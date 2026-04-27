Nach ersten Informationen der spanischen Presse dürfte Mbappé das nächste Meisterschaftsspiel gegen Espanyol Barcelona am Sonntag verpassen, und sein Einsatz beim Clásico am 10. Mai gegen den FC Barcelona ist fraglich. Seine Teilnahme Ende Mai am Trainingslager der französischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 ist daher vorerst nicht in Frage gestellt. (riz/sda/afp)
Sport-News
Kylian Mbappé fällt verletzt aus +++ Bencic in Madrid ausgeschieden
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Real Madrid bestätigt Verletzung von Mbappé
Kylian Mbappé hat sich eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen, wie Real Madrid am Montag bestätigte. Der Captain der französischen Nationalmannschaft, der am Freitag in der Liga gegen Betis Sevilla (1:1) gegen Ende der Partie ausgewechselt wurde, hat sich laut der Diagnose der Madrider Ärzte eine Verletzung am «Semitendinosus-Muskel des linken Beins» zugezogen, einem Muskel, der zu den hinteren Oberschenkelmuskeln gehört und entlang des Oberschenkels verläuft.
Nach ersten Informationen der spanischen Presse dürfte Mbappé das nächste Meisterschaftsspiel gegen Espanyol Barcelona am Sonntag verpassen, und sein Einsatz beim Clásico am 10. Mai gegen den FC Barcelona ist fraglich. Seine Teilnahme Ende Mai am Trainingslager der französischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 ist daher vorerst nicht in Frage gestellt. (riz/sda/afp)
Nach ersten Informationen der spanischen Presse dürfte Mbappé das nächste Meisterschaftsspiel gegen Espanyol Barcelona am Sonntag verpassen, und sein Einsatz beim Clásico am 10. Mai gegen den FC Barcelona ist fraglich. Seine Teilnahme Ende Mai am Trainingslager der französischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 ist daher vorerst nicht in Frage gestellt. (riz/sda/afp)
Belinda Bencic von Hailey Baptiste gestoppt
Belinda Bencic kassiert beim WTA-1000-Turnier in Madrid eine Achtelfinal-Niederlage. Die Schweizerin verliert gegen den US-Shootingstar Hailey Baptiste mit 1:6, 7:6 (16:14), 3:6.
Die als Nummer 11 gesetzte Schweizerin unterlag der Spielerin aus Washington im ersten Aufeinandertreffen nach hartem Kampf in 2:45 Stunden. Bencic, die mit den Achtelfinals in Madrid und Indian Wells sowie den Viertelfinals in Miami und Charleston ihre Position in den Top 20 gefestigt hat, muss ihren Angriff auf die Top Ten damit verschieben. (nih/sda)
Die als Nummer 11 gesetzte Schweizerin unterlag der Spielerin aus Washington im ersten Aufeinandertreffen nach hartem Kampf in 2:45 Stunden. Bencic, die mit den Achtelfinals in Madrid und Indian Wells sowie den Viertelfinals in Miami und Charleston ihre Position in den Top 20 gefestigt hat, muss ihren Angriff auf die Top Ten damit verschieben. (nih/sda)
Belinda Bencic von Hailey Baptiste gestoppt
Belinda Bencic kassiert beim WTA-1000-Turnier in Madrid eine Achtelfinal-Niederlage. Die Schweizerin verliert gegen den US-Shootingstar Hailey Baptiste mit 1:6, 7:6 (16:14), 3:6. Die als Nummer 11 gesetzte Schweizerin unterlag der Spielerin aus Washington im ersten Aufeinandertreffen nach hartem Kampf in 2:45 Stunden.
