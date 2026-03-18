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Womens Super League: YB schlägt die Hoppers knapp

YB siegt bei den Hoppers – FCZ-Frauen lassen gegen Luzern Punkte liegen

18.03.2026, 22:1918.03.2026, 22:19
Inhaltsverzeichnis
GC – YB 0:1Thun – Servette 0:1FC Zürich – FC Luzern 1:1Rapperswil-Jona – Aarau 0:0Basel – St.Gallen 3:0Die Tabelle

GC – YB 0:1

Das Frauenteam der Berner Young Boys gewinnt knapp mit 1:0 beim Grasshopper Club Zürich. Das einzige Tor der Partie erzielte Maja Jelcic in der 63. Minute. Durch den Sieg setzt sich YB von GC ab und festigt so den zweiten Platz. Vor den Playoffs treffen die amtierenden Schweizermeisterinnen noch auf Basel und Luzern.

Spielerinnen von YB Frauen jubelt nach ein Tor zum 3-0 von Maria Jimenez (YB Frauen), im Fussballspiel der Women&#039;s Super League Spiel zwischen den BSC Young Boys Frauen (YB) und dem FC Thun Fraue ...
YB gewinnt gegen die Grasshoppers. Bild: keystone

Thun – Servette 0:1

Unangefochtener Leader ist und bleibt Servette. Die Westschweizerinnen bleiben auch im 16. Spiel der Saison ohne Niederlage. Bei Schlusslicht Thun setzen sich die Genferinnen knapp mit 1:0 durch. Maeva Salomon traf nach einer halben Stunde. Servette hat den Qualisieg bereits länger sicher.

FC Zürich – FC Luzern 1:1

Zu einer kleinen Überraschung kam es im Zürcher Letzigrund. Luzern knüpft dem FC Zürich ein Unentschieden ab. Nach 15 Minuten gingen die Gäste aus der Innerschweiz dank Gentiana Fetaj in Führung. Die Ungarin Borbala Dora Vincze sorgte vor der Pause mit ihrem ersten Saisonstreffer für den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit fielen keine Tore mehr. Während der FCZ bereits sicher in den Playoffs ist, muss Luzern in den letzten zwei Runden noch den achten Platz verteidigen. Der Vorsprung auf Verfolger Aarau beträgt drei Punkte.

Rapperswil-Jona – Aarau 0:0

Auch Aarau punktete am Mittwochabend. Das Auswärtsspiel bei Rapperswil-Jona endete torlos. Durch das Unentschieden steht Rappi sicher in den Playoffs.

Basel – St.Gallen 3:0

Den deutlichsten Sieg der Runde feierte der FC Basel. Mit 3:0 setzte sich der FCB gegen St.Gallen durch. Bereits nach 28 Minuten flog Katharina Risch vom Platz und verursachte gleichzeitig noch einen Elfmeter. Coumba Sow verwandelte diesen und schoss ihre Farben in Führung. Danach mussten sich die Fans bis in die Schlussminuten gedulden. Sofia Dominguez in der 90. Minute und Antonia Baass in der Nachspielzeit sorgten für die definitive Entscheidung. (riz)

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