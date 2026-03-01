Der Super-G in Garmisch wurde abgesagt. Bild: keystone

Das Wetter spielt nicht mit: Super-G der Männer in Garmisch abgesagt

Mehr «Sport»

Der Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch kann nicht stattfinden. Nebel und Regen verhindern eine Durchführung.

Nach zweimaliger Verschiebung entschied die Jury, das Rennen in den bayerischen Alpen aufgrund der eingeschränkten Sicht abzusagen. Ob und wo der drittletzte Super-G der Saison nachgeholt wird, ist noch unklar.

Am Samstag fand in Garmisch noch die Abfahrt statt, welche mit einem Schweizer Dreifachsieg endete. Marco Odermatt gewann das Rennen vor Alexis Monney und Stefan Rogentin. (riz/sda)

Mehr folgt in Kürze...