Belinda Bencic, die mit den Achtelfinals in Madrid und Indian Wells sowie den Viertelfinals in Miami und Charleston ihre Position in den Top 20 gefestigt hat, muss ihren Angriff auf die Top Ten verschieben. Hailey Baptiste hingegen kann weiter an ihrem Vormarsch arbeiten. Sie hatte in der spanischen Hauptstadt die Weltnummer 9 Jasmine Paolini ausgeschaltet und sich so das Duell gegen Belinda Bencic sowie den erstmaligen Vorstoss in die Top 30 gesichert. (riz/sda)
Belinda Bencic, die mit den Achtelfinals in Madrid und Indian Wells sowie den Viertelfinals in Miami und Charleston ihre Position in den Top 20 gefestigt hat, muss ihren Angriff auf die Top Ten verschieben. Hailey Baptiste hingegen kann weiter an ihrem Vormarsch arbeiten. Sie hatte in der spanischen Hauptstadt die Weltnummer 9 Jasmine Paolini ausgeschaltet und sich so das Duell gegen Belinda Bencic sowie den erstmaligen Vorstoss in die Top 30 gesichert. (riz/sda)
Stade Lausanne-Ouchy verschenkt Cupfinal-Tickets
Stade Lausanne-Ouchy setzt auf eine ungewöhnliche Strategie, um den Cupfinal vor voller Kulisse zu erleben. Der Challenge-Ligist verteilt einen grossen Teil seiner Tickets kostenlos an junge Fans.
Den Lausannern stehen für den Final am 24. Mai in Bern gegen St. Gallen gemäss der Medienmitteilung der Westschweizer 12'500 Tickets zur Verfügung. Diese Zahl bildet einen deutlichen Kontrast zum Liga-Alltag, der im Schnitt weniger als 700 Zuschauer in die Pontaise lockt.
Mit Aktion will der Klub gezielt Kinder und Jugendliche ins Stadion bringen und so für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Gleichzeitig eröffnete er einer neuen Generation den Zugang zu einem der bedeutendsten Spiele im Schweizer Fussball. Die Tickets können gratis verteilt werden, da ein Sponsor den Nennwert von 40 Franken übernimmt, den der Schweizerische Fussballverband verlangt. (car/sda)
Den Lausannern stehen für den Final am 24. Mai in Bern gegen St. Gallen gemäss der Medienmitteilung der Westschweizer 12'500 Tickets zur Verfügung. Diese Zahl bildet einen deutlichen Kontrast zum Liga-Alltag, der im Schnitt weniger als 700 Zuschauer in die Pontaise lockt.
Mit Aktion will der Klub gezielt Kinder und Jugendliche ins Stadion bringen und so für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Gleichzeitig eröffnete er einer neuen Generation den Zugang zu einem der bedeutendsten Spiele im Schweizer Fussball. Die Tickets können gratis verteilt werden, da ein Sponsor den Nennwert von 40 Franken übernimmt, den der Schweizerische Fussballverband verlangt. (car/sda)
Sechs neue Spieler im WM-Kader
Nationaltrainer Jan Cadieux nimmt für die dritte Woche der WM-Vorbereitung mehrere Änderungen im Kader vor.
Pius Suter ist der erste in Nordamerika engagierte Spieler, der ins Nationalteam einrückt. Der 29-Jährige hat in der abgelaufenen Saison in 64 Partien für die St. Louis Blues 29 Skorerpunkte erzielt.
Von den fünf Spielern, die aus der National League ins Nationalteam kommen, spielen drei bei den ZSC Lions: die Verteidiger Dean Kukan und Christian Marti sowie Offensivspieler Denis Malgin. Ausserdem sind die Stürmer Damien Riat (Lausanne HC) und Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), die nach den Playoffs zuletzt noch angeschlagen waren, neu dabei.
Nicht mehr berücksichtigt wurden dagegen der Verteidiger Niklas Blessing sowie die Stürmer Lorenzo Canonica, Miles Müller und Jonas Taibel.(car/sda)
Pius Suter ist der erste in Nordamerika engagierte Spieler, der ins Nationalteam einrückt. Der 29-Jährige hat in der abgelaufenen Saison in 64 Partien für die St. Louis Blues 29 Skorerpunkte erzielt.
Von den fünf Spielern, die aus der National League ins Nationalteam kommen, spielen drei bei den ZSC Lions: die Verteidiger Dean Kukan und Christian Marti sowie Offensivspieler Denis Malgin. Ausserdem sind die Stürmer Damien Riat (Lausanne HC) und Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), die nach den Playoffs zuletzt noch angeschlagen waren, neu dabei.
Nicht mehr berücksichtigt wurden dagegen der Verteidiger Niklas Blessing sowie die Stürmer Lorenzo Canonica, Miles Müller und Jonas Taibel.(car/sda)
Stürmer Simons verpasst die WM
Der niederländische Nationalspieler Xavi Simons fällt wegen einer schweren Knieverletzung für die Fussball-WM im Sommer aus. Das bestätigte der Offensivspieler selbst in einem emotionalen Beitrag auf Instagram.
