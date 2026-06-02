Marlen Reusser belegt beim Einzelzeitfahren des Giro d'Italia den 2. Platz. Die 34-jährige Schweizerin musste sich im norditalienischen Belluno nur der an diesem Tag unantastbaren Niederländerin Anna van der Breggen geschlagen geben. Auf den 12,7 Kilometern und 700 zu überwindenden Höhenmetern verlor Reusser auf die Olympiasiegerin und frühere Weltmeisterin Van der Breggen 1:04 Minuten. Dritte der 4. Etappe wurde mit Demi Vollering eine weitere Niederländerin.
Im Gesamtklassement liegt Reusser, die in diesen Tagen ihre ersten Renneinsätze seit dem schweren Sturz Mitte April bei der Flandern-Rundfahrt bestreitet, mit dem am Dienstag eingehandelten Rückstand hinter Van der Breggen auf dem 2. Platz. (riz/sda)
Im Gesamtklassement liegt Reusser, die in diesen Tagen ihre ersten Renneinsätze seit dem schweren Sturz Mitte April bei der Flandern-Rundfahrt bestreitet, mit dem am Dienstag eingehandelten Rückstand hinter Van der Breggen auf dem 2. Platz. (riz/sda)