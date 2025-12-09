Nebel
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Riedi ersetzt verletzten Senteler

Sport-News

Riedi ersetzt verletzten Senteler +++ Fiala bereitet bei Kings-Sieg zwei Treffer vor

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
09.12.2025, 09:1709.12.2025, 09:17
Schicke uns deinen Input
Riedi ersetzt verletzten Senteler
Nationaltrainer Patrick Fischer muss eine weitere Anpassung für das Heim-Turnier der Euro Hockey Tour in Zürich vornehmen. Der Zuger Stürmer Sven Senteler fällt verletzt aus und wird durch Willy Riedi von den ZSC Lions ersetzt.

Bereits am Montag hatte Fischer David Aebischer und Lorenzo Canonica als Ersatz für die ebenfalls verletzten Fabian Heldner und Tristan Scherwey nachnominiert. Canonica wird sein Debüt im A-Nationalteam geben. Die Schweizer treffen am Donnerstag auf Schweden, am Samstag und Sonntag sind Tschechien respektive Finnland die Gegner. (riz/sda)

Kevin Fiala überzeugt bei Sieg der Kings
Kevin Fiala trägt massgeblich zum 4:2-Auswärtssieg der Los Angeles Kings gegen die Utah Mammoth bei. Der Ostschweizer Stürmer bereitete die ersten beiden Tore der Gäste vor. Sein langer Pass zu Joel Armia vor dem 2:0 (11.) war eine Augenweide. Der Finne zeichnete in der 59. Minute mit einem Schuss ins leere Tor auch für den Endstand verantwortlich.

Fiala gelangen zum zweiten Mal in der laufenden Meisterschaft zwei Punkte in einer Partie. Nach 28 Saisonspielen hält er bei zehn Toren und elf Assists, womit er hinter Adrian Kempe (10/16) der zweitbeste Skorer seines Teams ist.

Janis Moser kassierte mit den Tampa Bay Lightning die vierte Niederlage in Serie. Wie schon zwei Tage zuvor im Heimspiel gegen die New York Islanders unterlag das Team aus Florida mit 0:2 bei den Toronto Maple Leafs. Vor der Negativserie hatte Tampa Bay siebenmal hintereinander gewonnen. (riz/sda)
AC Milan schafft Wende und schliesst zu Napoli auf
Die AC Milan zog nach dem 14. Spieltag der Serie A mit Napoli gleich. Die Rossoneri schafften gegen Torino die Wende und gewannen auswärts 3:2.

Nach 17 Minuten lagen die Mailänder nach einem verwandelten Elfmeter von Nikola Vlasic und einem Treffer von Duvan Zapata 0:2 zurück. Adrien Rabiot verkürzte zunächst auf 1:2. Erst als mit Christian Pulisic der Star der amerikanischen Nationalmannschaft auf dem Platz erschien, konnte der Leader das Blatt wenden. Pulisic wurde in der 66. Minute eingewechselt und schlug zweimal zu (67./77.), um seinem Team die drei Punkte zu sichern.

Die AC Milan spielte ohne den Genfer Zachary Athekame (verletzt) und Ardon Jashari (Ersatz). Der Zuger hat sich von seinem im September erlittenen Wadenbeinbruch erholt, steht aber noch nicht wieder in der Gunst von Trainer Massimiliano Allegri. (sda/con)

Zweimal Ersatz im Nati-Kader für die Euro Hockey Tour
Der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer beklagt die Ausfälle von Tristan Scherwey und Fabian Heldner für die Schweizer Etappe der Euro Hockey Tour. Lorenzo Canonica und David Aebischer ersetzen die beiden, wie der Verband mitteilte. Für den 22-Jährigen Canonica ist es das erste Aufgebot für die A-Nationalmannschaft.

Die Swiss Ice Hockey Federation machte keine Angaben zur Art der Verletzungen von Scherwey (SC Bern) und Heldner (HC Lausanne). Die beiden Ersatzleute Canonica und Aebischer spielen beide in Lugano.

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet in dieser Woche drei Spiele in Zürich: Am Donnerstag trifft sie auf Schweden (19:45 Uhr), am Samstag auf Tschechien (18:00 Uhr) und am Sonntag auf Finnland (15:45 Uhr). (sda)

Schweizer Frauen verpassen an Unihockey-WM den Gruppensieg
Die Schweizer Frauen verpassen an der Unihockey-WM in Tschechien den Gruppensieg. Sie unterliegen den Gastgeberinnen in Brünn 4:7.

Die Equipe von Nationaltrainer Oscar Lundin muss sich trotz der Niederlage nicht verstecken. Beide Mannschaften zeigten einen starken Auftritt. Laila Ediz, Anja Wyss und zweimal Norina Reusser (im Bild) hielten die Schweiz mit ihren Treffern zumindest zwei Drittel lang und bis zum 4:4 im Spiel. Zu Beginn des letzten Abschnitts zogen die Tschechinnen mit zwei Treffern auf 6:4 davon. Und Sarka Stankova, die beste Spielerin auf dem Parkett, setzte mit ihrem dritten Tor zum 7:4 noch einen drauf.