Seine Saison sei abrupt beendet, er sei «untröstlich» und habe Mühe, die Situation zu begreifen. Simons hatte sich die Verletzung am Samstag beim 1:0-Sieg von Tottenham Hotspur bei den Wolverhampton Wanderers zugezogen. Besonders schmerzt ihn neben dem Saison-Aus das Verpassen der Weltmeisterschaft, bei der er sein Land hätte vertreten wollen.
Der 23-Jährige, der vergangenen Sommer vom Bundesligist Leipzig nach London gewechselt war, bestritt bislang 34 Länderspiele für die Niederlande und erzielte dabei sechs Tore. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada trifft die Niederlande in Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien. (car/sda/dpa)
Seine Saison sei abrupt beendet, er sei «untröstlich» und habe Mühe, die Situation zu begreifen. Simons hatte sich die Verletzung am Samstag beim 1:0-Sieg von Tottenham Hotspur bei den Wolverhampton Wanderers zugezogen. Besonders schmerzt ihn neben dem Saison-Aus das Verpassen der Weltmeisterschaft, bei der er sein Land hätte vertreten wollen.
Der 23-Jährige, der vergangenen Sommer vom Bundesligist Leipzig nach London gewechselt war, bestritt bislang 34 Länderspiele für die Niederlande und erzielte dabei sechs Tore. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada trifft die Niederlande in Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien. (car/sda/dpa)
Erster Sieg für die Rockets
Die Houston Rockets, das Team von Clint Capela, wehrten das vorzeitige Saisonende ab. Die Texaner gewannen Spiel 4 des Playoff-Duells gegen die Los Angeles Lakers 115:96 und verkürzten in der Best-of-7-Serie auf 1:3.
Capela spielt in den Überlegungen seines Trainers derzeit nur eine Nebenrolle. Der Genfer blieb ohne Einsatz auf der Ersatzbank sitzen. In der ersten Playoff-Partie hatte er noch elf Minuten auf dem Parkett gestanden, in den beiden folgenden Einsätzen waren es vier beziehungsweise drei Minuten gewesen. Nun hofft er in der Nacht auf Donnerstag im Auswärtsspiel in Kalifornien auch persönlich auf ein Comeback. (car/sda)
Capela spielt in den Überlegungen seines Trainers derzeit nur eine Nebenrolle. Der Genfer blieb ohne Einsatz auf der Ersatzbank sitzen. In der ersten Playoff-Partie hatte er noch elf Minuten auf dem Parkett gestanden, in den beiden folgenden Einsätzen waren es vier beziehungsweise drei Minuten gewesen. Nun hofft er in der Nacht auf Donnerstag im Auswärtsspiel in Kalifornien auch persönlich auf ein Comeback. (car/sda)
Demi Vollering mit dem dritten Streich zum Rekord
Ebenso souverän wie Tadej Pogacar bei den Männern dominierte Demi Vollering das Frauenrennen von Lüttich-Bastogne-Lüttich. Die in der Schweiz lebende Niederländerin entschied die 10. Ausgabe des Ardennen-Klassikers nach einem beeindruckenden Solo über 35 km für sich. Mit fast anderthalb Minuten Vorsprung auf ihre zweitplatzierte Landsfrau Puck Pieterse feierte die Europameisterin ihren dritten Sieg in Lüttich und ist damit nun alleinige Rekordhalterin.
Zu den ersten Gratulantinnen gehörte Vollerings Teamkollegin Elise Chabbey. Die Genferin unterstrich ihre starke Form und erreichte das Ziel mit knapp zwei Minuten Rückstand als hervorragende Siebte. (abu/sda)
Zu den ersten Gratulantinnen gehörte Vollerings Teamkollegin Elise Chabbey. Die Genferin unterstrich ihre starke Form und erreichte das Ziel mit knapp zwei Minuten Rückstand als hervorragende Siebte. (abu/sda)
What a season Demi Vollering is having! 🔥— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 26, 2026
Vollering completes a third victory at Liège–Bastogne–Liège with a dominant performance! 👏 pic.twitter.com/Bu36nROjTL
Michael Gwerder holt sich den ersten Kranzfestsieg
Der Schwyzer Michael Gwerder gewinnt den Auftakt in die Kranzfestsaison. Beim Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest in Hergiswil kommt der 26-Jährige zu seinem ersten Kranzfestsieg.
