, dass die Zusammenarbeit zwischen Red Bull und Klopp in diesem Sommer beendet werden könnten, weil die sportliche Entwicklung im Fussball-Kosmos des Getränkeherstellers nicht zufriedenstellend sei. Sollte er um eine Freigabe bitten, würde man ihm deshalb keine Steine in den Weg legen. Mintzlaff erklärte nun: «Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie.» (nih)
Zuvor hatten die «Salzburger Nachrichten» berichtet, dass die Zusammenarbeit zwischen Red Bull und Klopp in diesem Sommer beendet werden könnten, weil die sportliche Entwicklung im Fussball-Kosmos des Getränkeherstellers nicht zufriedenstellend sei. Sollte er um eine Freigabe bitten, würde man ihm deshalb keine Steine in den Weg legen. Mintzlaff erklärte nun: «Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie.» (nih)
YB gibt Sergio Cordova leihweise ab
Die Young Boys geben den venezolanischen Stürmer Sergio Cordova leihweise bis Ende Juni an St. Louis City ab. Der Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer, bei dem der Berner Goalie Roman Bürki seit 2022 spielt, besitzt eine Kaufoption, wie die Young Boys bekannt gaben.
Cordova war im letzten Sommer aus der Türkei zu YB gestossen. Mit zwei Toren in 33 Einsätzen wurde der 28-Jährige den Erwartungen nicht gerecht. (riz/sda)
Sergio Cordova 🇻🇪
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen
Cordova war im letzten Sommer aus der Türkei zu YB gestossen. Mit zwei Toren in 33 Einsätzen wurde der 28-Jährige den Erwartungen nicht gerecht. (riz/sda)
Sergio Cordova 🇻🇪
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen
Basel beendet Leihgeschäft für Agbonifo vorzeitig
Der Schwede Jeremy Agbonifo spielt nicht mehr für den FC Basel. Der Schweizer Meister beendet gemäss Mitteilung auf seiner Internetseite das Leihgeschäft mit dem Ligue-1-Verein Lens.
Ursprünglich hatten sich die Verantwortlichen der beiden Klubs auf einen bis in diesem Sommer gültigen Leihvertrag mit dem 20-jährigen U21-Internationalen geeinigt. Die Vereinbarung beinhaltete sogar die Möglichkeit der definitiven Übernahme des Flügelstürmers. (riz/sda)
Jeremy Agbonifo 🇸🇪
Alter: 20 Jahre
Position: Flügelspieler
Marktwert: 4,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 2 Tore
Ursprünglich hatten sich die Verantwortlichen der beiden Klubs auf einen bis in diesem Sommer gültigen Leihvertrag mit dem 20-jährigen U21-Internationalen geeinigt. Die Vereinbarung beinhaltete sogar die Möglichkeit der definitiven Übernahme des Flügelstürmers. (riz/sda)
Jeremy Agbonifo 🇸🇪
Alter: 20 Jahre
Position: Flügelspieler
Marktwert: 4,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 2 Tore
Bundesliga-Stürmer für YB
Die Young Boys verpflichten den Stürmer Samuel Essende und binden ihn bis Juni 2029. Wie der Klub in einem Communiqué mitteilte, bringt der 28-jährige Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo internationale Erfahrung mit.
Ausgebildet bei Paris Saint-Germain, debütierte er 2018 als Profi in Belgien. Es folgten Stationen in Frankreich und Portugal, zuletzt spielte er für Augsburg in der Bundesliga. (ram/sda)
Samuel Essende 🇨🇩
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 2 Tore
Ausgebildet bei Paris Saint-Germain, debütierte er 2018 als Profi in Belgien. Es folgten Stationen in Frankreich und Portugal, zuletzt spielte er für Augsburg in der Bundesliga. (ram/sda)
Samuel Essende 🇨🇩
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 2 Tore
FCZ holt portugiesische Offensivkraft
Der FC Zürich hat mit sofortiger Wirkung den Portugiesen Ivan Cavaleiro verpflichtet. Wie der Stadtklub in einem Communiqué mitteilte, unterschrieb der 32-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Cavaleiro stammt aus der Nachwuchsabteilung von Benfica Lissabon, feierte dort 2014 Meistertitel und Cupsieg und spielte danach in Spanien, Frankreich, England und der Türkei. Zuletzt stand er in seiner Heimat bei CD Tondela unter Vertrag. (riz/sda)
Ivan Cavaleiro 🇵🇹
Alter: 32 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 14 Spiele, 2 Tore
Ivan Cavaleiro 🇵🇹
Alter: 32 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 14 Spiele, 2 Tore
Omeragic unterschreibt beim FCB
Der FC Basel hat per sofort den langjährigen FCZ-Verteidiger Becir Omeragic verpflichtet. Er kommt vom franzöischen Zweitligisten Montpellier. Laut Berichten müssen die Basler für Omeragic, der bis im Sommer 2029 unterschrieb, etwa zwei Millionen Franken bezahlen.
