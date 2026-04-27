hat sich eineam linken Oberschenkel zugezogen, wie Real Madrid am Montag bestätigte. Der Captain der französischen Nationalmannschaft, der am Freitag in der Liga gegen Betis Sevilla (1:1) gegen Ende der Partie ausgewechselt wurde, hat sich laut der Diagnose der Madrider Ärzte eine Verletzung am «Semitendinosus-Muskel des linken Beins» zugezogen, einem Muskel, der zu den hinteren Oberschenkelmuskeln gehört und entlang des Oberschenkels verläuft.Nach ersten Informationen der spanischen Presse dürfte Mbappé das nächste Meisterschaftsspiel gegen Espanyol Barcelona am Sonntag verpassen, und sein Einsatz beim Clásico am 10. Mai gegen den FC Barcelona ist fraglich. Seine Teilnahme Ende Mai am Trainingslager der französischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 ist daher vorerst nicht in Frage gestellt. (riz/sda/afp)