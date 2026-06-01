Die Schweizer Fans sorgten für absolute Gänsehaut. Bild: keystone

Kommentar

Erinnerungen fast so wertvoll wie Gold: Die Heim-WM war trotzdem ein riesiger Erfolg

Die Eishockey-WM endete für die Schweiz mit einer grossen Enttäuschung. Aber trotzdem: Die Weltmeisterschaft im eigenen Land war ein riesiger Erfolg.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Die Enttäuschung im ganzen Land ist riesig. Zum fünften Mal verliert die Schweizer Eishockey-Nati den WM-Final und muss weiterhin auf den ersten Weltmeistertitel warten. Dabei wäre im eigenen Land alles für ein riesiges Fest angerichtet gewesen und hätte es perfekt gepasst.

In einigen Tagen oder Wochen werden die Enttäuschung und der Frust hoffentlich weichen. Wenn man dann an die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz zurückdenkt, soll man nicht an diesen einen dummen Gegentreffer in der Verlängerung des Endspiels denken, sondern an das riesige Fest, welches in Zürich und Fribourg geboten wurde.

Trotz Niederlage wurden die Spieler gefeiert. Video: watson/nina bürge

Nach der Fussball-EM der Frauen im letzten Jahr zeigt die Schweiz mal wieder, dass sie bei Grossanlässen als Ausrichter performt wie kaum eine andere Nation. Nur schon, dass fast jedes Spiel an der diesjährigen WM stets gut besucht war, ist bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft alles andere als selbstverständlich. Die Organisation machte vieles richtig und auch die Fanzone mit vielen Attraktionen und dem Fanzelt war ein absoluter Erfolg.

Im gesamten Land wurde dank der Eishockey-Nati eine Euphorie entfacht und bei sommerlichen Temperaturen füllten sich spätestens für die K.o.-Spiele die Restaurants und Bars, um zusammen die Schweiz auf ihrer Gold-Mission zu verfolgen. Mit dem Eröffnungsspiel gegen Titelverteidiger USA wurde eine Reise gestartet, die vom ersten Moment an alle Fans elektrisierte. Die Stimmung in der bei Schweizer Spielen stets ausverkauften Zürcher Arena war zehnmal überragend und die «W. Nuss von Bümpliz», die nach den Siegen lief, sorgte nicht nur bei Schweizer Fans für Gänsehaut.

Die Enttäuschung bei den Schweizern war riesig. Bild: keystone

Es ist unklar, wann wieder eine Eishockey-WM in der Schweiz stattfinden wird. Kaum einen Spieler des aktuellen Kaders wird man wieder bei einem Nati-Pflichtspiel im eigenen Land sehen. Wie die Nati-Zukunft von beispielsweise Leonardo Genoni, Roman Josi und Nino Niederreiter aussieht, ist ebenfalls offen. Umso grösser ist das Privileg, dass man den Legenden unseres Hockeys nochmals im eigenen Land zuschauen und mit ihnen zwei Wochen lang eine Party feiern konnte.

Schlussendlich haben die Schweizer zwar wieder keine Goldmedaille gewonnen, dafür uns über zwei Wochen mehr als nur davon träumen lassen und für unzählige Gänsehautmomente gesorgt. Das Wichtige ist, diese Momente nie zu vergessen. Wenn wir in einigen Jahren auf diese Weltmeisterschaft zurückblicken, tun wir das hoffentlich mit einem grossen Lächeln im Gesicht und unzähligen schönen Erinnerungen an ein zweiwöchiges Eishockeyfest.