Nach fünf Siegen und einem Gestellten setzte sich Gwerder im Schlussgang gegen den Einheimischen Christian Zemp in der achten Minute mit Kurz und Nachdrücken am Boden durch. Noch vor Zemp klassierte sich der Urner Lukas Bissig auf dem 2. Platz. (abu/sda)
Nach fünf Siegen und einem Gestellten setzte sich Gwerder im Schlussgang gegen den Einheimischen Christian Zemp in der achten Minute mit Kurz und Nachdrücken am Boden durch. Noch vor Zemp klassierte sich der Urner Lukas Bissig auf dem 2. Platz. (abu/sda)
Pogacar siegt auch 2026 in Lüttich
Tadej Pogacar gewinnt zum vierten Mal und zum dritten Mal in Folge den Rad-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. Der zweifache Weltmeister aus Slowenien triumphiert nach knapp 260 km als Solist.
Mit 44 Sekunden Rückstand belegte der französische Shootingstar Paul Seixas den 2. Platz, nachdem Pogacar ihn im letzten Anstieg 14 km vor dem Ziel abschütteln konnte. Das Podest komplettierte Remco Evenepoel, der den Sprint der Verfolgergruppe gewann. Schweizer Meister Mauro Schmid wurde Elfter. (abu/sda)
Mit 44 Sekunden Rückstand belegte der französische Shootingstar Paul Seixas den 2. Platz, nachdem Pogacar ihn im letzten Anstieg 14 km vor dem Ziel abschütteln konnte. Das Podest komplettierte Remco Evenepoel, der den Sprint der Verfolgergruppe gewann. Schweizer Meister Mauro Schmid wurde Elfter. (abu/sda)
Pushed all the way, but Tadej Pogačar prevails! 👏 Tadej Pogačar wins his fourth Liège–Bastogne–Liège! 🔥 pic.twitter.com/hT8s2ugJ1b— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 26, 2026
Simona Aebersold knapp geschlagen
Simona Aebersold hat den Sieg im K.o.-Sprint zum Abschluss des Heim-Weltcups in Locarno knapp verpasst. Die 28-Jährige hatte im Schlussspurt knapp das Nachsehen gegen die Dänin Hedvig Valbjörn Gydesen.
Nach den 3. Plätzen im Einzel- und im Teamsprint an den Vortagen bog Aebersold am Sonntag als Führende auf das Zielgelände auf der Piazza Grande ein. Dort schob sich Valbjörn Gydesen auf den letzten Metern noch an ihr vorbei. Platz 3 ging an die Finnin Maija Sianoja. (abu/sda)
Nach den 3. Plätzen im Einzel- und im Teamsprint an den Vortagen bog Aebersold am Sonntag als Führende auf das Zielgelände auf der Piazza Grande ein. Dort schob sich Valbjörn Gydesen auf den letzten Metern noch an ihr vorbei. Platz 3 ging an die Finnin Maija Sianoja. (abu/sda)
Siegesserie von Bezzecchi reisst
Der Spanier Alex Marquez gewann wie vor Jahresfrist den Heim-GP in Jerez. Der MotoGP-Fahrer setzte somit dem Siegeszug des Italieners Marco Bezzecchi ein Ende. Bezzecchi, der zuvor saisonübergreifend fünf Rennen in Serie als Erster beendet hatte, wurde diesmal Zweiter. Er baute aber den Vorsprung im WM-Klassement weiter aus.
Alex Marquez gelang quasi ein Start-Ziel-Sieg, nachdem er früh im Rennen seinen Bruder Marc Marquez an der Spitze abgelöst hatte. Der ältere der Marquez-Brüder, der am Samstag den Sprint gewonnen hatte, kam in der Startphase zu Fall. In einer Kurve hatte das Vorderrad zu wenig Haftung. (abu/sda)
Alex Marquez gelang quasi ein Start-Ziel-Sieg, nachdem er früh im Rennen seinen Bruder Marc Marquez an der Spitze abgelöst hatte. Der ältere der Marquez-Brüder, der am Samstag den Sprint gewonnen hatte, kam in der Startphase zu Fall. In einer Kurve hatte das Vorderrad zu wenig Haftung. (abu/sda)
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