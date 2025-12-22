Diemüssen sich in derdem Tabellenletzten der Western Conference geschlagen geben. Die Mannschaft mit Clint Capela verliert gegen dienach Verlängerung. Capelas Ausbeute in der Nacht auf Montag war bescheiden. Der Genfer brachte es lediglich auf 2 Punkte und 6 Rebounds.Zu den Verlierern des Abends zählten auch die Washington Wizards mit. Gegen den Cup-Finalisten. Resultatmässig fiel das Verdikt aus Sicht der Wizards nicht mehr so krass aus wie im ersten Vergleich drei Tage zuvor, als sich die Spurs zuhause 119:94 durchgesetzt hatten. Gleichwohl hielten die Aussenseiter aus der Hauptstadt in der heimischen Arena diesmal lediglich im ersten Viertel mit. San Antonio reagierte auf den 26:28-Rückstand umgehend, übernahm zu Beginn des zweiten Abschnitts das Spieldiktat, baute seinen Vorsprung nach der Halbzeit auf bis zu 24 Punkte aus und hielt das Schlusslicht der Liga bis zum Ende sicher auf Distanz. Der Walliser George hatte in seiner Bilanz 14 Punkte und 4 Rebounds stehen. (riz/sda)