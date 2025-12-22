Nebel-1°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Schweizer-Curling-Teams dominieren den Grand Slam

Sport-News

Schweizer-Curling-Teams dominieren in Kanada +++ Niederlagen für die Rockets und Wizards

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
22.12.2025, 06:3522.12.2025, 07:16
Schicke uns deinen Input
Niederlagen für die Rockets und Wizards
Die Houston Rockets müssen sich in der NBA dem Tabellenletzten der Western Conference geschlagen geben. Die Mannschaft mit Clint Capela verliert gegen die Sacramento Kings 124:125 nach Verlängerung. Capelas Ausbeute in der Nacht auf Montag war bescheiden. Der Genfer brachte es lediglich auf 2 Punkte und 6 Rebounds.

Zu den Verlierern des Abends zählten auch die Washington Wizards mit Kyshawn George. Gegen den Cup-Finalisten San Antonio Spurs gab es ein 113:124. Resultatmässig fiel das Verdikt aus Sicht der Wizards nicht mehr so krass aus wie im ersten Vergleich drei Tage zuvor, als sich die Spurs zuhause 119:94 durchgesetzt hatten. Gleichwohl hielten die Aussenseiter aus der Hauptstadt in der heimischen Arena diesmal lediglich im ersten Viertel mit. San Antonio reagierte auf den 26:28-Rückstand umgehend, übernahm zu Beginn des zweiten Abschnitts das Spieldiktat, baute seinen Vorsprung nach der Halbzeit auf bis zu 24 Punkte aus und hielt das Schlusslicht der Liga bis zum Ende sicher auf Distanz. Der Walliser George hatte in seiner Bilanz 14 Punkte und 4 Rebounds stehen. (riz/sda)






Schweizer Dominanz in Kanada
Die Schweizer Curling-Teams dominieren den Grand-Slam-Event in Saskatoon in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Bei den Männern siegt die Equipe um Skip Yannick Schwaller, bei den Frauen das Quartett um Silvana Tirinzoni. Im dritten Anlauf klappte es für Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-Van Berkel. Nach zwei Final-Niederlagen gewannen die WM- und EM-Zweiten erstmals ein Turnier dieser prestigeträchtigen Serie. Den letzten Schritt zum Erfolg taten die vier mit einem 7:4 gegen das schottische Team um Skip Ross Whyte.

Das Team mit Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz hatte zuvor ihren bereits sechsten Turniersieg in diesem Format unter Dach und Fach gebracht. Im Final liessen die Schweizerinnen der japanischen Equipe mit einem 7:1 keine Chance. Der neueste Erfolg kommt einer besonderen Genugtuung gleich. In den drei vorangegangenen Turnieren dieser Saison wie auch an der Weltmeisterschaft im März in Südkorea hatte das Quartett des CC Aarau den Final jeweils gegen die Kanadierinnen mit Skip Rachel Homan verloren. (riz/sda)




Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cups
Gastgeber Marokko ist mit einem glanzlosen Pflichtsieg in den Afrika-Cup gestartet. Der WM-Halbfinalist von 2022 gewann das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Aussenseiter von den Komoren 2:0. Real Madrids Stürmer Brahim Diaz traf in der 55. Minute zur Führung, zehn Minuten später setzte der eingewechselte Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher den sehenswerten Schlusspunkt.

Der Co-Gastgeber der WM 2030 zählt am Heimturnier zu den grossen Titelfavoriten. Die Fans erwarten den zweiten Triumph des Landes bei der Kontinentalmeisterschaft nach dem Premierensieg 1976. Dafür muss sich Marokko im Turnierverlauf aber steigern. Gegen das Team von der Inselgruppe im Indischen Ozean zeigte sich die Mannschaft von Trainer Walid Regragui nur in wenigen Momenten titelreif. (riz/sda/dpa)
Schweizerinnen in Torlaune
Mehrere Schweizer Legionärinnen haben sich am letzten Wochenende vor den Festtagen bei ihren Klubs unter die Torschützinnen gereiht.

