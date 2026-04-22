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Sportnews-Ticker: Stars gewinnen in der Verlängerung

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Stars gewinnen tief in der Verlängerung +++ Schertenleib mit Barça wieder Meister

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
22.04.2026, 23:0523.04.2026, 08:26
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Stars gewinnen tief in der Verlängerung
Die Dallas Stars mit Lian Bichsel haben ein umkämpftes Spiel gegen Minnesota Wild 4:3 gewonnen und führen in den NHL-Playoffs 2:1. Der Entscheid fiel erst in der zweiten Verlängerung. Nach zwölf Minuten nutzte das Team des Solothurners Bichsel ein Powerplay aus. Wyatt Johnston, der später zum besten Spieler der Partie ernannt wurde, traf zum Sieg.

Zuvor hatten die Stars, ebenfalls im Powerplay, im dritten Drittel zum Ausgleich getroffen. Zudem überstand das Team von Bichsel, der in der Partie ohne Skorerpunkte blieb, zwei Überzahlspiele der Gastgeber aus Minnesota in der ersten Verlängerung unversehrt.

Dank des Sieges führen die Stars nach drei Spielen der Best-of-7-Achtelfinalserie 2:1. Die vierte Partie findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit statt. (car/sda)


Schertenleib erneut Meister mit dem FC Barcelona
Sydney Schertenleib feiert mit den Frauen des FC Barcelona erneut den Meistertitel in Spanien. Das Team der 19-jährigen Schweizer Internationalen ist nach dem 4:1-Sieg im Stadtderby gegen Espanyol vier Runden vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid, gegen den die Barça-Frauen im Januar den spanischen Supercup gewonnen haben, beträgt uneinholbare 14 Punkte. Insgesamt ist es der elfte Meistertitel für die Frauen des FC Barcelona, der siebente in Folge. (abu/sda)


Nyons Basketballerinnen gelingt erfolgreiche Titelverteidigung
Die Basketballerinnen von Nyon sind erneut Schweizer Meisterinnen. Der Titelverteidiger entschied den Playoff-Final gegen den Qualifikationssieger Elfic Fribourg auf schnellstem Weg für sich. Nach zwei Auswärtserfolgen gelang den Spielerinnen von Trainer Loan Morand am Mittwoch mit einem 89:82 vor Heimpublikum der entscheidende dritte Sieg in der Best-of-5-Serie. (abu/sda)

Aarau wieder in Schlagdistanz mit Leader Vaduz
Der FC Aarau legt im Aufstiegsrennen der Challenge League wieder nach. Er besiegt Cupfinalist Lausanne-Ouchy im Nachholspiel zuhause 3:0 und verkürzt den Rückstand auf Leader Vaduz auf zwei Punkte. Damit haben die Aarauer den direkten Aufstieg weiterhin in den eigenen Füssen, steht doch in der zweitletzten Runde noch das Direktduell mit Vaduz im Programm.

Aarau stellte den verdienten Heimsieg gegen Lausanne-Ouchy mit Toren durch Elias Filet (47.), Shkelqim Vladi (69.) und Daniel Afriyie (87.) in der zweiten Halbzeit sicher. (abu/sda)


Marc Hirschi erlitt Schlüsselbeinbruch
Marc Hirschi ist bei seinem Sturz im Ardennen-Klassiker Flèche Wallonne weniger glimpflich davongekommen als noch drei Tage zuvor beim Amstel Gold Race. Wie sein Team Tudor mitteilte, zog sich der Berner beim heftigen Aufprall rund 20 km vor dem Ziel einen Bruch des linken Schlüsselbeins zu. Aufgrund der Schwere der Verletzung muss sich Hirschi am Donnerstag einer Operation unterziehen.

Damit steht nicht nur ein Start bei Lüttich-Bastogne-Lüttich am Sonntag ausser Frage, sondern auch die geplante Teilnahme am Giro d’Italia im Mai. Nach Stefan Küng und Matteo Trentin ist Hirschi bereits der dritte Hoffnungsträger im Team Tudor von Fabian Cancellara, der in den Frühjahrsklassikern durch einen Knochenbruch langfristig ausfällt. (abu/sda)


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