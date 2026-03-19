Das ist Yakins Aufgebot für das letzte Nati-Treffen vor der WM

Murat Yakin kann in den Tests gegen Deutschland und Norwegen aus dem Vollen schöpfen. Er hat bewährte Kräfte aufgeboten.

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Der Countdown läuft. In 84 Tagen beginnt die Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Unmittelbar vor dem Turnier wird die Schweizer Fussball-Nati in St.Gallen ein letztes Testspiel gegen den WM-Teilnehmer Jordanien bestreiten, dann gilt es ernst.

Der Länderspiel-Termin nächste Woche ist deshalb bereits die letzte Gelegenheit für Murat Yakin, um zu testen. Am Freitag, 27. März empfängt die Schweiz in Basel den vierfachen Weltmeister Deutschland. Danach reist sie nach Oslo, wo sie am Dienstag, 31. März auf Norwegen mit Superstar Erling Haaland treffen wird.

Mit diesen 26 Spielern geht Natitrainer Murat Yakin in diese beiden Partien:

Bild: sfv

«Wir freuen uns, gegen zwei europäische Top-Nationen zu spielen», sagte Yakin. «Ich bin glücklich, dass es nach einer längeren Pause wieder los geht.»

Er sei glücklich, dass er keine verletzten Spieler zu beklagen habe, sondern aus dem vollen Schöpfen könne, sagte Yakin über seinen Kader.

Nach den beiden Tests gegen Deutschland und Norwegen wird die Nati auch ihren zweiten Vorrundengegner an der WM kennen. Er wird in Playoffs ermittelt und heisst Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina. Den WM-Auftakt wird die Schweiz gegen Katar bestreiten, das dritte Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada. (ram)