Rebeka Masarova ist beim WTA-1000-Turnier in Miami als dritte Schweizerin in der 1. Runde gescheitert. Sie verlor gegen die Amerikanerin Caty McNally 2:6, 5:7. Vor Masarova waren bereits Simona Waltert und Viktorija Golubic in der 1. Runde ausgeschieden. Somit verbleibt als einzige Schweizerin Belinda Bencic im Turnier.
Für die erste grosse Überraschung des Turniers sorgte Magda Linette. Die Polin, Nummer 50 der Welt, bezwang in der 2. Runde ihre Landsfrau Iga Swiatek, die Nummer 2 der Welt, nach Satzrückstand. Swiatek kassierte nach 73 Siegen in Folge wieder einmal eine Niederlage in einem Auftaktspiel. (ram/sda)
Für die erste grosse Überraschung des Turniers sorgte Magda Linette. Die Polin, Nummer 50 der Welt, bezwang in der 2. Runde ihre Landsfrau Iga Swiatek, die Nummer 2 der Welt, nach Satzrückstand. Swiatek kassierte nach 73 Siegen in Folge wieder einmal eine Niederlage in einem Auftaktspiel. (ram/sda)