«Ich wollte unbedingt zum FC Basel, weil er ein Top-Klub ist, dessen Anspruch es immer ist, oben mitzuspielen», liess sich Omeragic zitieren. «Ich bin mir bewusst, dass ich in einer herausfordernden Situation zum FCB komme und wir schnellstmöglich wieder gute Resultate brauchen. Aber ich kenne die Schweizer Liga sowie Drucksituationen.»
Der Innenverteidiger stand von 2018 bis 2023 beim FC Zürich unter Vertrag und war ein fester Bestandteil von der sensationellen Meistermannschaft in der Saison 2021/22. Der 23-Jährige trug bei Montpellier die Kapitänsbinde. (riz/ram)
Becir Omeragic 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 26 Spiele, 2 Tore
«Ich wollte unbedingt zum FC Basel, weil er ein Top-Klub ist, dessen Anspruch es immer ist, oben mitzuspielen», liess sich Omeragic zitieren. «Ich bin mir bewusst, dass ich in einer herausfordernden Situation zum FCB komme und wir schnellstmöglich wieder gute Resultate brauchen. Aber ich kenne die Schweizer Liga sowie Drucksituationen.»
Der Innenverteidiger stand von 2018 bis 2023 beim FC Zürich unter Vertrag und war ein fester Bestandteil von der sensationellen Meistermannschaft in der Saison 2021/22. Der 23-Jährige trug bei Montpellier die Kapitänsbinde. (riz/ram)
Becir Omeragic 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 26 Spiele, 2 Tore
Portugiese Pereira neuer Trainer von Nottingham
Der Schweizer Internationale Dan Ndoye kennt als Spieler von Nottingham Forest nun seinen vierten Trainer in der laufenden Saison. Der Portugiese Vitor Pereira ist der Nachfolger des entlassenen Engländers Sean Dyche. Gemäss Mitteilung des Vereins verpflichtete sich Pereira, der zuvor Wolverhampton trainierte, bis im Sommer 2027 – sofern er denn auch so lange seiner Arbeit in Nottingham nachgehen darf.
Vor Dyche hatten sich bei Nottingham bereits der Pereiras Landsmann Nuno Espirito Santo und der Grieche Ange Postecoglou als Chefcoach versucht. Beide mussten wegen anhaltend enttäuschenden Ergebnissen der Mannschaft in der Premier League ihren Posten räumen.
Nottingham liegt in der Rangliste von Englands höchster Liga auf Position 17. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt lediglich drei Punkte. (nih/sda)
Vor Dyche hatten sich bei Nottingham bereits der Pereiras Landsmann Nuno Espirito Santo und der Grieche Ange Postecoglou als Chefcoach versucht. Beide mussten wegen anhaltend enttäuschenden Ergebnissen der Mannschaft in der Premier League ihren Posten räumen.
Nottingham liegt in der Rangliste von Englands höchster Liga auf Position 17. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt lediglich drei Punkte. (nih/sda)
Franzose Bouchlarhem von Sion zu Carouge
Der Franzose Théo Bouchlarhem verlässt den FC Sion nach gut zweieinhalb Jahren. Der 24-jährige Stürmer wechselt gemäss einer Mitteilung der Walliser zu Etoile Carouge in die Challenge League. (hkl/sda)
Neuer Trainer für Dan Ndoye
Nottingham Forest entlässt unmittelbar nach dem 0:0 daheim gegen die Wolverhampton Wanderers Trainer Sean Dyche. Nottingham belegt zwölf Runden vor Schluss Platz 17 in der Premier League mit drei Punkten Reserve auf die Abstiegsplätze.
Die Trennung, die der Klub bestätigte, ist bereits der dritte Trainerwechsel in dieser Saison, den Klub-Eigner Evangelos Marinakis verantwortet: Vor Dyche wurden im September Nuno Espirito Santo und im Oktober Ange Postecoglou entlassen.
Welchen neuen Trainer die Spieler Nottingshams um den 25-jährigen Schweizer Stürmer Dan Ndoye erhalten werden, steht noch nicht fest. (nih/sda)
Die Trennung, die der Klub bestätigte, ist bereits der dritte Trainerwechsel in dieser Saison, den Klub-Eigner Evangelos Marinakis verantwortet: Vor Dyche wurden im September Nuno Espirito Santo und im Oktober Ange Postecoglou entlassen.
