Den Lausannern stehen für den Final am 24. Mai in Bern gegen St. Gallen gemäss der Medienmitteilung der Westschweizer 12'500 Tickets zur Verfügung. Diese Zahl bildet einen deutlichen Kontrast zum Liga-Alltag, der im Schnitt weniger als 700 Zuschauer in die Pontaise lockt.
Mit Aktion will der Klub gezielt Kinder und Jugendliche ins Stadion bringen und so für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Gleichzeitig eröffnete er einer neuen Generation den Zugang zu einem der bedeutendsten Spiele im Schweizer Fussball. Die Tickets können gratis verteilt werden, da ein Sponsor den Nennwert von 40 Franken übernimmt, den der Schweizerische Fussballverband verlangt. (car/sda)