Die Schweizer Basketballer haben auch das vierte Spiel in der WM-Qualifikation verloren. Sie unterlagen Bosnien-Herzegowina in Kriens 60:91, nachdem sie am vergangenen Freitag gegen den gleichen Gegner schon auswärts 60:84 verloren hatten.
Die Schweizer hielten nur bis zum 10:10 mit, nach dem ersten Viertel stand es 14:21, zur Pause 34:50. Die Niederlage bedeutet für die Schweizer in der Qualifikationsgruppe C praktisch das Aus. Sie haben nur noch eine Chance aufs Weiterkommen, wenn sie die letzten beiden Partien gegen Serbien (2. Juli) und die Türkei (5. Juli) gewinnen. Die drei Erstplatzierten der Gruppe ziehen in die zweite Phase dieser Qualifikation ein. (riz/sda)