In der Bundesliga glänzte Leela Egli beim 3:0-Sieg des SC Freiburg gegen Werder Bremen mit einem Doppelpack. Zudem bereitete die 19-jährige Mittelfeldspielerin in der 80. Minute den letzten Treffer durch ihre kurz zuvor eingewechselte Landsfrau Svenja Fölmli vor. In Eindhoven beendete Riola Xhemaili beim 1:1 von PSV gegen Feyenoord Rotterdam mit dem Führungstreffer vom Penaltypunkt ihre siebenwöchige Torflaute. In Spanien gehörte Sydney Schertenleib beim 6:1-Sieg des FC Barcelona im Cup bei Ligakonkurrent Alaves zu den Torschützinnen. (riz/sda)


Embolo trifft im Cup doppelt
Breel Embolo hat das Fussballjahr 2025 mit einer Doublette abgeschlossen. Der Schweizer Nationalstürmer in Diensten von Rennes erzielte beim 3:0-Heimsieg gegen den Fünftligisten Les Sables Vendée in den 1/32-Finals des französischen Cups die ersten beide Tore seines Teams.

Für Embolo, der im Sommer von Monaco zu Rennes wechselte, waren es die Treffer 5 und 6 im 14. Einsatz für seinen neuen Klub. In der Liga geht Rennes als Tabellensechster ins neue Jahr. (riz/sda)
Schweizer Frauen enttäuschen im zweiten Engelberg-Springen
Das zweite Weltcupspringen von Engelberg fiel am Sonntag für die Schweizer Frauen ernüchternd aus: Simone Buff und Rea Kindlimann scheiterten in der Qualifikation. Und nach einem ansprechenden Sprung in der Qualifikation misslang der Engelbergerin Sina Arnet der erste Durchgang, sodass es ihr knapp nicht in den zweiten Durchgang reichte. Am Samstag hatte die 20-Jährige vor heimischem Publikum mit Platz 16 überzeugt. (abu/sda)


Vogt wieder nur von den Deutschen geschlagen
Bei den Bobfahrern zeigt sich auch im Weltcup in Sigulda das übliche Bild. Michael Vogt fuhr in der Bahn hervorragend und war als Vierter im Zweier hinter den drei deutschen Schlitten «best of the rest». Auf den Sieger Johannes Lochner verloren Vogt und sein Anschieber Amadou Ndiaye 94 Hundertstel, auf das Podest nur deren zwölf. Es war für Vogt der zweite 4. Platz in Lettland innert 24 Stunden. Mit Cédric Follador (10.) klassierte sich ein zweiter Schweizer in den Top Ten.
Burkhalter egalisiert Karriere-Bestresultat
Joscha Burkhalter traf im Massenstart-Rennen von Le Grand-Bornand alle 20 Scheiben – was nur noch zwei weiteren Athleten gelang. Der Berner Oberländer legte somit im Schiessstand die Grundlage für den 10. Rang, was der Egalisierung seiner Karriere-Bestresultate gleichkommt: In Ruhpolding hatte er schon vergangene Saison im Einzel und im Januar 2022 im Sprint Platz 10 erreicht.
Fanny Smith als Dritte erneut auf dem Podest
Fanny Smith schafft beim Skicross-Weltcup in Innichen auch am Sonntag einen Podestplatz. Die Waadtländerin wird hinter Sandra Näslund und Daniela Maier Dritte.

Mit dem Trio plus der Vortages-Siegerin Marielle Berger Sabbatel standen die gleichen vier Frauen im Final wie am Samstag. Sandra Näslund liess diesmal keine Schwäche erkennen. Die Schwedin kam zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und zeigte, dass Platz 3 vom Samstag bloss ein Ausrutscher war. Fanny Smith liess sich auf der Zielgeraden noch abfangen, nachdem sie zuvor Platz 2 während des ganzen Rennens erfolgreich verteidigt hatte.

