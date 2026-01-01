Granit Xhaka peitscht die eigenen Fans an. Bild: www.imago-images.de

Xhakas Sunderland trotzt ManCity Punkt ab – Liverpool enttäuscht gegen Leeds

Sunderland mit Granit Xhaka und Leeds mit Noah Okafor zwacken zum Abschluss der 19. Runde der Premier League den favorisierten Manchester City und Liverpool einen Punkt ab.

Der bisher so positiv überraschende Aufsteiger Sunderland rang auch dem zweitplatzierten Manchester City ein 0:0 ab. Im stimmungsvollen Stadium of Light waren die Citizens zwar das dominierende Team, doch auch die Nordengländer hatten ihre Chancen und trugen einiges zu einem attraktiven Spiel bei.

Gegen Xhaka und Co. blieb Erling Haaland für einmal ohne Torerfolg. Bild: www.imago-images.de

Der Abstiegskandidat Sunderland hält sich damit auch nach 19 Runden als Siebter im vorderen Mittelfeld. Der erste Verfolger Manchester City hat nun hingegen vier Punkte Rückstand auf Leader Arsenal. Weiter geht es für Xhaka und Co. am Sonntag, dann trifft Sunderland auswärts in London auf Tottenham Hotspur.

Auch für Liverpool begann das neue Jahr wenig verheissungsvoll. Der Titelverteidiger spielte gegen den anderen Aufsteiger Leeds United mit dem Schweizer Angreifer Noah Okafor ebenfalls nur 0:0.

Noah Okafor (rechts) im Duell mit Ryan Gravenberch. Bild: www.imago-images.de

Leeds United mit dem Schweizer Angreifer Noah Okafor war zwar in Liverpool spielerisch klar unterlegen, holte am Ende aber einen vielleicht noch wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Reds wiesen zwar nicht weniger als 19 Abschlüsse auf, nur vier davon kamen allerdings auch auf das Tor der gut organisierten Gäste, die nun zum sechsten Mal in Folge nicht verloren.

Sunderland – Manchester City 0:0

Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.

Liverpool – Leeds United 0:0

Bemerkungen: Leeds mit Okafor (ab 70.).

(ram/sda)