Welchen neuen Trainer die Spieler Nottingshams um den 25-jährigen Schweizer Stürmer Dan Ndoye erhalten werden, steht noch nicht fest. (nih/sda)
FC Zürich holt Valon Berisha
Der FC Zürich verpflichtet den kosovarischen Nationalspieler Valon Berisha per sofort. Wie der Klub mitteilte, wechselt der 33-jährige Mittelfeldspieler vom österreichischen Bundesligisten LASK nach Zürich und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.
Berisha, der in Norwegen aufwuchs, debütierte als 16-Jähriger bei Viking Stavanger und gewann mit Salzburg fünf Meistertitel sowie vier Cups. Mit Lazio Rom holte er 2019 den italienischen Cup. Berisha bestritt zunächst 20 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Norwegen, bevor er sich im August 2016 entschied, für den Kosovo aufzulaufen, für den er bislang zu 52 Länderspieleinsätzen kam und vier Tore erzielte. (riz/sda)
Valon Berisha 🇽🇰
Alter: 33 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele
Berisha, der in Norwegen aufwuchs, debütierte als 16-Jähriger bei Viking Stavanger und gewann mit Salzburg fünf Meistertitel sowie vier Cups. Mit Lazio Rom holte er 2019 den italienischen Cup. Berisha bestritt zunächst 20 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Norwegen, bevor er sich im August 2016 entschied, für den Kosovo aufzulaufen, für den er bislang zu 52 Länderspieleinsätzen kam und vier Tore erzielte. (riz/sda)
Valon Berisha 🇽🇰
Alter: 33 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele
Tottenham trennt sich von Trainer Frank
Das 1:2 gegen Newcastle ist eine Niederlage zu viel. Tottenham trennt sich von seinem Trainer Thomas Frank. Tottenham hat sich einen Tag nach der 1:2-Niederlage in der Premier League gegen Newcastle United von Trainer Thomas Frank getrennt. Damit reagierten die Londoner auf die schlechte Saisonbilanz.
Man habe dem Trainer die nötige Zeit und Unterstützung gegeben, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. «Aufgrund der Ergebnisse und Leistungen hat der Vorstand jedoch beschlossen, dass ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist», teilten die Spurs mit.
Durch die Heimniederlage gegen Newcastle rutschte Tottenham auf den 16. Tabellenplatz ab. Nach 26 Spieltagen hat der Europa-League-Sieger nur noch fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Der glücklose Frank hatte die Spurs erst im vergangenen Sommer übernommen. Wer den Klub künftig trainieren soll, ist offen. (riz/sda)
Man habe dem Trainer die nötige Zeit und Unterstützung gegeben, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. «Aufgrund der Ergebnisse und Leistungen hat der Vorstand jedoch beschlossen, dass ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist», teilten die Spurs mit.
Durch die Heimniederlage gegen Newcastle rutschte Tottenham auf den 16. Tabellenplatz ab. Nach 26 Spieltagen hat der Europa-League-Sieger nur noch fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Der glücklose Frank hatte die Spurs erst im vergangenen Sommer übernommen. Wer den Klub künftig trainieren soll, ist offen. (riz/sda)
Lugano verpflichtet jungen brasilianischen Verteidiger
Der FC Lugano verstärkt seine Verteidigung mit dem jungen Brasilianer João Carbone. Der 21-Jährige kommt aus Rio de Janeiro vom Traditionsklub Flamengo und unterschrieb einen Vertrag bis 2029, teilten die Tessiner mit.
Für Flamengo spielte Carbone fast ausschliesslich für die U20. Trotzdem sieht Sportchef Sebastian Pelzer den Neuzugang als «sofortige Verstärkung für die erste Mannschaft». Er könne als Innenverteidiger und bei Bedarf als Linksverteidiger eingesetzt werden. (nih/sda)
João Carbone 🇧🇷
Alter: 21 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: k. A.
Bilanz 2025/26: 1 Spiel
Für Flamengo spielte Carbone fast ausschliesslich für die U20. Trotzdem sieht Sportchef Sebastian Pelzer den Neuzugang als «sofortige Verstärkung für die erste Mannschaft». Er könne als Innenverteidiger und bei Bedarf als Linksverteidiger eingesetzt werden. (nih/sda)
João Carbone 🇧🇷
Alter: 21 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: k. A.
Bilanz 2025/26: 1 Spiel
Vincent Nvendo wechselt vom FCZ zu Xamax
Der am Wochenende gegen den FC Basel glücklose Vincent Nvendo verlässt den FC Zürich Richtung Challenge League. Wie die Zürcher bekannt geben, wechselt der 22-jährige Stürmer fix zu Neuchâtel Xamax.