Der eigentliche Sieger des Schweizer Teams hiess Ryan Regez. Der Olympiasieger und Weltmeister holte sich mit der Halbfinal-Qualifikation die A-Limite für die Olympischen Spiele. Der Berner Oberländer streckte bei der Zieldurchfahrt die Faust in den Himmel. Im Halbfinal und Kleinen Final suchte er die Zweikämpfe nicht mehr. Alex Fiva fuhr auf den vierten Platz. (abu/sda)



Starker Auftritt von Amy Baserga
Amy Baserga zeigte im Massenstart-Rennen von Le Grand-Bornand einen starken Auftritt. Die Schwyzerin kam als Fünfte mit 15 Sekunden Rückstand nach Norwegens Siegerin Maren Kirkeeide ins Ziel. Die eine Strafrunde nach der dritten Schiesseinlage brachte Amy Baserga um ihren zweiten Weltcup-Podestplatz der Karriere. Vergangenen Januar hatte sie im Einzel von Ruhpolding Platz 3 belegt. Die 25-Jährige vertrat als einzige die Schweizer Farben. Zum Massenstart sind nur die Top 30 zugelassen. (abu/sda)
Hasler erstmals im Zweier in den Top 5
Melanie Hasler nähert sich dem ersten Podestplatz in diesem Winter immer mehr. Im Zweier fuhr sie mit ihrer Anschieberin Nadja Pasternack beim Weltcup in Sigulda als Fünfte erstmals in die Top 5. Auf Siegerin Kaillie Humphries aus den USA verlor Hasler 34 Hundertstel, auf das Podest nur deren sechs. Die beiden Schweizerinnen überzeugten mit starken Startzeiten, und Hasler hat nun nach dem Monobob auch im Zweiter die volle Olympia-Qualifikation in der Tasche. Als Siebte holte auch Inola Blatty in ihrer ersten Weltcupsaison mit Anschieberin Selina von Jackowski ihr Bestresultat. (abu/sda)

Kadetten Schaffhausen weiter makellos
Die Kadetten Schaffhausen bleiben auch in der 18. Runde der Schweizer Handball-Meisterschaft ungeschlagen. Der amtierende Schweizer Meister gewinnt gegen Pfadi Winterthur mit 29:27.

Pfadi Winterthur führte in der ersten Halbzeit mit bis zu drei Toren Vorsprung (8:5). Zur Pause führten aber bereits die Kadetten mit 13:12. Nach dem Seitenwechsel führten nur noch die Schaffhauser; unentschieden stand es letztmals sechs Minuten vor Schluss (25:25). (abu/sda)

Sina Arnet mit zweitbestem Karriere-Resultat
Sina Arnet überzeugte beim Heim-Weltcup in Engelberg. Die Engelbergerin landete nach Flügen auf 121 und 120 m im 16. Rang. Die 20-Jährige sprang erst zum dritten Mal in ihrer noch jungen Karriere in die Top 20. Einzig Ende November als 13. von Falun war sie besser klassiert gewesen.

Die zwei Frauen, die bislang in dieser Saison dominieren, folgen auch auf der Gross-Titlis-Schanze den Konkurrentinnen davon. Die Weltcup-Leaderin Nozomi Maruyama aus Japan siegte ganz knapp vor Nika Prevc durch. Die Slowenin, die nach Durchgang eins mit der Tagesbestweite von 139,5 m geführt hatte, brachte in der Reprise keine saubere Landung hin. (abu/sda)

Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Eine TV-Drohne kracht um ein Haar auf Marcel Hirscher
22. Dezember 2015: Sie wollten doch nur besonders spektakuläre Bilder zeigen. Doch die TV-Macher beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio überschätzen ihre Steuerkünste. Eine Drohne stürzt beinahe auf Marcel Hirscher.
«Dichter Flugverkehr in Italien.» So trocken kommentiert Marcel Hirscher auf seinem Instagram-Account die Szene, über welche die Sportwelt nach dem Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio spricht. Im zweiten Lauf kracht eine Drohne auf die Piste, unmittelbar hinter Hirscher.
Zur Story