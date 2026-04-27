Die, das Team von, wehrten das vorzeitige Saisonende ab. Die Texaner gewannen Spiel 4 des Playoff-Duells gegen die115:96 und verkürzten in der Best-of-7-Serie auf 1:3.Capela spielt in den Überlegungen seines Trainers derzeit nur eine Nebenrolle. Der Genfer blieb ohne Einsatz auf der Ersatzbank sitzen. In der ersten Playoff-Partie hatte er noch elf Minuten auf dem Parkett gestanden, in den beiden folgenden Einsätzen waren es vier beziehungsweise drei Minuten gewesen. Nun hofft er in der Nacht auf Donnerstag im Auswärtsspiel in Kalifornien auch persönlich auf ein Comeback. (car/sda)