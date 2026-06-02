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Sportnews-Ticker: Reusser fährt beim Giro-Zeitfahren auf das Podest

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Reusser fährt beim Giro-Zeitfahren auf das Podest +++ WM-Final sorgt für TV-Rekord

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
02.06.2026, 17:2202.06.2026, 17:22
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Marlen Reusser im Giro-Einzelzeitfahren auf dem Podest
Marlen Reusser belegt beim Einzelzeitfahren des Giro d'Italia den 2. Platz. Die 34-jährige Schweizerin musste sich im norditalienischen Belluno nur der an diesem Tag unantastbaren Niederländerin Anna van der Breggen geschlagen geben. Auf den 12,7 Kilometern und 700 zu überwindenden Höhenmetern verlor Reusser auf die Olympiasiegerin und frühere Weltmeisterin Van der Breggen 1:04 Minuten. Dritte der 4. Etappe wurde mit Demi Vollering eine weitere Niederländerin.

Im Gesamtklassement liegt Reusser, die in diesen Tagen ihre ersten Renneinsätze seit dem schweren Sturz Mitte April bei der Flandern-Rundfahrt bestreitet, mit dem am Dienstag eingehandelten Rückstand hinter Van der Breggen auf dem 2. Platz. (riz/sda)



Thuns Valmir Matoshi spielt neu für Kosovo
Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler Valmir Matoshi spielt neu für den Kosovo. Der 22-jährige Mittelfeldspieler des FC Thun kam am Sonntag im Testspiel in Tschechien zu seinem ersten Einsatz mit dem A-Nationalteam Kosovos.

Der in Thun geborene Matoshi sorgte in dieser Saison als Leistungsträger des Aufsteigers und Sensationsmeisters für Aufsehen. In 34 Spielen gelangen ihm sechs Tore und vier Assists. Für die Schweizer Junioren-Nationalteams war er 2023 und 2024 zu zehn Einsätzen gekommen. Mit dem Wechsel seiner Fussball-Nationalität von der Schweiz zum Kosovo folgt Matoshi den jüngsten Beispielen von Albian Hajdari und Leon Avdullahu. Am Sonntag standen fünf Spieler im Kader von Kosovo, die ihre Karriere im Nationalteam in Schweizer Juniorenauswahlen begonnen hatten. (riz/sda)
Mirjam Puchner beendet ihre Karriere
Die Österreicherin Mirjam Puchner beendet ihre Karriere. Wie die Speed-Spezialistin im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gab, tritt sie nach 14 Jahren im Abfahrts- und Super-G-Weltcup zurück.

Puchner gehört in den Speed-Disziplinen mit einer Silbermedaille von den Olympischen Spielen 2022 und von den Weltmeisterschaften 2025 zu den erfolgreichsten Österreichischen Skifahrerinnen der letzten Jahre. (abu/sda)


WM-Final sehen über eine Million TV-Zuschauer
Über eine Million Menschen sahen den WM-Final vom Sonntagabend zwischen der Schweiz und Finnland. Wie SRF zwei Tage nach der bitteren 0:1-Niederlage der Schweiz in der Verlängerung schreibt, schauten der Eishockey-Nationalmannschaft im Final durchschnittlich über 1,3 Millionen Menschen auf SRF zwei zu. Das entspricht einem Marktanteil von 71,1 Prozent. Durchschnittlich verfolgten 549'000 Personen die Spiele der Schweiz während der WM.

Wie SRF zudem mitteilt, ist das Finalspiel das meistgeschaute Eishockeyspiel seit der Messumstellung im Jahr 2013. Den im letzten Jahr verlorenen WM-Final gegen die USA (0:1 n.V.) hatten bis zu 1,04 Millionen TV-Zuschauerinnen und - Zuschauer gesehen. 2024 bei der Finalniederlage gegen Tschechien (0:2) waren es bis zu 1,12 Millionen Personen gewesen. (nih/sda)
Gastgeber Kanada tankt Selbstvertrauen
Die Nationalmannschaft von Kanada tankt vor dem Start der WM Selbstvertrauen. Im Länderspiel gegen Usbekistan setzt sich der WM-Gruppengegner der Schweiz 2:0 durch.

Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Jonathan Osorio knapp 30 Minuten vor dem Ende der Partie zur Führung. Michael Nelson sorgte in der Nachspielzeit mit dem 2:0 für den Endstand. (abu/sda)

17:26
Serena Williams kündigt Comeback an
Serena Williams kündigt rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt ihr Comeback auf der WTA-Tour an. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin aus den USA erhält für das Turnier in der nächsten Woche im Londoner Queen's Club eine Wildcard für das Doppel, wie die Veranstalter mitteilten. Dort soll die 44-Jährige an der Seite der 25 Jahre jüngeren Kanadierin Victoria Mboko spielen.

Es ist wahrscheinlich, dass die frühere Weltranglistenerste und 73-fache WTA-Turniersiegerin auch beim Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon, wo sie siebenmal im Einzel triumphiert hat, aufschlägt. Darüber, ob Serena Williams auch Turnierteilnahmen im Einzel plant, ist nichts bekannt. (vgr/sda/dpa)
Jonas Vingegaard holt sich den Giro-Sieg
Nach seinem erstmaligen Triumph im vergangenen Herbst an der Vuelta gewinnt Jonas Vingegaard bei seinem Debüt auch erstmals den Giro d'Italia. Der Däne triumphiert in der Gesamtwertung mit über fünf Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Österreicher Felix Gall.

Vingegaard war auch gemessen an den Etappensiegen (5) der überragende Fahrer in der ersten Grand Tour des Jahres. Nun möchte er im Juli zum dritten Mal nach 2022 und 2023 die Tour de France gewinnen. Tagessieger in der 21. und letzten Etappe in Rom wurde der Italiener Jonathan Milan. (abu/sda)

Schlegel gewinnt beim Comeback
Werner Schlegel feiert beim St. Galler Kantonalfest in Schmerikon nach rund zweiwöchiger Wettkampfpause seinen 10. Kranzfestsieg. Im Schlussgang bezwingt der Toggenburger Damian Ott.

Schlegel wurde bei seiner Rückkehr ins Sägemehl vom Einteilungsgericht nicht geschont. Im Anschwingen am Morgen wurde dem Schlussgangteilnehmer vom Eidgenössischen in Mollis mit Armon Orlik der grösstmögliche Brocken vorgesetzt. Auf den Gestellten gegen den Schwingerkönig liess Schlegel vier Siege gegen Nicht-Eidgenossen folgen. Im Schlussgang bezwang er schliesslich Damian Ott, der mit einem halben Punkt Vorsprung in die Endausmarchung stieg und dem ein Gestellter zum Festsieg gereicht hätte. (abu/sda)
Ehammer schraubt Zehnkampf-Rekord auf 8778 Punkte
Simon Ehammer gelingt beim Zehnkampf in Götzis ein hochkarätiger Schweizer Rekord. Der Appenzeller erreicht 8778 Punkte und steigert sich um 203 Zähler, die er vor einem Jahr im Vorarlberg erzielt hat.

Im Gesamtklassement schafft Ehammer vor dem Weltmeister und Olympia-Zweiten Leo Neugebauer den Sieg. Noch nie gab es beim Mehrkampf-Mekka in Götzis einen Schweizer Sieg. Nun schlagen bei der 51. Auflage Ehammer und Annik Kälin gleich doppelt zu. (abu/sda)


Kwarazchelia ist der MVP der Champions-League-Saison
Chwitscha Kwarazchelia von Sieger Paris Saint-Germain ist von einer Expertengruppe der UEFA als Spieler der letzten Champions-League-Saison gekürt worden.

In der abgelaufenen Saison trug Kwarazchelia zehn Tore zur erfolgreichen Titelverteidigung der Pariser bei und provozierte am Samstagabend im Final in Budapest den Penalty zum 1:1, den sein Vorgänger als MVP der Champions League, Ousmane Dembélé, verwandelte. (abu/sda)


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