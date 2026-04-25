Auch Harry Kane hat für die Bayern natürlich wieder getroffen. Bild: keystone

Bayern mit verrücktem Comeback nach 0:3 gegen Fischers Mainz – Augsburg hält die Klasse

Mainz vergibt in der 31. Runde der Bundesliga eine 3:0-Führung gegen Bayern München und unterliegt dem Meister mit 3:4. Augsburg sichert sich vorzeitig den Klassenerhalt.

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Mainz – Bayern 3:4

Mainz liess dem Meister aus München, der zwischen Cup- und Champions-League-Halbfinal auf vielen Positionen rotierte, in der ersten Halbzeit keine Chance. Das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer traf im Viertelstunden-Takt und führte zur Pause 3:0. Dann liess Vincent Kompany die Muskeln spielen und brachte Harry Kane, Michael Olise und Jamal Musiala, die im Verbund mit Nicolas Jackson das Spiel drehten, wodurch Mainz den vorzeitigen Klassenerhalt verpasste.

Mainz 05 - Bayern München 3:4 (3:0)

Tore: 15. Kohr 1:0. 29. Nebel 2:0. 45. Becker 3:0. 53. Jackson 3:1. 73. Olise 3:2. 80. Musiala 3:3. 83. Kane 3:4.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (bis 80.).

Wolfsburg – Gladbach 0:0

Weiterhin mehr oder weniger um den Verbleib in der Bundesliga zittern müssen die Teams ab Platz 10, den Mainz belegt. Beste Aussichten, auch in der kommenden Saison im Oberhaus zu spielen, hat Borussia Mönchengladbach. Die «Fohlen» mit Abwehrchef Nico Elvedi sicherten sich beim torlosen Unentschieden in Wolfsburg einen Punkt und hielten den Konkurrenten aus Niedersachsen, der den vorletzten Platz belegt, auf Distanz.

Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 0:0.

Bemerkungen: 92. Rote Karte gegen Castrop (Borussia Mönchengladbach, grobes Foul). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

Heidenheim – St. Pauli 2:0

Im Spiel der letzten Chance setzte sich der Tabellenletzte Heidenheim gegen den -drittletzten St. Pauli 2:0 durch. Das Team von Kulttrainer Frank Schmidt hat drei Runden vor Schluss noch vier Punkte Rückstand auf die Hanseaten, die den Barrage-Platz belegen.

Heidenheim - St. Pauli 2:0 (1:0)

Tore: 3. Zivzivadze 1:0. 82. Dinkci 2:0.

Bemerkungen: Heidenheim ohne Stergiou (Ersatz).

Augsburg – Frankfurt 1:1

Vorzeitig die Klasse sicherte Augsburg. Dem Team mit Fabian Rieder und Cédric Zesiger reichte hierfür ein 1:1 gegen Frankfurt. Augsburg ging direkt vor der Pause in Führung, kassierte nach dem Seitenwechsel aber noch den Frankfurter Ausgleich.

Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

Tore: 44. Kade 1:0. 66. Doan 1:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder. Eintracht Frankfurt mit Amenda (bis 82.).

Köln – Leverkusen 1:2

Einen Punkt weniger auf dem Konto als Gladbach hat der Rivale aus Köln, der im Rheinischen Derby gegen Leverkusen eine unglückliche 1:2-Heimniederlage bezog. Beide Tore für die Gäste erzielte Patrik Schick. Zuerst traf er kurz vor der Pause vom Penaltypunkt, direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte er auf 2:0 für Leverkusen.

1. FC Köln - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)

Tore: 43. Schick (Penalty) 0:1. 52. Schick 0:2. 77. Waldschmidt 1:2.

Bemerkungen: 1. FC Köln ohne Schmied (Ersatz). Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz). (abu/sda)