Nvendo spielte seit seinem Wechsel von Etoile Carouge zum FCZ vor einem guten Jahr in der Super League nur eine Nebenrolle. In dieser Saison kam er insgesamt lediglich eine knappe halbe Stunde zum Einsatz.
Die vorerst letzten Minuten in der Super League bestritt Nvendo am Sonntagnachmittag beim FC Basel (1:2) und verschuldete dabei kurz nach seiner Einwechslung mit einem Tritt auf den Fuss von Dominik Schmid den Penalty, den Xherdan Shaqiri in der 90. Minute zum 1:1 verwandelte. Später traf der FCB sogar noch zum Sieg. (nih/sda)
Vincent Nvendo 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 150'000 Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 1 Tor
Nvendo spielte seit seinem Wechsel von Etoile Carouge zum FCZ vor einem guten Jahr in der Super League nur eine Nebenrolle. In dieser Saison kam er insgesamt lediglich eine knappe halbe Stunde zum Einsatz.
Die vorerst letzten Minuten in der Super League bestritt Nvendo am Sonntagnachmittag beim FC Basel (1:2) und verschuldete dabei kurz nach seiner Einwechslung mit einem Tritt auf den Fuss von Dominik Schmid den Penalty, den Xherdan Shaqiri in der 90. Minute zum 1:1 verwandelte. Später traf der FCB sogar noch zum Sieg. (nih/sda)
Vincent Nvendo 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 150'000 Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 1 Tor
Thun holt jungen Stürmer aus Wien
Der FC Thun verpflichtet Furkan Dursun von Rapid Wien. Der 20-jährige Stürmer erhält einen bis Sommer 2029 datierten Vertrag im Berner Oberland, wie der Leader der Super League am Dienstag mitteilte.
Der österreichisch-türkische Doppelbürger bestritt für die 1. Mannschaft der Wiener insgesamt 16 Partien. In der Hinrunde war er an den Zweitligisten St. Pölten ausgeliehen, für den ihm in 18 Spielen drei Tore und fünf Vorlagen gelangen. (nih/sda)
Furkan Dursun 🇦🇹
Alter: 20 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 3 Tore, 5 Assists
Der österreichisch-türkische Doppelbürger bestritt für die 1. Mannschaft der Wiener insgesamt 16 Partien. In der Hinrunde war er an den Zweitligisten St. Pölten ausgeliehen, für den ihm in 18 Spielen drei Tore und fünf Vorlagen gelangen. (nih/sda)
Furkan Dursun 🇦🇹
Alter: 20 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 3 Tore, 5 Assists
YB holt tunesischen Nationalspieler
Die kriselnden Young Boys verstärken ihre Abwehr. Von Sheffield Wednesday stösst Yan Valery zu den Bernern. Der tunesische Nationalspieler wird ohne Kaufoption bis Ende Saison ausgeliehen.
Der im Raum Paris aufgewachsene Valery war zuletzt beim Afrika-Cup Stammspieler und hofft, mit Spielpraxis bei YB an der WM im Sommer dabei zu sein. Der 26-Jährige bringt Erfahrung aus der Premier League und der Ligue 1 mit. (ram)
Yan Valery 🇹🇳
Alter: 26 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 1,3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele
Der im Raum Paris aufgewachsene Valery war zuletzt beim Afrika-Cup Stammspieler und hofft, mit Spielpraxis bei YB an der WM im Sommer dabei zu sein. Der 26-Jährige bringt Erfahrung aus der Premier League und der Ligue 1 mit. (ram)
Yan Valery 🇹🇳
Alter: 26 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 1,3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele
Deutscher Führungsspieler für GC
Die Grasshoppers verstärken ihre Zentrale. Der defensive Mittelfeldspieler Sven Köhler wechselt vom deutschen Zweitligisten Braunschweig nach Zürich. «Seine Mentalität, seine Erfahrung und sein Charakter werden unserem Team guttun», sagte GC-Sportchef Alain Sutter.
Der 29-jährige Deutsche war bei Eintracht Captain und Stammspieler. Köhler, der im Nachwuchs im Ruhrpott bei Dortmund, Bochum und Schalke ausgebildet worden ist, hat in Zürich bis im Sommer 2028 unterschrieben. (ram/sda)
Sven Köhler 🇩🇪
Alter: 29 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld/Innenverteidigung
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 1 Tor
Der 29-jährige Deutsche war bei Eintracht Captain und Stammspieler. Köhler, der im Nachwuchs im Ruhrpott bei Dortmund, Bochum und Schalke ausgebildet worden ist, hat in Zürich bis im Sommer 2028 unterschrieben. (ram/sda)
Sven Köhler 🇩🇪
Alter: 29 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld/Innenverteidigung
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 1 Tor
Vallci verlässt den FCSG
Die Karriere von Albert Vallci geht bei Sturm Graz weiter. Der Verteidiger und der FC St.Gallen haben den noch eineinhalb Jahre gültigen Vertrag in der Ostschweiz aufgelöst.