Zunächst steht noch ein Viertelfinal am Donnerstagabend im Programm. Die Gegnerinnen sind noch nicht bekannt, sie werden in den Achtelfinals ermittelt. (sda)


Stadiongenossenschaft und FC Basel einigen sich nach Mietstreit
Der FC Basel und die Genossenschaft Stadion St. Jakob-Park haben mithilfe einer Mediation ihre Differenzen beigelegt. Der FCB hat seine Zahlungsausstände gemäss den vertraglichen Verpflichtungen vollumfänglich an die Genossenschaft überwiesen, wie es in einer Medienmitteilung des Clubs vom Montag heisst.

Beide Parteien haben zudem Rahmenbedingungen für die Miete und kommerzielle Nutzung des Joggeli in einem Vertrag neu geregelt. Damit sollen Eigentümerin und Mieter «konstruktiv zusammenarbeiten» und ihre Bestrebungen für eine Erneuerung des Stadions koordinieren, wie es im Communiqué heisst. Grund für die Differenzen waren Mietrückstände des FCB bei der Stadiongenossenschaft. Im Juni dieses Jahres einigten sich beide Parteien, eine Mediation zur Beilegung des Streits zu engagieren. (riz/sda)
Hochkarätige Testspielgegner für Fussball-Nationalteam
Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft testet im nächsten Frühling gegen hochkarätige Gegner. Am Freitag, 27. März. wird im Basler St. Jakob-Park Deutschland zu Gast sein, vier Tage später trifft das Team von Murat Yakin in Oslo auf Norwegen mit seinem Stürmerstar Erling Haaland.

Alle drei Mannschaften sind für die WM-Endrunde im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Die Schweiz spielt in der Vorrunde in San Francisco, Los Angeles und Vancouver gegen den Co-Gastgeber Kanada, Katar sowie einen aus dem Quartett Italien, Nordirland, Wales und Bosnien-Herzegowina. Diese machen im gleichen Länderspielfenster im März in Halbfinal und Final einen der letzten WM-Plätze unter sich aus. (riz/sda)
Comeback von Ex-Weltmeisterin Flury
Nach 22 Monaten verletzungsbedingter Absenz kann Jasmine Flury, die Abfahrts-Weltmeisterin von 2023, am Wochenende in St. Moritz ihr Comeback geben. Im Februar 2024 hatte die 32-jährige Bündnerin einen Knorpelschaden im Knie erlitten.

Immer wieder hatte die Siegerin von bisher zwei Weltcuprennen Rückschläge erlitten, nun ist sie aber wieder bereit für Renneinsätze. Flury steht im Aufgebot für den Speed-Auftakt der Frauen mit zwei Abfahrten (Freitag und Samstag) und einem Super-G (Sonntag) in St. Moritz. Welche Rennen sie dabei fährt, ist noch nicht entschieden. Im Engadin hatte sie vor fast genau acht Jahren in einem Super-G ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. (riz/sda)
Ehemaliger FCZ-Präsident Sven Hotz verstorben
Wie der FC Zürich mitteilt ist der ehemalige Präsident Sven Hotz am Sonntagabend verstorben. «Es ist für uns alle tröstlich, dass Sven nach langer Krankheit friedlich einschlafen durfte. Wir sprechen den Angehörigen von Sven unsere tiefempfundene Anteilnahme aus.» schreibt der aktuelle FCZ-Präsident Ancillo Canepa in einer Stellungnahme. Hotz wurde 96 Jahre alt.

«In Gedanken werden wir Sven Hotz vermissen und dafür Sorge tragen, sein Lebenswerk weiter zu führen. Und danke für alles, was Du für den FCZ geleistet hast!», teilt Canepa weiter mit. Von 1986 bis 2006 war Hotz beim FCZ als Präsident tätig und wurde in seinem letzten Amtsjahr sensationell Schweizer Meister. Dazu konnte der Hotz mit den Zürchern zweimal den Schweizer Cup gewinnen. Nebst seiner Tätigkeit im Fussball war der gelernte Maurer Hotz auch Immobilienentwickler.(riz)


Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Dummes Grinsen» – Verstappen schiesst nach Niederlage im Titelrennen zurück
Der entthronte Formel-1-Weltmeister reagiert nach dem letzten Saisonrennen gereizt auf eine Frage. Thema: Ein Aussetzer vor wenigen Monaten, der am Ende vielleicht sogar entscheidend war.
Nach vier Weltmeistertiteln in Folge für Max Verstappen hat Lando Norris die Serie des Red-Bull-Piloten durchbrochen. In einem packenden Saisonfinale entthronte der McLaren-Fahrer den Niederländer. Im Gesamtranking lag Verstappen nach einer furiosen Aufholjagd in den letzten Rennen am Ende nur noch zwei Punkte hinter Norris.
Zur Story