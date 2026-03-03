Nebel-1°
Sportnews-Ticker: Wawrinka spielt noch einmal in Genf

Wawrinka spielt noch einmal in Genf +++ Clint Capela gewinnt Schweizer Duell

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
03.03.2026, 08:07
Wawrinka spielt noch einmal in Genf
Der am Ende der Saison zurücktretende Stan Wawrinka tritt noch einmal in der Romandie an. Der bald 41-jährige Waadtländer bestreitet erstmals seit sieben Jahren wieder das ATP-Turnier in Genf.

Die Organisatoren des Geneva Open, eines Events der Kategorie 250, haben die Teilnahme von Wawrinka, im gegenwärtigen Ranking die Nummer 92, im Parc des Eaux-Vives bestätigt. Der dreifache Grand-Slam-Champion kehrt damit an jenen Ort zurück, an dem er das Turnier zweimal, vor zehn und vor neun Jahren, gewonnen hat. Der zweite Erfolg in Genf ist Wawrinkas letzter seiner bisher 16 Turniersiege auf Stufe ATP. Das Geneva Open findet vom 16. bis 23. Mai, in der Woche vor dem Beginn des French Open, statt. (riz(sda)

Capela gewinnt Schweizer Duell
Die Houston Rockets mit Clint Capela bezwingen auswärts die Washington Wizards samt Kyshawn George 123:118. In der Person von Yanic Konan Niederhäuser steht in der Nacht auf Dienstag auch der dritte Schweizer NBA-Spieler im Einsatz. George stand im Team der Verlierer und erwischte im Schweizer Duell gegen Capela ebenfalls keinen starken Abend. Zwar gehörte der Walliser zur Stammformation, stand doppelt so lange auf dem Parkett wie Capela und lag mit 16:4 Punkten vor dem Genfer. Andererseits setzte Capela mit acht Rebounds in nur elf Minuten ein deutliches Zeichen.

Den Los Angeles Clippers gelang mit dem 114:101-Auswärtssieg gegen den Tabellennachbarn Golden State Warriors ein wichtiger Erfolg im Rennen um die Playoff-Plätze. Niederhäuser überzeugte in den Reihen der Clippers. Der Freiburger liess sich elf Punkte und neun Rebounds notieren. (riz/sda)




Schweiz unterliegt Bosnien-Herzegowina erneut
Die Schweizer Basketballer haben auch das vierte Spiel in der WM-Qualifikation verloren. Sie unterlagen Bosnien-Herzegowina in Kriens 60:91, nachdem sie am vergangenen Freitag gegen den gleichen Gegner schon auswärts 60:84 verloren hatten.

Die Schweizer hielten nur bis zum 10:10 mit, nach dem ersten Viertel stand es 14:21, zur Pause 34:50. Die Niederlage bedeutet für die Schweizer in der Qualifikationsgruppe C praktisch das Aus. Sie haben nur noch eine Chance aufs Weiterkommen, wenn sie die letzten beiden Partien gegen Serbien (2. Juli) und die Türkei (5. Juli) gewinnen. Die drei Erstplatzierten der Gruppe ziehen in die zweite Phase dieser Qualifikation ein. (riz/sda)
Freuler mit Assist bei Sieg von Bologna
Remo Freuler gab beim 1:0-Sieg von Bologna in der Serie A in Pisa den Assist zum einzigen Tor der Partie. Dieses erzielte in der 90. Minute Jens Odgaard, der den Pass des Schweizers annahm, sich drehte und mit links herrlich von ausserhalb des Strafraums traf.

Der Däne kam in der 64. Minute für Freulers Landsmann Simon Sohm aufs Feld. Auch bei Pisa stand mit Michel Aebischer ein Schweizer in der Startelf, zudem wurde Filip Stojilkovic in der 63. Minute eingewechselt. Während Bologna zum dritten Mal in Serie gewann und den 8. Tabellenplatz belegt, blieb Pisa zum 16. Mal hintereinander sieglos (zehn Niederlagen), sodass es nach wie vor gleich viele Punkte wie das Schlusslicht Verona hat. (riz/sda)

Knut Ove Joa bis 2029 Frauen-Nationaltrainer
Der Schweizerische Handball-Verband hat den Vertrag mit Frauen-Nationaltrainer Knut Ove Joa vorzeitig bis 2029 verlängert. Der 49-jährige Norweger ist seit 2023 im Amt.

Unter seiner Führung erreichten die Schweizerinnen 2024 erstmals an einer EM die Hauptrunde, und vor einem Jahr waren sie erstmals an einer WM dabei, bei der sie ebenfalls in die Hauptrunde einziehen konnten. Das Ziel des Verbandes ist, dass sich das Frauenteam für die Olympischen Spiele 2032 in Brisbane qualifiziert. (riz/sda)
Millionen-Reitturnier wegen des Nahost-Kriegs abgesagt
Der Auftakt der Reitsport-Serie Global Champions Tour in Katar ist wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten abgesagt worden. Dieser Entscheid sei «nach sorgfältiger Abwägung der Luftraumbeschränkungen, der Reisezeitpläne der Teilnehmer und der allgemeinen betrieblichen Einschränkungen getroffen» worden, hiess es in einer Mitteilung. Ursprünglich sollte die Saison der weltweit höchstdotierten Turnierserie vom 4. bis 7. März eröffnet werden.

