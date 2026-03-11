Dem Schweizer Basketball-Nationalteam der Frauen droht in der EM-Qualifikation ein schnelles Aus in der ersten Phase. Die Equipe von Nationalcoach François Gomez unterliegt Grossbritannien im vierten Gruppenspiel in Freiburg 58:77. Die Schweizerinnen gerieten schon im ersten Viertel mit neun Punkten ins Hintertreffen, blieben danach aber einigermassen dran. Erst im letzten Viertel zogen die Britinnen entscheidend weg.
Nach der dritten Niederlage im vierten Spiel ist eine Top-2-Klassierung nicht mehr realistisch, drei der sieben Gruppendritten qualifizieren sich jedoch ebenfalls für die zweite Phase. Weiter geht es für die Schweizerinnen mit den letzten zwei (Auswärts-)Spielen am Samstag in Norwegen und am nächsten Dienstag in Österreich. (nih/sda)