Vallci, der 2022 von Red Bull Salzburg zum FCSG gestossen war, war in dieser Saison aufs Abstellgleis geraten. Deshalb habe er den Klub um einen Transfer gebeten, teilt dieser mit. (ram)
Albert Vallci 🇦🇹
Alter: 30 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 14 Spiele
Vallci, der 2022 von Red Bull Salzburg zum FCSG gestossen war, war in dieser Saison aufs Abstellgleis geraten. Deshalb habe er den Klub um einen Transfer gebeten, teilt dieser mit. (ram)
Albert Vallci 🇦🇹
Alter: 30 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 14 Spiele
Senegalesischer Verteidiger für die Grasshoppers
Der Grasshopper Club Zürich verstärkt seine Abwehr mit dem 26-jährigen senegalesischen Innenverteidiger Mouhamed El Bachir Ngom, der vom lettischen FC Riga in die Super League wechselt. Er unterzeichnete einen Vertrag bis 2029.
Ngom wurde lettischer Meister und 2025 als bester Verteidiger der Liga ausgezeichnet. (nih/sda)
Mouhamed El Bachir Ngom 🇸🇳
Alter: 25
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025: 6 Spiele, 1 Assist
Ngom wurde lettischer Meister und 2025 als bester Verteidiger der Liga ausgezeichnet. (nih/sda)
Mouhamed El Bachir Ngom 🇸🇳
Alter: 25
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025: 6 Spiele, 1 Assist
FCZ holt Ex-Bundesligaprofi
Der FC Zürich verpflichtet Alexander Hack und stattet ihn mit einem Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison mit einer Option für ein weiteres Jahr aus. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der 32-jährige Innenverteidiger spielte zuletzt für die New York Red Bulls in der MLS. Hack bringt die Erfahrung aus 133 Bundesligaspielen für Mainz 05 mit, 2023 verliess er den Klub aber in Richtung Saudi-Arabien. (nih)
Alexander Hack 🇩🇪
Alter: 32
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025: 25 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
Alexander Hack 🇩🇪
Alter: 32
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025: 25 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
John Thorrington löst bei GC Stacy Johns ab
Die Grasshoppers erhalten einen neuen Präsidenten. Wie der Super-League-Klub am Dienstagabend mitteilte, wurde John Thorrington zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats der Grasshopper Fussball AG (GFAG) ernannt. Der 46-jährige Amerikaner folgt auf seine Landsfrau Stacy Johns.
Thorrington werde «an einer in Kürze stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat der GFAG gewählt werden», schrieben die Grasshoppers. Derzeit ist Thorrington Co-Präsident und General Manager des Los Angeles Football Club (LAFC), der die Grasshoppers im Januar 2024 übernommen hat. Stacy Johns werde den LAFC verlassen und von ihrem Amt als Verwaltungsratspräsidentin der GFAG zurücktreten, erklärten die Grasshoppers.
«Es ist mir eine Ehre, die Verantwortung als Präsident der GFAG zu übernehmen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung vor Ort und dem Verwaltungsrat werden wir weiterhin an einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zukunft für den Grasshopper Club Zürich arbeiten», wird Thorrington in der Mitteilung zitiert. (hkl/sda)
Thorrington werde «an einer in Kürze stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat der GFAG gewählt werden», schrieben die Grasshoppers. Derzeit ist Thorrington Co-Präsident und General Manager des Los Angeles Football Club (LAFC), der die Grasshoppers im Januar 2024 übernommen hat. Stacy Johns werde den LAFC verlassen und von ihrem Amt als Verwaltungsratspräsidentin der GFAG zurücktreten, erklärten die Grasshoppers.
«Es ist mir eine Ehre, die Verantwortung als Präsident der GFAG zu übernehmen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung vor Ort und dem Verwaltungsrat werden wir weiterhin an einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zukunft für den Grasshopper Club Zürich arbeiten», wird Thorrington in der Mitteilung zitiert. (hkl/sda)
FCZ löst den Vertrag mit Lisandru Tramoni auf
Beim FC Zürich kommt es erneut zu einem Abgang. Lisandru Tramoni verlässt den FCZ nach einem halben Jahr wieder. Die beiden Parteien einigten sich auf eine sofortige Vertragsauflösung.
