US-Präsident Donald Trump und das Weisse Haus ehren das Frauentennis-Team der University of Georgia. Bild: white house

Wer wird denn nun geehrt? – Foto mit US-Präsident Trump sorgt für Kritik

Das Frauentennis-Team der University of Georgia wird im Weissen Haus für den Gewinn der nationalen Meisterschaft 2025 geehrt – doch auf den Bildern stehen die Spielerinnen im Hintergrund, verdeckt von Männern im Anzug um US-Präsident Donald Trump.

Claudia Carvalho Folge mir

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Sie sind die Hauptsache, doch auf dem Foto werden sie zum Beigemüse. Die Tennisspielerinnen der University of Georgia und ihre Trainer wurden am Dienstag im Weissen Haus geehrt. Die «Georgia Bulldogs» gewannen zum dritten Mal den nationalen Titel, den sie zuletzt vor 25 Jahren errungen hatten. Eigentlich sollte das Erinnerungsfoto mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump die erfolgreichen Tennisspielerinnen feiern. Doch die Bildkomposition sorgt für massive Kritik.

Die Meinungen zum Post sind sehr gespalten, die Mehrheit der Kommentare fiel kritisch aus. Ein User äussert sich: «Ist es euch nicht peinlich, dieses Foto zu teilen? Man kann die Frauen ja gar nicht sehen …» Ein weiterer Nutzer meinte verärgert: «Glückwunsch dazu, dass ihr die Leistung der Frauen billig und unwichtig erscheinen lasst.»

Und eine weitere Reaktion lautete: «Ich dachte, euch ginge es doch darum, Männer aus dem Frauensport fernzuhalten», schrieb ein Nutzer auf X als Reaktion auf das Bild und bezog sich damit auf Trumps Aussagen zu Transsportlern. Damals sagte er, dass seine Regierung Männer aus dem Frauensport heraushalten werde.



Das Tennis-Team teilte das Bild ebenfalls auf den sozialen Medien, deaktivierte jedoch die Kommentarfunktion. Ob dies eine Reaktion auf die bereits aufkommende Kritik war, ist unklar.

In einem Video, welches Margo Martin, die Sonderbeauftragte und Kommunikationsberaterin des Präsidenten, geteilt hat, geht Trump auf die Gruppe zu und schüttelt den fünf Männern die Hand, die vor den Spielerinnen stehen – nicht jedoch den Spielerinnen selbst.

Kein neues Muster

Es ist nicht das erste Mal, dass der Umgang des Weissen Hauses mit Frauen-Teams für Diskussionen sorgt. Bereits das US-Eishockey-Frauenteam hatte nach Olympia-Gold eine Einladung von Donald Trump abgelehnt. Damals sagte er: «Ich muss euch sagen, wir müssen die Frauenmannschaft mitbringen, das wisst ihr doch.» Ansonsten würde es wahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn geben, scherzte der Präsident.



Trump witzelt über das Frauenhockey-Team Video: watson/Elena Maria Müller

Bislang haben sich die University of Georgia und das Team nicht zu dem Bild und den Kommentaren geäussert.