Nationaltrainer Patrick Fischer muss eine weitere Anpassung für das Heim-Turnier der Euro Hockey Tour in Zürich vornehmen. Der Zuger Stürmer Sven Senteler fällt verletzt aus und wird durch Willy Riedi von den ZSC Lions ersetzt.
Bereits am Montag hatte Fischer David Aebischer und Lorenzo Canonica als Ersatz für die ebenfalls verletzten Fabian Heldner und Tristan Scherwey nachnominiert. Canonica wird sein Debüt im A-Nationalteam geben. Die Schweizer treffen am Donnerstag auf Schweden, am Samstag und Sonntag sind Tschechien respektive Finnland die Gegner. (riz/sda)