In seiner Zeit bei den Zürchern absolvierte Tramoni sieben Pflichtspiele für die 1. Mannschaft des FCZ. Vor seinem Wechsel trug der 22-Jährige das Trikot vom Pisa SC. Wo er seine Karriere fortsetzen wird, ist momentan noch unklar. (riz)
Lisandru Tramoni 🇫🇷
Alter: 22
Position: Rechter Flügel
Bilanz 2025/26: 9 Spiele
In seiner Zeit bei den Zürchern absolvierte Tramoni sieben Pflichtspiele für die 1. Mannschaft des FCZ. Vor seinem Wechsel trug der 22-Jährige das Trikot vom Pisa SC. Wo er seine Karriere fortsetzen wird, ist momentan noch unklar. (riz)
Lisandru Tramoni 🇫🇷
Alter: 22
Position: Rechter Flügel
Bilanz 2025/26: 9 Spiele
Varela von Servette zu Greuther Fürth
Servette gibt Flügelspieler Keyan Varela auf Leihbasis an Greuther Fürth ab. Wie die Genfer mitteilten, ist die Leihe des 19-Jährigen mit einer Kaufoption verbunden.
Beim Schlusslicht der 2. Bundesliga, das vom ehemaligen FCB-Trainer Heiko Vogel gecoacht wird, trifft das Genfer Eigengewächs auf die Schweizer Aaron Keller und Jan Elvedi. Letzterer ist von Kaiserslautern bis Saisonende an Fürth ausgeliehen. (riz/sda)
Keyan Varela 🇵🇹
Alter: 19
Position: Mittelstürmer
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 1 Tor
Beim Schlusslicht der 2. Bundesliga, das vom ehemaligen FCB-Trainer Heiko Vogel gecoacht wird, trifft das Genfer Eigengewächs auf die Schweizer Aaron Keller und Jan Elvedi. Letzterer ist von Kaiserslautern bis Saisonende an Fürth ausgeliehen. (riz/sda)
Keyan Varela 🇵🇹
Alter: 19
Position: Mittelstürmer
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 1 Tor
GC gibt Nikolas Muci ab
Nikolas Muci wechselt leihweise in die Serie B zu Mantova, wie die Grasshoppers mitteilen. Der italienische Zweitligist bezahle eine Leihgebühr und verfüge zudem über eine Kaufoption für den 22-jährigen Stürmer. Muci habe weit vor der Transferperiode den Wunsch geäussert, sich neu zu orientieren, heisst es von GC. «Wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden, die für beide Seiten passt, und sind zufrieden, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat», wird Sportchef Alain Sutter zitiert. In der Medienmitteilung leistet sich GC einen Fauxpas: Mucis Vorname wird fälschlicherweise dreimal «Nicolas» geschrieben. Schon im Sommer unterlief dem Rekordmeister ein Fehler, als er Lovro Zvonarek als «Zvoranek» vorstellte. (nih)
Nikolas Muci 🇨🇭
Alter: 22
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 4 Tore, 1 Assist
Nikolas Muci 🇨🇭
Alter: 22
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 4 Tore, 1 Assist
Sékou Koné leihweise zu Lausanne-Sport
Der FC Lausanne-Sport verpflichtet den 20-jährigen Sékou Koné auf Leihbasis bis zum Ende der Saison, wie der Westschweizer Verein am Dienstag mitteilt. Koné steht bei Manchester United unter Vertrag und spielte dort für die U21. Den ersten Teil der laufenden Saison verpasste der defensive Mittelfeldspieler wegen eines Augenhöhlenbruchs, seit November steht er wieder auf dem Platz. (riz/sda)
Sékou Koné 🇲🇱
Alter: 20
Position: Defensives Mittelfeld
Bilanz 2025/26: 3 Spiele
Sékou Koné 🇲🇱
Alter: 20
Position: Defensives Mittelfeld
Bilanz 2025/26: 3 Spiele
Rhodri Smith geht leihweise zu Winterthur
Rhodri Smith wird bis zum Ende der laufenden Saison an den FC Winterthur ausgeliehen. Wie die Young Boys mitteilen, beinhaltet das Leihgeschäft keine Kaufoption. Der 19-jährige Aussenverteidiger spielt seit 2018 bei YB, seit dem vergangenen Sommer gehört er zum Kader der ersten Mannschaft. Bisher kam er für die Berner zu sieben Pflichtspieleinsätzen. (abu/sda)
Rhodri Smith 🇨🇭
Alter: 19
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele
Rhodri Smith 🇨🇭
Alter: 19
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele
Lookman unterschreibt bei Atlético Madrid
Der nigerianische Stürmer Ademola Lookman verlässt Atalanta Bergamo. Afrikas Fussballer des Jahres 2024 unterschrieb bei Atletico Madrid einen Vertrag bis Juni 2030. Vor zwei Jahren gewann der 28-Jährige mit Atalanta die Europa League und erzielte im Final drei Tore. (abu/sda)
Ademola Lookman 🇳🇬
Alter: 28
Position: Hängende Spitze
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 3 Tore, 2 Assists
Ademola Lookman 🇳🇬
Alter: 28
Position: Hängende Spitze
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 3 Tore, 2 Assists
Madrid we are here!!❤️🤍 @Atleti pic.twitter.com/DvMVC8eLAc— Ademola Lookman (@Alookman_) February 2, 2026
Benzema wechselte zu Al-Hilal
Der frühere Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema wechselt innerhalb der saudischen Liga von Al-Ittihad nach Al-Hilal. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, war es zuvor zum Streit mit seinem bisherigen Klub über eine Vertragsverlängerung gekommen. Nun unterschrieb der frühere Stürmerstar von Real Madrid einen Vertrag über eineinhalb Jahre beim Tabellenführer, bei dem er auf namhafte Teamkollegen wie Darwin Nunez, Theo Hernandez oder Kalidou Koulibaly trifft.