In Katar war ein Preisgeld von knapp einer Million Euro vorgesehen. Bei der gesamten Serie mit 17 Etappen gibt es eine Dotierung von mehr als 16 Millionen Euro. (riz/sda/dpa)
Schwere Bombardierung erschüttert Teheran +++ US-Botschaft in Saudi-Arabien getroffen
Real verliert erneut zuhause in der Liga
Real Madrid kassiert in La Liga die zweite Niederlage in Serie. Nach dem 1:2 in Osasuna verlieren die Königlichen das Heimspiel gegen Getafe mit 0:1.

Das einzige Tor der Partie erzielte Martin Satriano in der 39. Minute mit einem herrlichen Schuss. Der Treffer des Tabellenelften fiel aus dem Nichts. Die Madrilenen hatten 77 Prozent Ballbesitz. In der 13. Minute vergab Vinicius Junior eine Topchance zum 1:0 für das Heimteam, er scheiterte jedoch an Getafes starkem Torhüter David Soria. Auch nach der Pause fand die Mannschaft von Trainer Alvaro Arbeloa kein Rezept gegen die defensiv stabilen Gäste.

Nach der erneuten Niederlage beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer FC Barcelona, der am Samstag Villarreal mit 4:1 bezwang, weiterhin vier Punkte.

Mbappé fehlte spürbar
Real trat wie schon zuletzt in der Champions League ohne Kylian Mbappé an. Der Topstürmer leidet an einer Verletzung im linken Knie und liess sich in Paris von französischen Fachspezialisten untersuchen. Diese diagnostizierten eine Verstauchung. Die konservative Behandlung wird fortgesetzt. Nicht kommuniziert wurde, wie lange Mbappé ausfällt, nur dass er genügend Zeit für die Genesung erhält. Der 27-Jährige führt die Torschützenliste der spanischen Liga mit 23 Treffern klar an und fehlte gegen Getafe spürbar. (sda/con)

Kaio Eduardo schwer am Knie verletzt
Der FC Basel gibt bekannt, dass sich Kaio Eduardo am Samstag im Abschlusstraining für das Auswärtsspiel gegen Lausanne-Sport (2:1) das vordere Kreuzband gerissen und eine Meniskusverletzung erlitten hat. Der 20-jährige Stürmer aus Brasilien wird in den kommenden Tagen operiert und muss mehrere Monate pausieren. Kaio Eduardo spielt beim FCB nur eine Nebenrolle und erhielt kaum Einsatzzeit. (nih/sda)


Bader bleibt österreichischer Nationaltrainer
Roger Bader bleibt bis Herbst 2028 Cheftrainer des österreichischen Eishockey-Nationalteams. Das gab der ÖEHV am Montag bekannt. Der Schweizer verlängerte seinen Vertrag um zwei weitere Jahre und bleibt zudem Sportdirektor.

«Das österreichische Eishockey hat in den vergangenen zehn Jahren einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Mein Ziel ist es, diese Entwicklung weiterzuführen», erklärte Bader in einer Mitteilung. Im Mai steht die WM in der Schweiz an, Österreich trifft in Gruppe A unter anderem auf den Gastgeber. «Wir wollen erneut eine starke Leistung zeigen. Oberstes Ziel bleibt jedoch der Klassenerhalt», betonte der 61-Jährige. (ram/sda/apa)
Saisonende für Ming-Nufer
Priska Ming-Nufer muss die Weltcup-Saison vorzeitig beenden. Die 34-Jährige erlitt bei der Abfahrt in Soldeu einen Teilabriss des Aussenmeniskus, der eine Operation erforderlich macht.

Die Obwaldnerin blickt auf eine schwierige Saison zurück: In zehn Speed-Rennen war ein 23. Platz in der Abfahrt von St. Moritz ihr bestes Resultat. (ram/sda)
FCZ-Verteidiger Kamberi für drei Spiele gesperrt
Lindrit Kamberi vom FC Zürich muss für drei Spiele aussetzen. Der Verteidiger wird nach seinem Platzverweis am Sonntag in der Partie bei den Young Boys belangt.

Kamberi erhielt zwei Spielsperren aufgrund eines Fouls als letzter Mann, das «eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit seines Gegners darstellte», wie die Zuständigen der Swiss Football League wissen lassen. Eine zusätzliche Spielsperre kommt hinzu, da es sich um Kamberis zweiten direkten Platzverweis in dieser Saison handelt. (abu/sda)
video: srf
Brignone beendet ihre Saison vorzeitig
Federica Brignone fährt in diesem Winter keine Rennen mehr. Die Italienerin zieht sich zwecks Regeneration vorzeitig aus dem Weltcup zurück.

