meist klar12°
DE | FR
burger
Sport
Europa League

Europa League: Manzambi zeigt bei Freiburg starke Leistung

epa12878740 Javi Rodriguez (L) of Celta Vigo in action against Johan Manzambi of Freiburg during the UEFA Europa League quarter-finals 1st-leg soccer match between SC Freiburg and RC Celta de Vigo in ...
Der Schweizer Internationale Johan Manzambi zeigte bei Freiburg eine starke Leistung.Bild: keystone

Manzambi zeigt bei Freiburg starke Leistung – Mainz 05 mit guter Ausgangslage

09.04.2026, 23:0509.04.2026, 23:16
Inhaltsverzeichnis
Europa LeagueConference League

Europa League

Der SC Freiburg erspielt sich in den Viertelfinals der Europa League im Hinspiel gegen Celta Vigo, den Sechsten der La Liga, eine gute Ausgangslage. Das Team von Trainer Julian Schuster siegt zu Hause 3:0.

Der Schweizer Internationale Johan Manzambi zeigte bei Freiburg eine starke Leistung. Wie er vor dem 1:0 von Vincenzo Grifo in der 10. Minute an der Strafraumgrenze den Ball behauptete und anschliessend zum Torschützen passte, war schlichtweg Weltklasse. Sehenswert war auch der Schlenzer von Grifo. Kurz nach dem 2:0 von Niklas Beste (32.) scheiterte Manzambi am Pfosten. Das 3:0 schoss Matthias Ginter per Kopf (78.). Die Gäste brachten keinen einzigen Schuss auf das Tor der Breisgauer zustande. Manzambi stand beim Bundesligisten als einziger Schweizer auf dem Platz, Bruno Ogbus und Rouven Tarnutzer wurden nicht eingesetzt.

epa12878744 Javi Rodriguez (R) of Celta Vigo in action against Johan Manzambi of Freiburg during the UEFA Europa League quarter-finals 1st-leg soccer match between SC Freiburg and RC Celta de Vigo in ...
Manzambi in Aktion gegen Javi Rodriguez.Bild: keystone

Freiburg steht zum ersten Mal überhaupt in einem europäischen Wettbewerb in den Viertelfinals. Im Falle eines Weiterkommens träfe der Bundesligist auf den Sieger des Duells zwischen Sporting Braga und Betis Sevilla, das Team von Ricardo Rodriguez. Das Hinspiel in Portugal endete 1:1.

Für Bologna wird es hingegen schwierig, die Runde der besten vier zu erreichen. Die Italiener verloren vor heimischem Publikum gegen Aston Villa 1:3. Zwar verkürzten die Gastgeber in der 90. Minute dank einem Treffer von Jonathan Rowe auf 1:2, doch vier Minuten später gelang Ollie Watkins mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel das 3:1 für den Vierten der Premier League. Während Remo Freuler bei Bologna bis zur 90. Minute spielte, war Simon Sohm nur Ersatz.

Dan Ndoye kam beim 1:1 von Nottingham Forrest beim FC Porto nicht zum Einsatz.

Conference League

Der Schweizer Trainer Urs Fischer nimmt mit Mainz 05 in der Conference League Kurs Richtung Halbfinal. Der Bundesligist gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel gegen Strasbourg zu Hause 2:0.

epa12878842 Mainz&#039; head coach Urs Fischer gestures during the UEFA Conference League quarter finals, 1st leg match between FSV Mainz 05 and Racing Club de Strasbourg Alsace, in Mainz, Germany, 09 ...
Urs Fischer nimmt mit Mainz 05 in der Conference League Kurs Richtung Halbfinal.Bild: keystone

Das Schlussresultat stand nach Toren von Kaishu Sano (11.) und Stefan Posch bereits nach 19 Minuten fest. Fischer zählte bis zur 80. Minute auf seinen Landsmann Silvan Widmer, den Captain der Mannschaft. Es war für Mainz wettbewerbsübergreifend der fünfte Sieg in Folge und das neunte Spiel ohne Niederlage. Derweil verlor Strasbourg, der Tabellen-7. der Ligue 1, nach zuvor zehn ungeschlagenen Partien erstmals wieder.

09.04.2026, xhbx, Fussball UEFA Conference League, FSV Mainz 05 - Racing Stra
Silvan Widmer führt Mainz zum Triumph.Bild: IMAGO / Jan Huebner

(hkl/sda)

Seltsame Nähte an WM-Trikots beschäftigen Nike
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Europa)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Europa)

«Russian Attack on Kyiv» von Evgeniy Maloletka, AP
Valeria Syniuk (65) sitzt neben ihrem schwer beschädigten Haus in Kiew. Sie schlief, als eine russische Rakete das Gebäude gegenüber von ihrem zerstörte.
quelle: evgeniy maloletka/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Harlem Globetrotters machen Papst Leo XIV. zum Basketballer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Sierre holt den Swiss-League-Titel – Ajoie ist ohne Ligaqualifikation gerettet
Der HC Sierre ist am Ziel: 13 Jahre nach dem Konkurs und dem Rückzug in die 3. Liga sind die Walliser Meister in der Swiss League. Damit ist auch klar: Ajoie verbleibt eine weitere Saison erstklassig.
Mit einem 4:1-Heimsieg in der mit 3648 Zuschauern ausverkauften Grabenhalle macht der souveräne Qualifikationssieger Sierre am Dienstagabend gegen La Chaux-de-Fonds den letzten Schritt zum Meistertitel in der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Liga. Der Traditionsverein entscheidet die Playoff-Finalserie mit 4:1 Siegen klar für sich und sorgt dafür, dass der Meisterpokal ein Jahr nach dem Titelgewinn von Kantonsrivale Visp im Wallis bleibt. Für Sierre ist es nach 1967 und 1968 der dritte Meistertitel in der zweithöchsten Liga.
Zur Story