Benzema kam 2023 nach Saudi-Arabien. Bei Al-Ittihad erzielte er 54 Treffer in 83 Spielen. In der vergangenen Saison gewann er mit dem Team den Meistertitel. (cpf/sda/apa/dpa)
Karim Benzema🇫🇷
Alter: 38
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 6 Mio. Euro
Bilanz 2025/2026: 21 Spiele, 16 Tore
Benzema kam 2023 nach Saudi-Arabien. Bei Al-Ittihad erzielte er 54 Treffer in 83 Spielen. In der vergangenen Saison gewann er mit dem Team den Meistertitel. (cpf/sda/apa/dpa)
Karim Benzema🇫🇷
Alter: 38
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 6 Mio. Euro
Bilanz 2025/2026: 21 Spiele, 16 Tore
Der FCB blutet auf dem Transfermarkt
Am letzten Tag des Wintertransferfensters in den Topligen verkündet der FC Basel zwei gewichtige Abgänge. Einerseits verlässt Philip Otele den Verein und wechselt vorerst leihweise zum Hamburger SV. Der 26-jährige Flügelspieler ist mit 13 Torbeteiligungen zweitbester Skorer in dieser Saison, der Bundesligist verfügt über eine Kaufoption, wie der FCB mitteilt. Ausserdem betonte der amtierende Meister, dass er Otele eigentlich nur definitiv abgeben wollte, nun aber dem ausdrücklichen Wunsch des Spielers nachgekommen sei. Otele wechselte im letzten Winter per Leihe ans Rheinknie und überzeugte in der Doublesaison derart, dass die Basler die Kaufoption zogen.
Ebenfalls in die Bundesliga wechselt Innenverteidiger Jonas Adjetey. Der 22-jährige Ghanaer war eine wichtige Stütze und schliesst sich dem VfL Wolfsburg an. Die kolportierte Ablösesumme beträgt zehn Millionen Euro. FCB-Präsident David Degen stellt klar, dass der Abgang entgegen des Wunsches der sportlichen Leitung erfolge. Vielmehr habe der Verwaltungsrat die Entscheidung getroffen. «Wir wollen den FC Basel wirtschaftlich nachhaltig und unabhängig aufstellen. Noch sind wir auf dem Weg zu diesem Ziel auf Transfereinnahmen angewiesen», so Degen. Adjetey, der bei der Spieleragentur von Degens Zwillingsbruder Philipp unter Vertrag steht, wechselte 2022 aus Ghana nach Basel. (nih)
Philip Otele 🇳🇬
Alter: 26
Position: Linksaussen
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 9 Tore, 4 Assists
Jonas Adjetey 🇬🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele
Ebenfalls in die Bundesliga wechselt Innenverteidiger Jonas Adjetey. Der 22-jährige Ghanaer war eine wichtige Stütze und schliesst sich dem VfL Wolfsburg an. Die kolportierte Ablösesumme beträgt zehn Millionen Euro. FCB-Präsident David Degen stellt klar, dass der Abgang entgegen des Wunsches der sportlichen Leitung erfolge. Vielmehr habe der Verwaltungsrat die Entscheidung getroffen. «Wir wollen den FC Basel wirtschaftlich nachhaltig und unabhängig aufstellen. Noch sind wir auf dem Weg zu diesem Ziel auf Transfereinnahmen angewiesen», so Degen. Adjetey, der bei der Spieleragentur von Degens Zwillingsbruder Philipp unter Vertrag steht, wechselte 2022 aus Ghana nach Basel. (nih)
Philip Otele 🇳🇬
Alter: 26
Position: Linksaussen
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 9 Tore, 4 Assists
Jonas Adjetey 🇬🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele
21:47
Thun leiht Stewart nach England aus
Der FC Thun, der unangefochtene Leader der Super League, leiht den Engländer Layton Stewart bis Ende der laufenden Saison an den AFC Wimbledon in die League One aus. Mit dem temporären Wechsel soll der 23-jährige Stürmer mehr Spielminuten sammeln können, wie die Berner Oberländer mitteilen. Stewart stand in dieser Saison in Pflichtspielen insgesamt nur 76 Minuten auf dem Platz. (cpf/sda)
Layton Stewart🇬🇧
Alter: 23 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/2026: 6 Spiele
Layton Stewart🇬🇧
Alter: 23 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/2026: 6 Spiele
Garcia wechselt leihweise zu Sassuolo
Der Schweizer Verteidiger Ulisses Garcia wurde von Olympique Marseille für ein halbes Jahr in die Serie A an Sassuolo ausgeliehen. Dies bestätigte der italienische Verein. Der 30-Jährige erhofft sich dort mehr Spielpraxis. Bei Marseille stand er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur dreimal in der Startelf und wurde ebenfalls dreimal eingewechselt. Im Kader war er zuletzt Ende November.