«Ich glaube, ich habe meinem Körper in den letzten Monaten viel zugemutet», erklärt Brignone in einem Artikel des italienischen Wintersport-Blatts «Sciare Magazine». «Vom Tag meiner Verletzung an habe ich mich voll und ganz dem Ziel verschrieben, an den diesjährigen Spielen teilzunehmen und zwei Ziele zu erreichen – die italienische Flagge zu tragen und auf dem Podium zu stehen. Ich habe es sogar zweimal geschafft und stand ganz oben auf dem Treppchen. Ich habe versucht, die Saison fortzusetzen, aber mein Körper macht sich nun bemerkbar. Deshalb nutze ich das Saisonende, um mir eine Pause zu gönnen und meine Rehabilitation so gut wie möglich fortzusetzen.» (abu/sda)
Carlos Bernegger Co-Trainer des FC Zürich
Der FC Zürich ergänzt das Trainer-Team der Super-League-Mannschaft mit einem prominenten Zuzug. Carlos Bernegger wirkt ab sofort als Assistent von Chefcoach Dennis Hediger.

Der 56-jährige argentinisch-schweizerische Doppelbürger Bernegger hat als Co-Trainer einen Vertrag unterzeichnet, der ihn bis zum 30. Juni 2027 an den Stadtklub bindet. In der Schweiz hat Bernegger als Cheftrainer bereits beim FC Winterthur, bei den Grasshoppers, beim FC Luzern und beim FC Thun gearbeitet. (abu/sda)


Clippers und Niederhäuser siegen wieder
Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser kehren in der NBA zum Siegen zurück. Das Team aus Kalifornien schlägt die New Orleans Pelicans im heimischen Stadion 137:117.

Beim ersten Erfolg nach drei knappen Niederlagen lagen die Clippers gegen einen Kontrahenten, der mit vier Siegen zuletzt Aufwärtstendenz gezeigt hatte, stets vorne. Im dritten Viertel mussten sie die Pelicans nach klarer Führung mit bis zu 18 Punkten Vorsprung zwar bis auf einen Punkt aufschliessen lassen. Sie bauten die Marge danach aber wieder auf eine komfortable Grösse aus. Der Freiburger Niederhäuser hatte in seiner Bilanz sieben Punkte und sechs Rebounds stehen. (abu/sda)
Thurgaus erster Sieg
In den Eishockey-Playoffs der Swiss League feiert der HC Thurgau in der Serie gegen Olten im dritten Spiel den ersten Sieg. Die Thurgauer, Zweite in der Qualifikation, verspielten im Finish eine 3:1-Führung, um in der ersten Minute der Verlängerung dann doch noch mit 4:3 zu gewinnen.

Matchwinner für Thurgau war Daniel Ljunggren, der die ersten zwei Goals und am Ende auch den Siegtreffer in der Verlängerung erzielte. Thurgau führte 1:0 und 3:1. In den elf Minuten realisierten Guillaume Asselin (in Überzahl) und Jules Sturny (ohne Torhüter) den Ausgleich. In der Verlängerung leisteten sich die Oltner schon nach neun Sekunden eine Strafe, die 48 Sekunden später zu Ljunggrens 4:3 führte. (riz/sda)


Bronze für Jason Solari
Der Tessiner Pistolenschütze Jason Solari holte an den Europameisterschaften in Jerewan die Bronzemedaille. Der 26-Jährige hatte schon vor einem Jahr in diesem Wettbewerb Bronze geholt.

Im Final im Südkaukasus in Armenien führte Solari das Feld am Anfang sogar an. Am Ende liess er aber nach, zudem unterlief ihm ein schlechter Schuss. «Im ersten Moment war ich etwas enttäuscht», so Solari, weil «ich zumindest den zweiten Platz erhofft hatte.» (riz/sda)


Nadja Kälin läuft in die Top 10
Nadja Kälin bestätigte ihre tolle Form. Beim Skiathlon in Falun wurde die Frau aus dem Engadin Siebente und egalisierte somit ihr Karriere-Bestresultat im Weltcup – ohne Staffeln. Die 24-Jährige biss sich lange in der achtköpfigen Spitzengruppe fest. Auf der letzten Runde lieferten sich die spätere Siegerin Heidi Weng, Jessie Diggins und Frida Karlsson einen harten Abnützungskampf. Die Schweizerin hielt wie die restlichen Verfolgerinnen nicht mit, teilte aber im Nassschnee ihre Kräfte im Rennen über 10 km klassisch und 10 km Skating gut ein.

Eine Woche nach dem Coup mit Olympia-Bronze über 50 km und zehn Tage nach Silber im Team-Sprint als Partnerin von Nadine Fähndrich lief die Olympia-Vierte im Skiathlon zum vierten Mal im Weltcup als Einzelstarterin in die Top Ten. Anja Weber erreichte Platz 16. (riz/sda)


