klar-2°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Xhakas Sunderland punktet gegen ManCity, Liverpool nur 0:0 gegen Leeds

Sunderland v Manchester City, Premier League Granit Xhaka of Sunderland pumps up the crowd during the Sunderland v Manchester City Premier League match at the Stadium of Light, Sunderland, England on ...
Granit Xhaka peitscht die eigenen Fans an.Bild: www.imago-images.de

Xhakas Sunderland trotzt ManCity Punkt ab – Liverpool enttäuscht gegen Leeds

Sunderland mit Granit Xhaka und Leeds mit Noah Okafor zwacken zum Abschluss der 19. Runde der Premier League den favorisierten Manchester City und Liverpool einen Punkt ab.
01.01.2026, 23:1201.01.2026, 23:13

Der bisher so positiv überraschende Aufsteiger Sunderland rang auch dem zweitplatzierten Manchester City ein 0:0 ab. Im stimmungsvollen Stadium of Light waren die Citizens zwar das dominierende Team, doch auch die Nordengländer hatten ihre Chancen und trugen einiges zu einem attraktiven Spiel bei.

Erling Haaland of Manchester City fends off Granit Xhaka of Sunderland Sunderland v Manchester City, Premier League, Football, Stadium of Light, Sunderland, UK - 01 Jan 2026Sunderland Stadium of Light ...
Gegen Xhaka und Co. blieb Erling Haaland für einmal ohne Torerfolg.Bild: www.imago-images.de

Der Abstiegskandidat Sunderland hält sich damit auch nach 19 Runden als Siebter im vorderen Mittelfeld. Der erste Verfolger Manchester City hat nun hingegen vier Punkte Rückstand auf Leader Arsenal. Weiter geht es für Xhaka und Co. am Sonntag, dann trifft Sunderland auswärts in London auf Tottenham Hotspur.

Auch für Liverpool begann das neue Jahr wenig verheissungsvoll. Der Titelverteidiger spielte gegen den anderen Aufsteiger Leeds United mit dem Schweizer Angreifer Noah Okafor ebenfalls nur 0:0.

Noah Okafor of Leeds United and Ryan Gravenberch of Liverpool Liverpool v Leeds United, Premier League, Football, Anfield, Liverpool, UK - 01 Jan 2026Liverpool Anfield United Kingdom EDITORIAL USE ONL ...
Noah Okafor (rechts) im Duell mit Ryan Gravenberch.Bild: www.imago-images.de

Leeds United mit dem Schweizer Angreifer Noah Okafor war zwar in Liverpool spielerisch klar unterlegen, holte am Ende aber einen vielleicht noch wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Reds wiesen zwar nicht weniger als 19 Abschlüsse auf, nur vier davon kamen allerdings auch auf das Tor der gut organisierten Gäste, die nun zum sechsten Mal in Folge nicht verloren.

Sunderland – Manchester City 0:0
Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.

Liverpool – Leeds United 0:0
Bemerkungen: Leeds mit Okafor (ab 70.).

(ram/sda)

Von Fans und Experten gefeiert, vom Team geliebt: «Granit Xhaka hat alle beflügelt»
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 12 überraschendsten Fussball-Meister
1 / 15
Die 12 überraschendsten Fussball-Meister
Leicester City, 2015/2016: Die wohl grösste Sportsensation aller Zeiten. Leicester – vor der Saison mit einer Meisterquote von 5000:1 (gleiche Quote wie dass der heisseste Tag des Jahres auf Weihnachten fällt) – wird englischer Meister. Riyad Mahrez und Jamie Vardy sind die grossen Figuren beim Märchen, Gökhan Inler spielt als Tribünengast eine Nebenrolle. Drei Runden vor Schluss ist der Titel gesichert. Unfassbar. ... Mehr lesen
quelle: x01095 / craig brough
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wer der watson-Redaktion schafft die meisten Klimmzüge?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Littler stürmt in den WM-Halbfinal – van Veen wirft Humphries raus
Luke Littler hat an der Darts-WM in London einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Nach einem Sieg über den Polen Krzysztof Ratajski steht der 18-jährige Engländer in den Halbfinals. Ebenfalls vom Titel träumen darf Gian van Veen.
Bei seiner dritten WM-Teilnahme kann Luke Littler zum dritten Mal den Final erreichen. Im Viertelfinal am Neujahrsabend setzte er sich souverän mit 5:0 gegen Krzysztof Ratajski durch. Littler trifft im Halbfinal auf seinen 38-jährigen Landsmann Ryan Searle.
Zur Story