Garcia möchte sich bei Sassuolo für das Schweizer WM-Team aufdrängen. Sein letztes Länderspiel bestritt er im vergangenen Sommer beim Testspiel gegen Mexiko (4:2). (cpf/sda)
Ulisses Garcia🇨🇭
Alter: 30
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/2026: 6 Spiele
Garcia möchte sich bei Sassuolo für das Schweizer WM-Team aufdrängen. Sein letztes Länderspiel bestritt er im vergangenen Sommer beim Testspiel gegen Mexiko (4:2). (cpf/sda)
Ulisses Garcia🇨🇭
Alter: 30
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/2026: 6 Spiele
Gilardino nicht mehr Trainer in Pisa
Alberto Gilardino ist nicht mehr Trainer in Pisa. Der Tabellenvorletzte der Serie A gab die Trennung vom 43-Jährigen einen Tag nach der 1:3-Heimniederlage gegen Sassuolo bekannt. Wer Nachfolger des Weltmeisters von 2006 wird, ist noch offen.
Mit Michel Aebischer, dem derzeit verletzten Daniel Denoon und Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic stehen in Pisa drei Schweizer unter Vertrag. (nih/sda)
Mit Michel Aebischer, dem derzeit verletzten Daniel Denoon und Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic stehen in Pisa drei Schweizer unter Vertrag. (nih/sda)
Mirlind Kryeziu hat wohl ein neues Team gefunden
Nach einem halben Jahr ohne Verein wird Mirlind Kryeziu gemäss dem Blick beim FC Winterthur einen neuen Vertrag unterschreiben. Noch steht der Medizintest aus.
Bis zum letzten Sommer trug Kryeziu das Trikot des FC Zürich, konnte sich mit dem FCZ aber nicht auf einen neuen Vertrag einigen. FCZ-Präsident Ancillo Canepa bestätigte erst kürzlich, dass Gespräche mit dem 29-Jährigen stattgefunden haben – eine Einigung konnte aber nicht erzielt werden. In der Saison 2021/22 wurde Kryeziu mit den Zürchern sensationell Schweizer Meister.
Mirlind Kryeziu 🇽🇰
Alter: 29
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: Bisher Vereinslos
Bis zum letzten Sommer trug Kryeziu das Trikot des FC Zürich, konnte sich mit dem FCZ aber nicht auf einen neuen Vertrag einigen. FCZ-Präsident Ancillo Canepa bestätigte erst kürzlich, dass Gespräche mit dem 29-Jährigen stattgefunden haben – eine Einigung konnte aber nicht erzielt werden. In der Saison 2021/22 wurde Kryeziu mit den Zürchern sensationell Schweizer Meister.
Mirlind Kryeziu 🇽🇰
Alter: 29
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: Bisher Vereinslos
Serbischer Verteidiger für die Young Boys
Die Young Boys ergänzen ihr Kader mit dem linken Aussenverteidiger Stefan Bukinac. Der 20-jährige Serbe hat sich bis Juni 2030 verpflichtet. Der Nachwuchs-Internationale wechselt von Vojvodina Novi Sad, dem Drittplatzierten in der höchsten serbischen Liga, nach Bern. (nih/sda)
Stefan Bukinac 🇨🇭
Alter: 20
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 3 Assists
Stefan Bukinac 🇨🇭
Alter: 20
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 3 Assists