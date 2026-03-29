Xenia von Siebenthal gewinnt an der Junioren-WM im italienischen Folgaria Gold im Parallel-Slalom. Dies nachdem sie bereits am Samstag Silber im Parallel-Riesenslalom eingefahren hatte.
Die 18-jährige Davoserin vertrat die Schweizer Farben an den Olympischen Spielen mit einem 19. Rang. Im Weltcup startet sie seit Dezember 2023, ein Top-10-Platz fehlt ihr aber noch. (nih/sda)
Die 18-jährige Davoserin vertrat die Schweizer Farben an den Olympischen Spielen mit einem 19. Rang. Im Weltcup startet sie seit Dezember 2023, ein Top-10-Platz fehlt ihr aber noch. (nih/sda)